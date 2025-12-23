Shark Thủy bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame) cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (với khung phạt cao nhất lên đến tù chung thân) và Đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, theo điểm a khoản 4 Điều 354. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển.

VKSND Tối cao xác định, từ năm 2014, nhằm huy động tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Thủy cùng đồng phạm thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; chỉ đạo đội ngũ kinh doanh đưa thông tin gian dối để nhà đầu tư tin tưởng mua cổ phần, đồng thời để tiền chuyển nhượng ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích.

Bằng thủ đoạn trên, trong giai đoạn 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, chịu trách nhiệm chính với toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương bị xác định là đồng phạm giúp sức, tham gia nâng khống vốn, tổ chức bán cổ phần và quản lý dòng tiền theo chỉ đạo của Thủy.