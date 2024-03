Sau hàng chục ca mổ, người phụ nữ bị chồng đổ xăng đốt bỏng 92% hiện ra sao?

Cơ hội sống chưa đến 10% 5h sáng, vợ chồng chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi, quê Phú Yên, hiện sống ở TP.HCM) và anh Nguyễn Văn Minh (34 tuổi) thức dậy, khoác vội chiếc áo gió mỏng, ngồi đóng các đơn hàng khách đặt trong đêm để gửi đi sớm.

Một bên là quyển sách, chiếc bút, bên còn lại là điện thoại, hai anh chị vừa lên đơn vừa sắp xếp các kế hoạch công việc cho ngày mới. Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật khắc phục di chứng bỏng, giờ đây sức khoẻ của họ cải thiện đáng kể.

Tháng 3/2019, chị Ngân đang ngồi thêu tranh, người đàn ông từng đầu gối tay ấp lôi chị vào phòng, tưới xăng và châm lửa. Căn nhà bị thiêu rụi. Trong biển lửa, chị vẫn tỉnh táo để tìm chìa khóa mở cửa, kéo hai con ra khỏi nhà, chạy sang gửi hàng xóm. Khi lớp quần áo trên người cháy sạch, cũng là lúc chị lịm đi.

Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, chị được chuyển khẩn cấp vào TP.HCM với trong tình trạng bỏng 92%, bác sĩ tiên lượng cơ hội sống chưa đến 10%.

Cả người chị quấn băng trắng toát, đôi mắt mờ đục, suy kiệt nằm bất động trên giường, chị chỉ nghĩ về hai đứa con trai đang ngóng chờ mẹ.

Để được sống, chị trải qua hàng chục ca phẫu thuật lần lượt từ các bệnh viện từ Bắc vào Nam. Trí nhớ chị suy giảm nhiều vì phải gây mê. Cánh tay bị bỏng không tìm được ven, nhân viên y tế phải đâm kim dưới bàn chân lấy máu xét nghiệm.

Gần một năm sau vụ hoả hoạn, chị hồi sinh thần kỳ. Ngày từ bệnh viện về nhà, chị được người thân đóng thanh sắt sát tường để vịn vào, bắt đầu tập đi từng bước như đứa trẻ. Nhiều lần chị ngã nhưng không có ai đỡ, vết thương khắp người vẫn rỉ máu, đụng chỗ nào cũng đau, chỉ còn cách tự mình đứng dậy. Những lúc đau đớn đó khiến chị nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc đời mình.

Lo sợ biến cố làm ảnh hưởng đến tâm lý hai con, muốn bản thân thanh thản hơn, chị quyết định đưa con đi tạo lập cuộc sống mới. Khuya 27 Tết năm 2020, ba mẹ con ra quốc lộ, đón xe đò vào TP.HCM.

Tại nơi ở mới, chị xin cho hai con đi học, còn bản thân làm ở một xưởng may gần nhà. Thời tiết miền Nam nắng rát, những vết sẹo chi chít khiến cơ thể chị Ngân nóng ran, ngứa ngáy khi lớp da non chưa lành hẳn.

Sau một tháng, chị xin nhận hàng về may tại nhà. Đôi tay bị co rút vết bỏng nên suốt tháng đầu, chị phải xoay xở học cách điều khiển máy may với đôi tay cứng đờ. Tiền công không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, nghĩ đến hai con, chị lại làm việc đến tận khuya. Chị còn bán thêm vé máy bay, bán hàng online.

Sau nhiều lần phẫu thuật và cũng nhờ thường xuyên vận động nên cơ thể chị bớt co rút, cử động linh hoạt. Người phụ nữ ấy cũng tự tin ngồi trước điện thoại để livestream bán hàng, vui vẻ chuyện trò với mọi người, không than thân trách phận.

Nhờ chăm chỉ làm việc, nhiều năm nay, cuộc sống của chị tốt hơn. Chị cũng mở một cửa tiệm, mặt bằng đủ đặt vài chiếc kệ trưng bày những sản phẩm dầu xoa bóp, tinh dầu và chiếc máy may.

Hai người cùng cảnh ngộ nên duyên Từ một người bị bỏng tưởng không qua khỏi, chị mạnh mẽ vươn lên và trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người. Anh Minh là một trong những người được tiếp thêm sức mạnh từ chị.

Anh Minh bị bỏng 52% cơ thể do nổ bình xăng xe máy từ năm 2020. Biết hoàn cảnh anh qua mạng xã hội, chị Ngân đến bệnh viện thăm nhưng không gặp. Gần Tết, chị tìm đến tận nhà động viên.

Lúc này, anh không thể đi xe, các khớp tay cứng lại do bỏng nên tự xúc ăn cũng khó. Cứ có khách tới nhà, anh lại trốn vào phòng riêng. Thấy chàng trai kém hai tuổi thu mình nằm lì trong nhà, chị Ngân thường bảo lên xe, chở đến chỗ mình chơi.

Sau hôm đó, thi thoảng anh lại bắt xe ôm từ nhà đến tiệm của chị Ngân chơi, trông hai cậu con trai giúp khi chị đi du lịch. Dần dần, chị Ngân thấy anh Minh còn thân với các con hơn cả mẹ. Tình cảm tự nhiên nảy nở. Anh bớt mặc cảm, chịu giao tiếp hơn, tập đi xe máy.

Một năm sau, hai người nên duyên vợ chồng.

Hàng ngày, anh Minh chạy xe ra chợ lo cơm nước cho Ngân, bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh. Ngoài thời gian đi bán vé số, anh phụ trách đưa đón con thay vợ, gánh vác cùng người mình yêu những việc nặng nhọc.

Về chung sống một thời gian, chị Ngân có bầu. “Điều này nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng. Chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện sinh nở vì khó mang thai, cơ thể nóng nực, sức khoẻ suy giảm, sợ gặp điều gì đó khi sinh, nhưng con cái là phước đức nên ai cũng vui vẻ đón nhận”, chị Ngân nói.

Hiện, bé Nobita đã 9 tháng tuổi. Ngôi nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ khiến anh chị cũng được tiếp thêm động lực.

“Cuộc sống khó khăn nhưng sẽ có cách, dù không khoẻ mạnh như người khác nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để nuôi dạy bọn trẻ”, chị Ngân trải lòng.