Sắp diễn ra sự kiện Vitafoods Asia và Fi Asia Thailand 2025

(VTC News) -

Ngày 11/9, đại diện Informa Markets, cho biết đơn vị này sẽ tổ chức Vitafoods Asia 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok từ ngày 17-19/9. Sự kiện đóng vai trò như “bệ phóng” để ngành thực phẩm Thái Lan nắm bắt cơ hội trong thị trường dinh dưỡng đang tăng trưởng mạnh tại khu vực.

Sự kiện Fi Asia Thailand 2025 và Vitafoods Asia sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 17-19/9.

Theo báo cáo của Market Minds Advisory, ngành thực phẩm chức năng tại châu Á – Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt 176 tỷ USD vào năm 2034. Cùng xu hướng đó, thị trường dinh dưỡng chức năng của Thái Lan được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 5,1% trong giai đoạn 2025-2030.

Vitafoods Asia 2025 là sự kiện mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan và toàn ngành thực phẩm, dinh dưỡng. Sự kiện là nền tảng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Một trong những điểm nổi bật sẽ là Khu trưng bày nguyên liệu và sản phẩm mới - nơi giới thiệu các nguyên liệu mới ra mắt và các cải tiến sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới.

Vitafoods Asia 2025 có sự tham gia của hơn 650 thương hiệu hàng đầu và hơn 13.000 khách tham quan đến từ 38 quốc gia.

Song song với sự kiện Vitafoods Asia thì sự kiện Fi Asia Thailand 2025 cũng được tổ chức đồng thời tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit. Đây là sự kiện hàng đầu của ngành thực phẩm và đồ uống (F&B).

Sự kiện này dự kiến sẽ đón hơn 23.000 khách tham dự đến từ 70 quốc gia. Fi Asia Thailand 2025 cũng sẽ tổ chức hơn 60 phiên hội thảo chuyên sâu, khám phá những xu hướng mới và công nghệ tiên tiến trong ngành F&B.