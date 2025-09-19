SeABank ghi dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

(VTC News) -

Ngày 18/9, tại Lễ công bố giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”.

Thành tích khẳng định hiệu quả chiến lược bền vững với trọng tâm ESG, gắn liền với giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng” mà SeABank kiên định theo đuổi cũng như thể hiện cam kết với các đối tác quốc tế.

Vững vàng vị thế “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu”

Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards - VOBA) là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế (IDG) tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhằm vinh danh các ngân hàng có thành tích xuất sắc, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế.

VOBA 2025 xét duyệt dựa trên khảo sát người sử dụng và doanh nghiệp cùng nhiều tiêu chí khắt khe. Trên tổng số 7 hạng mục dành cho ngân hàng tại VOBA 2025, SeABank chiến thắng đồng thời 2 giải thưởng: Lần đầu tiên được vinh danh “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và lần thứ 4 được trao giải “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”.

Đây là sự khẳng định cho hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) của SeABank.

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank chia sẻ về tầm nhìn bền vững của Ngân hàng: “SeABank tin rằng hoạt động ngân hàng bền vững gắn liền với trách nhiệm kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, hạnh phúc và tương lai xanh. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn có trách nhiệm và quản lý tác động từ hoạt động kinh doanh, đồng thời tích cực chuyển đổi xanh và lan tỏa các giá trị xanh, giá trị nhân văn tới cộng đồng”.

Kinh doanh có trách nhiệm vì cộng đồng thịnh vượng

Nhận thức rõ trách nhiệm cộng đồng, SeABank “xanh hóa” danh mục đầu tư/cho vay, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Theo đó, Ngân hàng ban hành loạt quy định về chính sách tín dụng xanh giai đoạn 2021–2025, cho vay nông nghiệp công nghệ cao, dự án năng lượng tái tạo… Kết thúc năm 2024, tổng vốn tài trợ tín dụng xanh của SeABank vượt 3.800 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo.

Song song, SeABank giảm “tính nâu” trong danh mục thông qua Hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS). Hệ thống được triển khai toàn diện trong hoạt động tín dụng từ tháng 01/2022, đảm bảo không cấp vốn cho dự án gây hại như khai thác rừng nguyên sinh, than, vật liệu phóng xạ…

Sau 3 năm triển khai, 100% khoản cấp tín dụng (trừ vay tiêu dùng và thẻ tín dụng) được sàng lọc, phân loại rủi ro. Theo đó, các dự án loại trừ hoặc có rủi ro cao mà không có biện pháp khắc phục đều bị từ chối, dự án có thể khắc phục sẽ được SeABank đồng hành và giám sát.

Ngoài ra, SeABank phát hành trái phiếu xanh lam đầu tiên tại Việt Nam và trái phiếu xanh lá đầu tiên bởi ngân hàng TMCP tư nhân với tổng trị giá 150 triệu USD trong năm 2024, mở rộng dẫn vốn cho các dự án bền vững. Ngân hàng cũng mở rộng hợp tác quốc tế, huy động gần 1,1 tỷ USD từ các định chế lớn như IFC, DFC, AIIB, Norfund… nhằm thúc đẩy tài chính khí hậu, tài chính toàn diện, đặc biệt hỗ trợ khách hàng nữ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ... vì một tương lai xanh và thịnh vượng.

Lan tỏa giá trị vì cộng đồng xanh, hạnh phúc

Không giới hạn trách nhiệm cộng đồng trong khuôn khổ kinh doanh, SeABank còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh - nhân văn, từ đó tạo sức lan tỏa tới cộng đồng.

Ngân hàng “xanh hóa” toàn diện quy trình vận hành và ý thức vì môi trường từ nội bộ. Công nghệ tòa nhà thông minh, các biện pháp tiết kiệm và tối ưu năng lượng, kiểm soát ô nhiễm được SeABank triển khai song song với chiến lược “Hội tụ số” - chuyển đổi số toàn diện quy trình vận hành nghiệp vụ.

Bên cạnh đó là loạt chương trình nâng cao ý thức như: đổi rác lấy quà, Green the road to SeABank - khuyến khích sử dụng phương tiện xanh đi làm, Ocean Cleanup - dọn vệ sinh biển, SeAHero - thu gom và phân loại rác, trao quà bảo vệ môi trường… Kết thúc năm 2024, tổng phát thải gián tiếp phạm vi 2 của SeABank giảm 11,4%, lượng giấy tiêu thụ tại Hội sở giảm 1,45% so với 2023.

Nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị cộng đồng, SeABank duy trì hoạt động của 4 quỹ thiện nguyện: Quỹ khuyến học SeADreams, Quỹ vì môi trường SeAGreen, Quỹ bảo an SeALove và Quỹ từ thiện SeASmile. Với sự đồng hành của gần 5.300 CBNV, gần 250 tỷ đồng được trao đi, gần 360.000 cây xanh đã được trồng, hơn 80 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa hơn 1.800 căn nhà, hơn 200 em nhỏ có cơ hội đến trường.

Những nỗ lực “Vì cộng đồng” của SeABank đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu: Vietnam ESG Awards (Báo Dân trí), Top 10 quản trị công ty nhóm midcap và Top 10 báo cáo thường niên xuất sắc ngành tài chính tại VLCA, Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường” của UN WEPs Award 2024 (UN Women)…

“Cú đúp” giải thưởng tại VOBA 2025 là dấu mốc mới trên hành trình bền bỉ của SeABank, ghi nhận bước tiến về tín dụng xanh và an sinh - môi trường xã hội, cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục kiến tạo và lan tỏa giá trị, hướng tới tương lai xanh và cộng đồng hạnh phúc - thịnh vượng.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.