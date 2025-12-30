'Săn mây', ngắm cảnh đẹp hoang sơ trên 'nóc nhà' Quảng Trị ở dãy Trường Sơn

Ngắm cảnh đẹp hoang sơ trên 'nóc nhà' của Quảng Trị ở dãy Trường Sơn
Voi Mẹp (hay còn gọi là Tá Linh Sơn) được mệnh danh là “nóc nhà” của tỉnh Quảng Trị khi sở hữu độ cao ấn tượng hơn 1.700m so với mực nước biển. Đỉnh núi hùng vĩ này nằm dọc theo dãy Trường Sơn, thuộc địa phận xã Hướng Phùng và nằm trong khu vực rừng đặc dụng thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.
Theo người dân địa phương, cái tên Voi Mẹp bắt nguồn từ hình dáng dãy núi, nhìn từ xa như một chú voi khổng lồ đang nằm nghỉ giữa rừng già.
Chinh phục Voi Mẹp sẽ mở ra một cảnh sắc hùng vĩ từ trên cao, nơi vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng hòa quyện cùng những dấu tích lịch sử.
Trước đây, Voi Mẹp chỉ là điểm đến của các đoàn kiểm lâm, nhà nghiên cứu khoa học và một số ít "khách phượt". Nhưng hiện nay, Quảng Trị đang phối hợp khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái trekking, với lộ trình đa dạng.
Hành trình chinh phục Voi Mẹp không hề ít thử thách, bởi người leo núi cần phải vượt qua đỉnh Pa Thiên cao khoảng 1.625m trước khi chạm đến đích.
Đường lên Voi Mẹp quanh co, dốc đứng, buộc du khách phải men theo những lối mòn nhỏ xuyên qua rừng rậm, vượt suối sâu, dốc đá và thảm thực vật rêu phong. Trong suốt chặng đường chinh phục, du khách sẽ phải vượt qua dốc "bốn chân" và những mỏm đá, con suối như những chiếc thang phủ màu rêu xanh.
Đặc biệt, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều mảnh sắt vụn là xác của một chiếc máy bay bị rơi trong thời kỳ chiến tranh, nằm lại giữa đại ngàn như một chứng tích lịch sử đầy hào hùng. Theo các bậc cao niên địa phương, những chiếc máy bay rơi trên Voi Mẹp có thể do thời tiết xấu khi tiếp tế hoặc bị bắn cháy ở khu vực khác rồi bay về đây, bởi khu vực này chưa hề xảy ra giao chiến.
Đặt chân lên đỉnh Voi Mẹp, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh biển mây cuồn cuộn như sóng, che lấp cả núi rừng phía dưới. Từ đây, du khách cảm nhận như có thể "chạm tay vào mây trời’. Nơi đây suốt bốn mùa sương giăng, mây phủ nên “săn mây” trên đỉnh Voi Mẹp hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm độc đáo, khó quên.
Đặc biệt hơn, từ "nóc nhà" Quảng Trị, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng điện gió trải dài giữa thung lũng, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ, giao thoa giữa thiên nhiên và công trình hiện đại giữa đại ngàn Trường Sơn.
"Những dấu tích chiến tranh nằm lại giữa đại ngàn mang đến cho tôi một cảm giác trầm mặc, khác biệt. Dọc đường đi, hoa rừng khoe sắc, tiếng chim vọng lại khiến hành trình trở thành chuyến khám phá thế giới hoang dã đầy mê hoặc...", một du khách từng thám hiểm Voi Mẹp chia sẻ.
Theo đại diện đơn vị đang thử nghiệm khai thác du lịch tại Voi Mẹp, thời điểm phù hợp nhất để chinh phục Pa Thiên đến Voi Mẹp là vào khoảng từ tháng 12 đến cuối tháng 8 năm sau. Sản phẩm du lịch sinh thái này không chỉ giúp du khách trải nghiệm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Trị, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
