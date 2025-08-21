Sắp mở cửa trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City

(VTC News) -

Điểm hội tụ của loạt thương hiệu quốc tế và trong nước

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng sẽ đồng loạt ra mắt, mang đến trải nghiệm vui chơi phong phú cho cư dân và du khách, từ CGV – cụm rạp chiếu phim hiện đại, đến triển lãm Art Toy City, triển lãm ánh sáng HDC, Kidzooona và Bzone – tổ hợp vui chơi giải trí cho trẻ em và gia đình, thử thách nhảy Dance For Fun nhận quà, nhà sách Fahasa – thiên đường văn hóa đọc,…

Vincom Mega Mall Ocean City – Điểm nhấn trải nghiệm mới phía Đông Thủ đô.

Không chỉ dừng ở tiện ích và vui chơi, Vincom Mega Mall Ocean City còn là thiên đường F&B mới phía Đông Thủ đô. Chuỗi thương hiệu café và nhà hàng được yêu thích lần lượt khai trương, mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt và đa quốc gia như Min Coffee, Eggyolk, Highlands Coffee, Phúc Long, Since Tea, Wau Haus các nhà hàng ẩm thực đa văn hoá De Beakje, Ramen Buta Shamoji, Dookki, Jollibee, ẩm thực phong cách Hàn Quốc Ssal Bobby...

Khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy những quán café “check-in cực phẩm”, các chuỗi trà sữa nổi tiếng, cũng như nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống Việt Nam và món Á đặc sắc.

Không gian đậm chất Á Đông tại Min Coffee bên trong Vincom Mega Mall Ocean City.

Bên cạnh đó, khu vực mua sắm quy tụ nhiều thương hiệu tiện ích, thời trang trẻ trung, năng động và phụ kiện, mỹ phẩm như MLB, Newdrops, Skechers, Mr.DIY, Kohnan, KBOX, Crocs, The Colorist, Pucini, Canifa, Yanbaby... biến Vincom Mega Mall Ocean City thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách sống hiện đại.

Trong dịp Soft Opening, hàng loạt thương hiệu tại Vincom Mega Mall Ocean City sẽ mang đến cho khách hàng hàng ngàn phần quà hấp dẫn cùng ưu đãi lên tới 50% như Mr.DIY, MLB, The Colorist, Crocs, tặng vé miễn phí khi xem phim tại rạp chiếu phim CGV và khu vui chơi Kidzooona, ưu đãi từ các gian hàng ẩm thực như Jollibee, Min Coffee, Egg Yolk, Ding Tea, Wau Haus,...

Đây chính là cơ hội để vừa khám phá trung tâm thương mại mới, vừa tận hưởng những trải nghiệm mua sắm sôi động và ưu đãi hấp dẫn ngay từ những ngày đầu tiên.

Chuỗi hoạt động ra mắt đặc sắc, dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện

Ngay từ 9h sáng ngày 22/8, trung tâm thương mại Vincom lớn bậc nhất miền Bắc sẽ chính thức mở cửa đón khách với màn múa lân – trống hội tưng bừng, cùng loạt ưu đãi dành tặng khách hàng và cư dân Ocean City.

Buổi tối, không khí bùng nổ với đêm nhạc Upbeat Ocean, hứa hẹn thu hút đông đảo cư dân & khách hàng đến tham dự. Đặc biệt, vào 21h cùng ngày, bầu trời Ocean City sẽ bùng nổ với màn pháo hoa rực rỡ trước TTTM, khép lại ngày khai mở bằng khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ.

Không gian khu vườn nhiệt đới bên trong Vincom Mega Mall Ocean City

Không dừng lại ở đó, Vincom Mega Mall Ocean City sẽ liên tục khuấy động không khí bằng các sự kiện hoành tráng như Vietnam Mode On Fashion Show (31/8), EDM Orchestra (1/9), chuỗi workshop sáng tạo “Upbeat Vietnam Ơi!”, và giải nhảy đường phố Ocean Dance Party trong suốt giai đoạn soft opening.

Đặc biệt, vào ngày 26/8, Aquafield Ocean City – tổ hợp spa xông hơi cao cấp bậc nhất Việt Nam với quy mô gần 4.000 m² sẽ được khai trương bên trong trung tâm thương mại. Aquafield mang đến hành trình tái tạo năng lượng toàn diện với 10 phòng xông hơi chuyên biệt: từ Thermal Stone, than củi, đến Phòng Tuyết, hay hương gỗ Hinoki và muối hồng Himalaya.

Đặc biệt, lần đầu tiên khách hàng sẽ được trải nghiệm Vincharm Spa – thương hiệu spa cao cấp vốn chỉ xuất hiện tại resort 5 sao, với những liệu trình đặc trưng như massage 4 tay, trị liệu thảo mộc… Aquafield còn mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc, đưa khách hàng đến không gian thư giãn chuẩn Hàn, từ ẩm thực đến phong cách nghỉ dưỡng. Với thiết kế Á Đông đương đại, Aquafield được ví như một “resort tái tạo năng lượng” ngay cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Việc di chuyển đến Vincom Mega Mall Ocean City cũng rất dễ dàng nhờ hệ thống VinBus hoàn toàn miễn phí, kết nối từ nội đô Hà Nội và từ khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1. Với các tuyến bus OCT1, OCT2, OCP1 hoạt động từ 6h sáng đến 12h đêm, tần suất chỉ từ 10 phút/chuyến, khách hàng có thể thoải mái tiếp cận đa dạng tiện ích mua sắm, giải trí trong và xung quanh Vincom Mega Mall Ocean City một cách thuận tiện và tiết kiệm.

Hàng trăm chuyến xe VinBus hoàn toàn miễn phí di chuyển đến trung tâm thương mại mỗi ngày.

Tọa lạc tại trung tâm Ocean City – đại đô thị đang thu hút đông đảo du khách tại miền Bắc, Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng sẽ nâng cấp trải nghiệm mua sắm, giải trí tại khu vực này bằng loạt sản phẩm và dịch vụ bán lẻ hàng đầu.

Kết hợp giữa quy mô lớn, hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, cùng chuỗi sự kiện giải trí – nghệ thuật hấp dẫn, Vincom Mega Mall Ocean City không chỉ là trung tâm thương mại, mà còn là một điểm đến phong cách sống của giới trẻ, gia đình và cộng đồng cư dân quốc tế.