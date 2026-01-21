Sanofi và Long Châu hợp lực thúc đẩy thói quen sống bền vững trong cộng đồng

(VTC News) -

Các xếp hạng toàn cầu cho thấy, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về ô nhiễm nhựa và 5 quốc gia chưa quản lý tốt rác thải nhựa. Bên cạnh tỷ lệ tái chế thấp, phần lớn người dân cũng chưa có thói quen phân loại rác thải nhựa tại nguồn đúng cách, mà thường trộn lẫn với rác sinh hoạt và thải ra môi trường.

Với tầm nhìn chung phát triển bền vững song hành bảo vệ môi trường, Sanofi và hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động khởi động dự án thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc.

Long Châu cùng Sanofi nâng tầm hợp tác chiến lược, thắt chặt cam kết đồng hành bảo vệ môi trường bền vững và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Dự án “Thu gom & Tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh” hướng đến nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại rác tại nguồn, đồng thời thu gom và cung cấp giải pháp tái chế nhựa từ vỉ thuốc đã qua sử dụng, giảm gánh nặng môi trường từ rác thải nhựa.

Đây là bước đi tiên phong trong ngành dược, lần đầu tiên hệ thống nhà thuốc đóng vai trò “trạm xanh”, đồng hành cùng nhà sản xuất dược phẩm cùng thúc đẩy lối sống bền vững.