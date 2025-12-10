SePay tiên phong triển khai VietQRPay, chuẩn hóa thanh toán không tiền mặt

(VTC News) -

Việc áp dụng VietQRPay giúp SePay mở rộng khả năng kết nối, khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ thanh toán cũng như khả năng đáp ứng đa dạng mô hình kinh doanh.

Điểm nổi bật của giải pháp VietQRPay do SePay phát triển nằm ở việc bao phủ đầy đủ hai hình thức QR tĩnh và QR động. Đối với QR tĩnh tại điểm bán, mỗi cửa hàng có thể sử dụng một mã QR để chấp nhận thanh toán từ hầu hết các ngân hàng trên thị trường. Quy trình thanh toán được rút gọn tối đa, giảm thao tác thủ công và tăng tốc độ phục vụ, đặc biệt phù hợp với các ngành bán lẻ, F&B và cửa hàng có lượt giao dịch lớn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, QR động theo từng đơn hàng (VA động) giúp đảm bảo độ chính xác cao khi mỗi giao dịch được tạo một mã QR riêng, cố định số tiền và nội dung chuyển khoản. Mã QR tự động gạch nợ và hủy ngay sau khi thanh toán thành công, loại bỏ nguy cơ chuyển khoản lặp và tăng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng. Doanh nghiệp nhận tiền tức thì vào tài khoản ngân hàng, dòng tiền giữ nguyên theo giao dịch và quá trình đối soát trở nên nhanh chóng, minh bạch.

Khách hàng có thể chọn nguồn tiền, kể cả thẻ tín dụng, nhận tiền ngay vào tài khoản ngân hàng, không qua trung gian. Dòng tiền được giữ nguyên theo từng đơn hàng, dễ đối soát, và biến động số dư được chia sẻ tức thời cho thu ngân qua web, ứng dụng hoặc nhóm chat.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, VietQRPay còn là đơn vị mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán từ khách quốc tế trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, với tính năng mở rộng VietQRGlobal tạo nên trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho mọi nhóm khách hàng. Việc cùng lúc hỗ trợ các chuẩn QR nội địa và quốc tế thể hiện tầm nhìn mở và định hướng phát triển dịch vụ phù hợp với xu hướng thanh toán xuyên biên giới đang diễn ra mạnh mẽ.

Song song với nền tảng thanh toán, VietQRPay cho phép tích hợp ưu đãi trực tiếp ngay trong thao tác quét mã khi NAPAS triển khai chương trình khuyến mãi. Người dùng chỉ cần quét QR nhập mã voucher giảm giá vào từng giao dịch thực tế, qua đó tăng hiệu quả bán hàng và cải thiện rõ rệt trải nghiệm khách hàng.

SePay là đơn vị phát triển mạng lưới của NAPAS và cũng là một trong những thành viên tiên phong triển khai VietQRPay. Với vai trò này, SePay đồng hành cùng NAPAS và các ngân hàng trong việc mở rộng hạ tầng, chuẩn hóa trải nghiệm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Với sự hoàn thiện từ công nghệ đến trải nghiệm, SePay đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thanh toán tại Việt Nam. VietQRPay không chỉ giải quyết bài toán thanh toán nhanh, chính xác, an toàn, mà còn mở ra hệ sinh thái ưu đãi, dữ liệu và tiện ích phục vụ cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Đây được xem là một bước tiến mới của thị trường thanh toán số, nơi SePay giữ vai trò dẫn dắt và tạo ra tiêu chuẩn cho các mô hình kinh doanh tương lai.

