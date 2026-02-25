Săn biển mây đầu xuân trên cao nguyên Măng Đen

Nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Đầu năm mới, khi nhiệt độ ban đêm hạ thấp, độ ẩm cao và sáng sớm có sự chênh lệch nhiệt lớn, những tầng mây dày đặc hình thành, tràn qua các sườn đồi, thung lũng, tạo nên khung cảnh tựa chốn bồng lai.
Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồi Đức mẹ Măng Đen, khu 37 hộ, làng Kon Tu Rằng, Kon Pring, Kon Vơng Kia ở Măng Đen thu hút rất đông các tín đồ săn mây.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương và giới nhiếp ảnh, thời điểm lý tưởng nhất để săn mây ở Măng Đen là từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm.
Khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn mây là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Khi ấy, cả không gian chìm trong sắc trắng tinh khôi, mây cuộn tròn như sóng biển, len lỏi giữa rừng thông xanh thẳm. Chỉ cần đứng trên một điểm cao, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng biển mây trải dài bất tận, phía xa là ánh bình minh nhuộm hồng cả chân trời.
Nhiều du khách chia sẻ, khoảnh khắc mặt trời dần nhô lên khỏi biển mây chính là giây phút đáng giá nhất của hành trình đầu năm. Ánh nắng xuyên qua từng lớp mây, tạo nên hiệu ứng lung linh, huyền ảo, khiến ai cũng muốn lưu giữ bằng những bức ảnh kỷ niệm.
Không chỉ tại các điểm cao, dọc những tuyến đường trung tâm ở Măng Đen, nhiều quán cà phê nằm trên sườn đồi cũng trở thành “ban công” lý tưởng để du khách phóng tầm mắt ngắm mây. Chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, thả ánh nhìn theo từng làn mây lững lờ trôi qua rừng thông, du khách đã có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp thở chậm rãi của vùng đất cao nguyên.
Không chỉ người dân địa phương, Măng Đen thu hút đông đảo du khách từ TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Nhiều bạn trẻ lựa chọn hành trình xuyên đêm bằng xe khách hoặc phượt xe máy để kịp có mặt từ rạng sáng ở Măng Đen để thỏa niềm đam mê săn mây.
Bà Vũ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen - cho hay săn mây đã dần trở thành một “đặc sản” du lịch của địa phương. Những khoảnh khắc mây trời kỳ ảo không chỉ thu hút du khách mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia. “Nhiều bức ảnh đẹp được địa phương lưu giữ, trưng bày nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, góp phần đưa Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái”, bà Phương nói.
