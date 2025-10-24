SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

(VTC News) -

Trao quyền cho nữ là đòn bẩy trọng yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng nền kinh tế bao trùm, toàn diện. Hệ thống ngân hàng là mắt xích quan trọng trong quá trình này khi vừa đóng vai trò là nhà tuyển dụng và sử dụng lao động, vừa cung cấp vốn và dịch vụ tài chính.

Với tầm nhìn bền vững đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiên phong ký kết và thực thi cam kết bình đẳng giới, chú trọng trao quyền và cơ hội bình đẳng cho CBNV nữ, thúc đẩy tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nữ.

SeABank đặt con người là trung tâm phát triển, tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới.

Môi trường làm việc bình đẳng, trao quyền cho nữ

SeABank tin rằng sự đa dạng, bình đẳng trong nguồn nhân lực được coi là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Ngân hàng thực hiện bình đẳng trong tất cả các khía cạnh của hoạt động nhân sự, từ tuyển dụng, lộ trình phát triển đến chính sách đãi ngộ.

Theo đó, chính sách tuyển dụng không phân biệt được triển khai trên toàn hàng, đảm bảo không thiên vị hay phân biệt đối với bất kỳ yếu tố nào khác ngoài năng lực chuyên môn. Hệ thống chính sách nhân sự, lương thưởng và đánh giá hiệu quả công việc đề cao tính minh bạch, được phát triển dựa trên thành tích và năng lực với sự tư vấn của Mercer - Talentnet, đảm bảo cơ hội được công nhận và phát triển nghề nghiệp công bằng.

Đồng thời, Ngân hàng chú trọng phát huy tối đa năng lực và khuyến khích nữ giới tham gia vào các vị trí quản lý. Tính đến cuối năm 2024, SeABank đạt tỷ lệ cân bằng giới ở mọi cấp quản lý, với 48% quản lý nữ trên toàn hàng; trong đó có 51% quản lý cấp cao nhất (cấp 1) trở lên là nữ giới. Với cấp lãnh đạo, HĐQT SeABank hiện có 50% thành viên là nữ giới, đảm bảo hệ thống tư duy đa chiều và quản trị hiệu quả.

SeABank chú trọng phát huy năng lực, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp công bằng.

Thấu hiểu những bất lợi của phái nữ trong môi trường công sở, SeABank thiết lập môi trường làm việc linh hoạt, cân bằng với nhiều chính sách hỗ trợ như: Chế độ nghỉ kết hôn, nghỉ thai sản cho CBNV nam và nữ; các chính sách hỗ trợ CBNV nữ trong thời kỳ thai sản (giảm giờ hành chính, trang bị phòng vắt sữa, tủ trữ sữa mẹ…); chế độ phúc lợi cho CBNV có con nhỏ, các chương trình hỗ trợ/tặng quà dịp đặc biệt cho con em CBNV…

Ngoài ra, SeABank chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, tôn trọng và gắn kết. Ý kiến của CBNV được lắng nghe thông qua các khảo sát định kỳ, tương tác trên các kênh giao tiếp nội bộ, cơ chế khiếu nại/tố giác nội bộ minh bạch. Các chương trình gắn kết nội bộ và hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường xuyên cũng góp phần củng cố sự gắn kết trên toàn hệ thống, tạo nền tảng cho một tập thể đoàn kết, tôn trọng và bình đẳng.

Đồng hành cùng khách hàng nữ, phát triển kinh tế bao trùm

Nhằm xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế bao trùm, SeABank đã mở rộng hợp tác, huy động vốn quốc tế với tổng trị giá gần 1,1 tỷ USD từ IFC, DFC, AIIB, Norfund, FMO, Proparco và các quỹ tài chính quốc tế khác. Nhờ đó, SeABank củng cố năng lực tài chính và kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế để đa dạng hóa, cung cấp các sản phẩm ”may đo” chuyên biệt cho khách hàng nữ.

