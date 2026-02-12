SHB được vinh danh Dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards

(VTC News) -

Tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Ngân hàng hạnh phúc của SHB được vinh danh Dự án CSR truyền cảm hứng do Hội đồng giám khảo bình chọn. Theo ban tổ chức, Giải thưởng này vinh danh các dự án vượt lên trên mục đích quảng bá thương hiệu đơn thuần, xuất phát từ trách nhiệm thực tâm và mong muốn đóng góp cho đất nước. Các dự án có lộ trình rõ ràng, bền bỉ, tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho đối tượng thụ hưởng.

Ngân hàng hạnh phúc của SHB được vinh danh tại WeChoice Awards 2025.

Ngân hàng Hạnh phúc là sứ mệnh mà SHB lựa chọn và kiên định xuyên suốt hơn ba thập kỷ, khởi nguồn từ niềm tin rằng sự phát triển bền vững của một tổ chức, quốc gia luôn được xây dựng cùng hạnh phúc con người.

Với những giá trị nhân văn được gìn giữ và truyền thừa qua các thế hệ cán bộ nhân viên trong nội bộ, SHB lan tỏa hạnh phúc tới cộng đồng xã hội, nơi hạnh phúc không nằm ở những con số tăng trưởng khô cứng, mà hiện hữu trong từng mái nhà được dựng lại sau thiên tai, từng lớp học bừng sáng nơi vùng khó, hay từng ước mơ trẻ thơ được lắng nghe và hiện thực hóa. Đó là hành trình dài được SHB nuôi dưỡng như một lời cam kết không đổi: Mỗi bước tiến của ngân hàng đều để lại những giá trị tích cực cho xã hội.

Năm 2026, SHB phấn đấu phát triển “Ngân hàng hạnh phúc” trở thành một dự án cộng đồng nơi hạnh phúc được gửi gắm, trao nhận và “sinh sôi”. Mỗi người, mỗi doanh nghiệp và cộng đồng có thể chung tay “tích điểm hạnh phúc” bằng nhiều hình thức khác nhau và sau đó chuyển đổi thành những món quà đến đúng người mong muốn, bằng sự chăm chút tỉ mỉ, bằng nguồn lực xã hội của chính sản phẩm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái nền tảng.

Qua đó, SHB mong muốn gắn kết nhất quán các hoạt động an sinh xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng, lan tỏa hạnh phúc từ nội bộ tới cộng đồng, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tham gia vào nền tảng “Ngân hàng hạnh phúc”.

SHB đặt con người và văn hóa làm nền tảng, lấy công nghệ và đổi mới là động lực để tăng tốc, kết nối; phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, góp phần tạo dựng những giá trị vượt thời gian.

Kiến tạo nền tảng bền vững cho cộng đồng

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của Ngân hàng hạnh phúc khi SHB triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô hướng đến những lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển bền vững của xã hội. Từ khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội đến giáo dục và y tế, mỗi chương trình đều thể hiện cách SHB lựa chọn đồng hành dài hạn cùng người dân và các địa phương.

Trước những thách thức do thiên tai gây ra, SHB đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước triển khai các chương trình cứu trợ với tổng kinh phí 24 tỷ đồng. Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, ngân hàng ưu tiên các giải pháp tái thiết lâu dài như xây dựng nhà ở kiên cố và trường học khang trang, giúp cộng đồng vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục sinh kế.

SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Trước đó, hưởng ứng chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo. Song song đó, SHB cùng Tập đoàn T&T Group và Bộ Công an triển khai các chương trình an sinh tại nhiều tỉnh thành, xây dựng hàng trăm căn nhà cho người nghèo tại Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) và các địa phương miền núi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên…, đồng thời đầu tư điểm trường cho con em đồng bào vùng khó khăn.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, SHB tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành thông qua việc tài trợ trang thiết bị dạy học hiện đại tại các địa phương khó khăn, thiết lập hợp tác chiến lược với các trường đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, việc đóng góp cho Bệnh viện Bạch Mai và hợp tác chiến lược với Bệnh viện Thanh Nhàn thể hiện cam kết lâu dài của SHB trong việc cải thiện chất lượng y tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Qua mỗi hành động bền bỉ và chân thành, SHB gửi đi một thông điệp xuyên suốt: hạnh phúc lớn lên khi được sẻ chia, lan tỏa và trọn vẹn khi được trao đi.

Gieo hạnh phúc, lan tỏa giá trị tinh thần và niềm tự hào Việt Nam

Bên cạnh những đóng góp về vật chất, Ngân hàng hạnh phúc của SHB dành nhiều tâm huyết cho việc bồi đắp các giá trị tinh thần tích cực trong cộng đồng. Chiến dịch “Gieo hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 32 năm thành lập ngân hàng, đã trở thành nhịp cầu kết nối xã hội với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ, nơi những điều ước giản dị được lắng nghe và hiện thực hóa, lan tỏa cảm xúc tích cực và sự sẻ chia.

Những “Chuyến xe hạnh phúc” của SHB đã giúp nhiều em nhỏ trên cả nước hiện thực hóa ước mơ.

Tinh thần ấy tiếp tục được mở rộng qua chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam”, ra đời trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với góc nhìn gần gũi, đời thường, chiến dịch đã tôn vinh niềm tự hào dân tộc – niềm vui khi được sống, cống hiến và đồng hành cùng đất nước trên hành trình bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trên phương diện thể thao - văn hóa, SHB cũng bền bỉ gắn bó với thể thao suốt hơn 20 năm qua, với tổng ngân sách đầu tư và tài trợ lên tới 100 tỷ đồng cho công tác phát triển tài năng bóng đá trẻ. Đầu năm 2025, hình ảnh SHB thuê máy bay đưa gia đình các tuyển thủ và cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, cùng phần thưởng hàng tỷ đồng sau chiến thắng đã trở thành biểu tượng đẹp về sự gắn kết giữa một định chế tài chính với thể thao nước nhà và tinh thần dân tộc.

Bên cạnh đó, SHB cũng đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác và lan tỏa tinh thần thể thao khu vực.

Với sứ mệnh Ngân hàng hạnh phúc, SHB đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng động với tinh thần nhân văn, giá trị văn hóa độc bản và nền tảng tài chính vững mạnh. Ngân hàng sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.