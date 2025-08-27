Serena Resort Kim Bôi ưu đãi mùa Vu Lan báo hiếu chỉ từ 2,05 triệu đồng/người

(VTC News) -

Nằm giữa thung lũng xanh mát của vùng Kim Bôi (nay thuộc Phú Thọ), Serena Resort Kim Bôi từ lâu đã được biết đến như “ngôi làng nghỉ dưỡng” lý tưởng gần Hà Nội, nơi thiên nhiên, văn hóa Mường và nguồn khoáng nóng quý giá hòa quyện.

Từ nay đến hết ngày 30/12/2025, Serena Resort Kim Bôi triển khai gói nghỉ dưỡng “Tri ân báo hiếu” với mức chi phí trọn gói chỉ từ 2,05 triệu đồng/người cho hành trình 2 ngày 1 đêm, hoặc 3,5 triệu đồng/người cho 3 ngày 2 đêm. Đây không phải một ưu đãi giới hạn ngày lễ, mà được duy trì xuyên suốt, để bất cứ khi nào có điều kiện, con cái đều có thể gửi cha mẹ một món quà nghỉ dưỡng thiết thực.

Khung cảnh xanh mướt của khu nghỉ dưỡng.

Điểm khác biệt của gói nghỉ dưỡng không nằm ở ưu đãi thông thường, mà ở cách nó được thiết kế như một hành trình chăm sóc trọn vẹn. Trong gói nghỉ dưỡng này, người thân sẽ được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần: Lưu trú trong không gian xanh mát, ngâm khoáng nóng tự nhiên, thưởng thức ẩm thực thực dưỡng, trải nghiệm các liệu trình thảo dược hỗ trợ giấc ngủ, và tham gia những hoạt động gắn kết với thiên nhiên và văn hóa Mường.

Nguồn khoáng nóng quý giá mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ cho người lớn tuổi.

Điểm nhấn khiến Serena trở thành lựa chọn lý tưởng cho người lớn tuổi chính là nguồn khoáng Kim Bôi nổi tiếng. Được khai thác trực tiếp từ độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, duy trì nhiệt độ tự nhiên 38 – 42°C, giàu vi khoáng, khoáng nóng nơi đây từ lâu đã được ví như “vàng trắng” của miền Bắc. Trong “tứ đại suối khoáng” nổi danh gồm Quang Hanh (Quảng Ninh), Tiên Lãng (Hải Phòng), Thanh Thủy (Phú Thọ) và Kim Bôi (Hòa Bình), nguồn khoáng Kim Bôi đặc biệt bởi không chỉ dùng để tắm mà còn có thể khai thác làm nước uống, hỗ trợ tiêu hóa và bài tiết.

Ngâm mình trong làn nước ấm giàu khoáng chất giúp thư giãn thần kinh, cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ các vấn đề xương khớp và mang lại giấc ngủ sâu. Với cha mẹ, đây là liệu pháp tự nhiên và an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài mà không cần dùng đến những biện pháp can thiệp phức tạp.

Serena Resort Kim Bôi sở hữu hơn 150 phòng nghỉ, được thiết kế tối giản, ấm cúng và hòa hợp với thiên nhiên. Các vật liệu thân thiện như tre, gỗ, trúc được sử dụng khéo léo, tạo cảm giác mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Mỗi phòng đều có ban công rộng, mở ra tầm nhìn núi đồi hoặc vườn xanh, giúp người lưu trú luôn cảm thấy thoáng đãng và thư thái.

Với người lớn tuổi, sự thoải mái, yên tĩnh và riêng tư quan trọng hơn những tiện nghi xa hoa. Serena hiểu rõ điều đó, nên mỗi chi tiết đều hướng đến sự dễ chịu và an toàn, để cha mẹ có thể nghỉ ngơi thực sự, tách biệt khỏi những ồn ã của cuộc sống đô thị.

Du khách được trải nghiệm liệu trình chăm sóc bằng thảo dược.

Bên cạnh khoáng nóng, gói “Tri ân báo hiếu” còn bao gồm liệu trình chăm sóc bằng thảo dược. Mỗi buổi tối, cha mẹ sẽ được ngâm chân với nước thảo mộc ấm, thưởng thức trà thảo dược thanh lọc cơ thể, kết hợp massage cổ vai gáy – khu vực dễ tích tụ mỏi đau.

Trước khi đi ngủ, nhân viên resort sẽ chuẩn bị sẵn túi chườm thảo dược tại phòng, đặt ở vùng bụng hoặc lưng để tạo cảm giác dễ chịu, giúp an thần và ngủ sâu hơn. Đây không chỉ là dịch vụ đi kèm, mà là sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ, biến trải nghiệm nghỉ dưỡng thành hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ẩm thực thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng tại Nhà hàng Nón.

Ẩm thực tại Serena cũng được xây dựng theo tiêu chí thanh đạm, cân bằng dưỡng chất, phù hợp với thể trạng người lớn tuổi. Trong gói nghỉ dưỡng, cha mẹ sẽ được phục vụ bữa sáng buffet đa dạng và bữa tối thực dưỡng với nguyên liệu sạch từ địa phương.

Những món ăn truyền thống như cơm lam, cá suối, lợn mán… được chế biến tinh tế, ít dầu mỡ, dễ tiêu, vừa giữ được hương vị bản địa vừa đảm bảo sức khỏe. Bữa ăn ở đây không chỉ để no, mà là sự chăm sóc tinh tế – từng món đều mang thông điệp về sự an toàn và an lành, để cha mẹ cảm nhận sự quan tâm từ con cái ngay trong từng chi tiết.

Serena cũng dành riêng cho người thân một buổi trà chiều trong khu nhà sàn gỗ giữa thiên nhiên. Đó là không gian để cha mẹ thưởng trà, xem một thước phim ngắn, đọc những lời nhắn nhủ từ con cháu. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn cảm xúc sâu đậm.

Buổi sáng, cha mẹ có thể thong thả đạp xe quanh khuôn viên khu nghỉ dưỡng – một hoạt động nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa. Khi sương sớm còn vương trên cỏ, tiếng chim ríu rít trong không gian trong lành, vài vòng xe đủ để cơ thể tỉnh táo và tâm trí trở nên an yên. Đây là những trải nghiệm giản dị nhưng khó có thể tìm thấy giữa nhịp sống vội vã nơi phố thị.

Vu Lan là mùa hiếu nghĩa, là lúc mỗi người con muốn dành cho cha mẹ điều ý nghĩa nhất. Gói “Tri ân báo hiếu” tại Serena Resort Kim Bôi không đợi đến dịp lễ mới trở thành món quà, mà bất cứ khi nào bạn muốn bày tỏ sự quan tâm, đều có thể gửi tặng. Bởi đôi khi, món quà quý giá nhất không nằm ở vật chất, mà ở những ngày nghỉ ngơi, bình an, nơi cha mẹ được chăm sóc trọn vẹn về cả sức khỏe và tinh thần.