Tháng 10/2020, ứng dụng ngân hàng số SeAMobile ra mắt tính năng cá nhân hóa với giao diện dành riêng cho phái đẹp. Bên cạnh đó, SeABank triển khai dòng thẻ tín dụng dành cho phái đẹp SeALady Cashback, hoàn tiền lên đến 2% giá trị giao dịch, đặc biệt cao vào những ngày sinh nhật khách hàng, Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10…

Khách hàng cũng được hưởng nhiều ưu đãi về bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp khi sở hữu thẻ SeALady. Đặc biệt, với mỗi giao dịch từ 1 triệu đồng qua thẻ, SeABank sẽ đóng góp 2.000 đồng cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng”.

SeABank cung cấp sản phẩm chuyên biệt, mở rộng cơ hội phát triển cho khách hàng nữ.

Nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, SeABank hợp tác với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Đề án Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025. Trong đó, cho vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo (TSBĐ) SeAWomen là sản phẩm tiêu biểu với hạn mức tối đa 100 triệu đồng và kỳ hạn lên tới 48 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn và tinh gọn thủ tục/hồ sơ. Tính đến cuối năm 2024, SeAWomen đã thu hút hơn 21.000 khách hàng luỹ kế, tổng dư nợ đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Đồng thời, Ngân hàng triển khai nhiều sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận nguồn vốn lớn và linh hoạt như: Thấu chi không TSBĐ hạn mức lên tới 5 tỷ đồng; thẻ tín dụng doanh nghiệp Visa Corporate không TSBĐ hạn mức lên tới 200 triệu đồng; tỷ lệ cấp tín dụng/giá trị TSĐB (LTV) lên tới 100% đối với tiền gửi và 95% đối với bất động sản…

Đi kèm với đó là chính sách ưu đãi lãi suất vay, miễn phí tất toán trước hạn đối với các khoản vay ngắn hạn, cơ chế ưu tiên phục vụ tại toàn bộ điểm giao dịch… giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận tài chính kịp thời và thuận lợi.

Đặc biệt, SeABank kiến tạo hệ sinh thái tài chính - phi tài chính toàn diện thông qua Câu lạc bộ độc quyền nữ chủ doanh nghiệp SeAPower. Hội viên SeAPower được tham gia nhiều hoạt động đào tạo, kết nối cơ hội, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển bền vững, hưởng các đặc quyền chăm sóc sức khỏe và phát triển phong cách sống cân bằng. Tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng khách hàng nữ chủ tại SeABank tăng 140% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay tăng trưởng 115%.

Nhiều sự kiện kết nối, đào tạo cho doanh nghiệp nữ chủ của CLB SeAPower.

Những nỗ lực nâng cao bình đẳng giới của SeABank đã phát huy hiệu quả và được ghi nhận bởi nhiều tổ chức trong nước và quốc tế: Vietnam ESG Awards (Báo Dân trí), Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 (VCCI, Anphabe), Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021-2023 (HR Asia), Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022 (Global Business), hạng mục Phát triển bền vững tại VOBA 2025 và Thương hiệu mạnh 2025…

Đặc biệt, SeABank vinh dự đạt danh hiệu cao quý UN WEPs Award 2024 (Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ năm 2024) ở hạng mục "Bình đẳng giới tại thị trường" do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) bình chọn. Đây là sự ghi nhận cho những đóng của SeABank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đúng với tôn chỉ mục đích của Ngân hàng khi tiên phong ký cam kết về bình đẳng giới.

Cam kết bình đẳng giới là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của SeABank, thực hiện vai trò của một ngân hàng có trách nhiệm. Bám sát tầm nhìn “đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, SeABank không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho đội ngũ CBNV và khách hàng nữ, từ đó lan tỏa cảm hứng và mở rộng cơ hội vươn lên cho toàn thể cộng đồng nữ giới, góp phần xây dựng xã hội bình đẳng, hệ sinh thái tài chính toàn diện và nền kinh tế bao trùm.