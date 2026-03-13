Say rượu thả 6 con sư tử khỏi chuồng, người đàn ông nhận cái kết đau đớn

(VTC News) -

Ngày 9/3, một người say rượu bị sư tử tấn công và chịu thương tích nặng ở tay, mặt sau khi tự ý thả sư tử ra khỏi chuồng tại Khu bảo tồn Los Pinos, thuộc thành phố San Pedro Cholula, Mexico.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông khoảng 40 tuổi đã trèo qua hàng rào an ninh của khu bảo tồn, nơi đang nuôi giữ nhiều động vật từng phục vụ trong các đoàn xiếc trước đây. Trong trạng thái say rượu, người này mở chuồng và thả 6 con sư tử ra ngoài khu vực nuôi nhốt.

Sau khi những con thú lớn được thả tự do, tình hình nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Nhận thấy nguy cơ bị tấn công, người đàn ông vội vàng tìm cách trú ẩn bên trong một chiếc lồng gần đó. Tuy nhiên, đàn sư tử nhanh chóng tiếp cận khu vực và bắt đầu rình rập xung quanh nơi anh ẩn nấp.

Theo nhân chứng và hình ảnh được ghi lại, những con sư tử liên tục gầm gừ, di chuyển quanh chiếc lồng, tạo nên khung cảnh vô cùng căng thẳng. Một con chó xuất hiện tại hiện trường lúc đó và bị đàn sư tử tấn công đến chết.

Sư tử được nuôi nhốt trong khu bảo tồn dành cho những động vật từng biểu diễn xiếc. (Ảnh: Jam Press)

Đặc biệt, chính người đàn ông trên được cho là đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến khi đang trốn trong lồng. Đoạn video sau đó được đăng tải trên kênh YouTube của tờ Milenio tại Mexico; những hình ảnh rung lắc cho thấy những con sư tử di chuyển phía ngoài song sắt.

Trong clip, máy quay hướng qua các thanh chắn của chiếc lồng, ghi lại cảnh những con sư tử lượn quanh khu vực. Khi máy quay hạ thấp xuống mặt đất, hình ảnh cho thấy một con vật nằm bất động trên bãi cỏ, được cho là con chó đã bị đàn sư tử tấn công trước đó. Âm thanh trong video cũng ghi lại tiếng chim hót xen lẫn tiếng gầm gừ nhẹ của sư tử, làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.

Quan sát từ video, có thể thấy người đàn ông dường như cố thủ phía sau cổng kim loại. Cánh cổng này được kéo hé mở, tạo thành một khoảng không hình tam giác giữa cổng và lớp hàng rào bên trong khu chuồng sư tử. Đây có thể là vị trí mà anh tận dụng để tự bảo vệ trước khi lực lượng cứu hộ tới.

Sau khi nhận được thông báo, các nhân viên chăm sóc động vật của khu bảo tồn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ lập tức phát tín hiệu báo động và triển khai các biện pháp để kiểm soát tình hình. Sau một thời gian căng thẳng, người đàn ông được giải cứu khỏi chiếc lồng và đưa ra ngoài.

Những con sư tử sau đó cũng được nhân viên đưa trở lại khu chuồng nuôi nhốt ban đầu. Theo báo cáo ban đầu, không có con sư tử nào bị thương trong vụ việc.

Người đàn ông gây ra sự cố được đưa tới bệnh viện để điều trị. Hình ảnh ghi nhận tại cơ sở y tế cho thấy khuôn mặt anh ta bị băng bó nhiều chỗ, sưng tấy và có nhiều vết trầy xước rõ rệt. Các bác sỹ xác nhận người này bị thương nặng ở tay và vùng mặt, nhưng vẫn rất may mắn vì sống sót sau vụ tấn công nguy hiểm.

Người đàn ông bị thương nặng ở tay và mặt. (Ảnh: Jam Press)

Vụ việc tại Mexico không phải là tai nạn hiếm hoi liên quan đến sư tử trong thời gian gần đây. Vào tháng 2, sự cố gây chấn động xảy ra tại vườn thú ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé gái 10 tuổi được cho là đã bị sư tử kéo khi đang tham gia cho động vật ăn.

Theo truyền thông địa phương, cô bé đưa thức ăn cho con sư tử qua song sắt chuồng. Con vật bất ngờ thò chân qua khe hở, tóm lấy ống quần của cô bé và kéo mạnh về phía trong. Cô bé hoảng loạn hét lên, một nhân viên chăm sóc vườn thú lập tức lao tới ứng cứu. Người này nắm lấy cô bé, cố gắng kéo ra khỏi con vật, đồng thời sử dụng một thanh kim loại để chọc vào con sư tử nhằm buộc nó phải buông ra.

Sau khoảng nửa phút giằng co căng thẳng, con sư tử cuối cùng đã thả cô bé. Nhân viên vườn thú sau đó nhanh chóng đưa bé gái tới khu vực an toàn. Theo báo cáo, bé gái không bị thương nghiêm trọng nhưng vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhân viên vườn thú có liên quan đã bị đình chỉ công tác và điều chuyển sang vị trí khác vì cho phép trẻ nhỏ tham gia hoạt động cho động vật ăn, dẫn đến sự cố.