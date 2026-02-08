Sau bài hát sinh nhật quốc dân, Phan Đinh Tùng chọn ngày lễ tình yêu để tạo hit?

(VTC News) -

Ca sĩ Phan Đinh Tùng ghi dấu ấn đặc biệt với công chúng qua bài hát quốc dân Khúc hát mừng sinh nhật. Đây là ca khúc được xem là biểu tượng gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng và cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm hiện tại.

Ca khúc hiện có hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Phan Đinh Tùng tiếp tục chọn ngày lễ tình yêu để tạo nên bản hit.

Sau ngày sinh nhật, Phan Đinh Tùng tiếp tục chọn ngày Valentine để tạo nên ca khúc về tình yêu. Ca khúc Thành đôi được nam ca sĩ ra mắt không chỉ dành cho những người trẻ đang yêu, mà còn chạm tới những cặp đôi đã đi đủ lâu để nghĩ về hôn nhân. Đây cũng là bài hát nằm trong dự án Đinh Music của Phan Đinh Tùng.

Theo Phan Đinh Tùng, đây là thời điểm phổ biến cho những lời cầu hôn và ca khúc trở thành lời cổ vũ nhẹ nhàng cho quyết định bước sang giai đoạn mới của mối quan hệ. Đồng thời, ra mắt trước mùa cưới trong năm giúp bài hát có cơ hội hiện diện trong không gian lễ đường.

Âm nhạc trong ca khúc mang màu sắc quen thuộc của Phan Đinh Tùng. Giọng hát được xử lý chắc và trầm, mang nhiều trải nghiệm, khiến lời hát nghe giống một lời hứa đã được cân nhắc hơn là sự bộc phát cảm xúc.

MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, tiếp tục mở rộng tầng nghĩa bằng hình ảnh ẩn dụ. Câu chuyện về một cô dâu khác biệt giữa đám đông giống nhau tạo ra cảm giác lạc lõng, nơi hạnh phúc dường như bị chuẩn hóa. Khi hai con người không thuộc về khuôn mẫu nhận ra nhau, thông điệp hiện lên rõ ràng: "Tình yêu không đến từ sự hòa nhập tuyệt đối, mà từ việc tìm thấy người cùng nhịp lệch của mình".

MV "Thành đôi" - Phan Đinh Tùng

Sau thành công từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đây cũng chính là động lực giúp anh hết mình với âm nhạc.

Ở tuổi 50, Phan Đinh Tùng tự nhận xét anh đang sung sức trong sự nghiệp, nghĩ ra nhiều ý tưởng lớn và mong muốn thực hiện trong năm 2026. Anh cũng mong muốn các bạn bè nghệ sĩ sẽ ủng hộ mình.

Phan Đinh Tùng là ca sĩ gắn liền với thế hệ 8x, 9x. Anh ghi dấu ấn bởi giọng hát truyền cảm và những sáng tác đa dạng, từ pop, rock, bolero đến nhạc trẻ. Năm 2000, Phan Đinh Tùng trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc đình đám MTV.

Sau một thời gian hoạt động, giữa năm 2003, anh chuyển hướng sang sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công. Trong suốt 22 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã cho ra mắt 24 album.