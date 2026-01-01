Sau 3 năm ly hôn để cưới tiểu tam, tôi muốn quay lại với vợ cũ

(VTC News) -

Người vợ hiện tại của tôi là cô gái mà hơn 3 năm trước tôi coi là tình yêu đích thực, là định mệnh cuộc đời, là người phụ nữ hiểu mình nhất". Để đường đường chính chính đến với cô ấy, tôi đã ly hôn với người vợ đầu tiên.

Trước đó, tôi có gia đình êm ấm với người vợ đảm đang và cậu con trai kháu khỉnh. Vợ cũ của tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, tận tụy, lo toan mọi việc từ đối nội đến đối ngoại để tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Tuy nhiên sau 15 năm, khi không còn phải lo cơm áo gạo tiền, tôi nhận ra cuộc sống của mình không hoàn hảo, cuộc hôn nhân lâu năm trở nên tẻ nhạt. Vợ tôi không chỉ luộm thuộm, kém hấp dẫn mà còn không cập nhật được các xu hướng, không còn là người mà tôi có thể chia sẻ, tâm sự mọi thứ.

Đúng lúc đó, người thứ 3 xuất hiện. Cô ấy mới ra trường, trẻ trung, hiện đại và cực kỳ tâm lý. Ngoại tình, tôi thấy mình như trẻ lại, thấy mình được thấu hiểu và ngưỡng mộ.

Cưới được bồ, tôi lại nhớ quãng thời gian bên vợ cũ. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Tôi tin rằng cô ấy mới là chân ái, còn vợ chỉ liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ. Mỗi người chỉ có một lần để sống, tôi không muốn sau này nhắm mắt xuôi tay có điều hối tiếc nên quyết định rũ bỏ tất cả, quyết ly hôn để cưới người tình.

Một năm sau khi thủ tục chấm dứt hôn nhân hoàn tất, tôi cưới vợ mới, cứ ngỡ từ đây cuộc đời sẽ viên mãn. Nhưng không lâu sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra trong cay đắng rằng nơi mình bước vào không phải thiên đường mà là cơn ác mộng. Khi đã trở thành vợ chồng chính thức, sự lãng mạn biến mất. Sức kích thích của những buổi hẹn hò lén lút nhường chỗ cho những mâu thuẫn về lối sống và chuyện bạc tiền.

Vợ mới không giống vợ cũ của tôi. Cô ấy không thích vào bếp, ghét việc nhà và đặc biệt tiêu hoang, luôn khao khát cuộc sống xa xỉ. Lúc yêu nhau, cô ấy tỏ ra tiết kiệm, thường từ chối nhận quà, nhưng cưới rồi ại vòi vĩnh đồ hiệu và những chuyến du lịch đắt tiền.

Công việc kinh doanh không còn thuận lợi, gánh nặng tài chính cũng trở thành vấn đề khiến chúng tôi cãi nhau thường xuyên.

Mệt mỏi hơn là người vợ hai của tôi luôn sống trong nghi ngờ, lo sẽ có "người thứ ba" khác xuất hiện và "cướp" mất tôi. Cô ấy kiểm soát điện thoại, kiểm tra từng hóa đơn, từng cuộc hẹn để ngăn chặn chồng ngoại tình và luôn hằn học mỗi khi tôi nhắc đến việc đi thăm con trai.

Từ một người sống thoải mái với sự thành đạt và êm ấm, tôi trở nên khổ sở vì luôn cảm thấy ngột ngạt, tù túng trong sự ghen tuông và đòi hỏi của vợ.

Cách đây một tháng, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong buổi tiệc sinh nhật người bạn chung. Tôi sững sờ. Em xinh đẹp, mặn mà và rạng rỡ hơn xưa rất nhiều. Không còn vẻ mệt mỏi, tất bật, vợ cũ giờ là người phụ nữ tự tin, độc lập. Nhìn cách em cười nói, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất một viên ngọc quý mà cả đời này có lẽ không bao giờ tìm lại được.

Đêm đó về nhà, nhìn cảnh bừa bộn, tôi bỗng nhớ quay quắt bát canh chua nóng hổi vợ cũ thường nấu. Tôi nhớ những lời động viên chân thành chứ không phải những lời nịnh nọt phù phiếm để vòi vĩnh quà cáp và nhận ra một sự thật đau lòng: Tôi kết hôn với bồ vì sự mới mẻ, nhưng tôi cần vợ cũ vì sự bền vững.

Cảm giác "thấu hiểu" mà bồ mang lại trước đây thực chất chỉ là sự chiều chuộng nhất thời của một người tình, còn sự thấu hiểu của vợ cũ là sự bao dung và đồng hành của bạn đời.

Mỗi ngày qua đi, hình ảnh về mái ấm ngày xưa lại càng ám ảnh tôi cùng nỗi ước ao nối lại với người cũ. Tôi bắt đầu tìm cớ thăm con nhiều hơn, thực chất là để được nhìn thấy cô ấy. Tôi thử nhắn tin hỏi thăm, thử gợi lại những kỷ niệm xưa, nhưng đáp lại chỉ là thái độ lịch sự, chừng mực và có phần xa cách của cô ấy. Vợ cũ đã bước tiếp, đã tha thứ nhưng tuyệt đối không còn dành chỗ cho tôi nữa.

Bạn bè nói tôi là kẻ tham lam, đứng núi này trông núi nọ và mắng: "Có không giữ, mất đừng tìm"... Tôi biết mình xứng đáng bị chỉ trích. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên tiếp tục sống một cuộc hôn nhân ngột ngạt với người vợ hiện tại để giữ thể diện, hay dũng cảm ly hôn lần nữa để đi tìm lại hạnh phúc đã mất?

Tôi mong các anh chị từng có kinh nghiệm trong hôn nhân có thể cho lời khuyên. Đang sống không hạnh phúc, tôi có thể thay đổi hay cam chịu tình cảnh hiện giờ?

