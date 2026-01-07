Sắm Tết sớm - Mua sớm giảm sâu: Sở hữu điện máy giá hời tới 70% tại MediaMart

(VTC News) -

Thay vì chờ đợi đến những ngày cận Tết khi thị trường thường xuyên biến động về giá và khan hiếm hàng hóa, xu hướng "sắm Tết sớm" đang lên ngôi như một giải pháp tài chính thông minh của người tiêu dùng hiện đại. Đồng hành cùng khách hàng, MediaMart chính thức khởi động chương trình "Sắm Tết sớm - Mua sớm giảm sâu" với mức ưu đãi kỷ lục lên tới 70% từ ngày 5/1/2026 đến 11/1/2026. Đây là cơ hội hiếm có để các gia đình tân trang không gian sống bằng những thiết bị điện máy, công nghệ hiện đại với chi phí tối ưu nhất.

Theo ghi nhận, tâm điểm của chương trình tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như TV, tủ lạnh, máy giặt, thiết bị gia dụng, thiết bị công nghệ. Không chỉ dừng lại ở mức giảm giá sâu, MediaMart còn mang đến những phần quà giá trị cùng chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp việc làm mới tổ ấm đón Tết Nguyên đán 2026 trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Sắm Tết sớm – Mua sớm giảm sâu, ưu đãi trải rộng nhiều ngành hàng

Với mục tiêu mang lại giá trị thực cho người tiêu dùng, MediaMart triển khai ưu đãi sâu cho hàng loạt ngành hàng chủ lực. Việc mua sắm vào thời điểm này giúp khách hàng tránh được tình trạng khan hàng, sốt giá thường thấy trong giai đoạn cận Tết.

Nhiều sản phẩm đang ghi nhận mức giá hấp dẫn trong đợt này như:

Smart TV 4K 55 inch Samsung 55U85000 Crystal UHD Giảm 38%, còn 10.490.000 đồng.

Tủ lạnh SBS Coex Inverter 442L RS-4005MIB: Giảm 47%, còn 10.490.000 đồng.

Máy giặt lồng ngang Coex Inverter 10.5kg FW-10CW1415IMB: Giảm 43%, còn 7.990.000 đồng (Tặng kèm Bếp nướng 790.000đ).

Nồi chiên không dầu điện tử đa chức năng 6.5 Lit ROLER RA-3132: Giảm 52%, còn 1.190.000 đồng.

Lò vi sóng Roler RM-3133B (20L): Giảm mạnh 52%, giá khuyến mại chỉ còn 1.190.000 đồng.

Mức giá hiện tại được đánh giá là thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, thu hút người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị gia đình từ sớm.

TV giảm sâu – Nâng tầm không gian giải trí dịp Tết

Trong nhóm sản phẩm giải trí, các dòng TV tiếp tục là tâm điểm ưu đãi khi nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

MediaMart mang đến nhiều lựa chọn đa dạng về kích thước và phân khúc giá:

Smart TV 32" Coex 32FH5000Y Android TV giảm sốc 53%, giá cực sốc chỉ 3.490.000 đồng;

Smart TV 2K 43" Coex 43UT7000X Android TV giảm 39%, còn 5.490.000 đồng;

LG QNED AI 4K 65 inch 65QNED70ASA giảm 37%, còn 14.490.000 đồng;

Sony Smart TV 4K 65 inch KD-65X75K giảm sâu 44%, giá chỉ còn 14.990.000 đồng.

Đây được xem là thời điểm vàng để các gia đình “lên đời” TV, hoàn thiện không gian giải trí tại gia trước Tết với mức chi phí tối ưu.

Tủ lạnh, máy giặt ưu đãi lớn – Chuẩn bị đầy đủ cho sinh hoạt ngày Tết

Để việc lưu trữ thực phẩm và giặt giũ không còn là "nỗi lo" ngày Tết, MediaMart đẩy mạnh ưu đãi cho các dòng thiết bị điện lạnh đời mới:

Tủ lạnh SBS Coex Inverter 442L RS-4005MIB giảm mạnh 47%, còn 10.490.000 đồng;

Tủ lạnh 2 cửa Coex Inverter 322L RT-4011GBB-BS giảm 47%, giá chỉ còn 9.990.000 đồng, tặng kèm bếp nướng trị giá 790.000 đồng;

Máy giặt lồng ngang Coex Inverter 10.5kg FW-10CW1415IMB giảm 43%, còn 7.990.000 đồng (tặng kèm bếp nướng 790.000 đồng);

Máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 10.5kg TW-T21BU115UWV(MG) giảm 24%, giá ưu đãi 7.990.000 đồng.

Gia dụng giảm sâu – Tiện ích đầy đủ cho mùa Tết ấm áp

Bên cạnh đó, loạt thiết bị gia dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng được ưu đãi mạnh: Bếp từ cảm ứng Kangaroo KGIC20S2 (kèm lẩu) giảm 43%, giá chỉ 799.000 đồng; Máy hút bụi cầm tay Deerma DX700S-đen giảm 40%, còn 690.000 đồng; Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0.ABAE giảm 39%, giá còn 5.790.000 đồng; Nồi chiên không dầu điện tử đa chức năng 6.5Lit ROLER RA-3132 giảm sâu 52%, chỉ còn 1.190.000 đồng.

Đặc biệt, khách hàng mua sắm trong dịp này còn có cơ hội nhận thêm voucher 200.000 đồng cùng nhiều quà tặng giá trị.

Laptop, smartphone ưu đãi sớm – Nâng cấp công nghệ sẵn sàng đón Tết

Ở nhóm sản phẩm công nghệ, MediaMart tung ra các mẫu laptop cấu hình mạnh và smartphone đời mới với mức giá cạnh tranh:

Laptop Lenovo V15 G4 IRU 83A100PMVN (Core i5-13420H, RAM 16GB, SSD 512GB) giá chỉ 13.990.000 đồng;

Laptop Acer Aspire A514-56P-55K5 (Core i5-1335U, RAM 16GB, SSD 512GB) giảm 24%, còn 12.990.000 đồng;

Samsung Galaxy A06 (4GB/128GB) giảm 38% còn 2.490.000 đồng;

Samsung Galaxy A16 (4GB/128GB) giảm 30% còn 3.790.000 đồng.

Khách hàng mua laptop và smartphone còn được hưởng ưu đãi phụ kiện, quà tặng kèm và các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt.

Bên cạnh giá thành ưu đãi, MediaMart cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm trọn vẹn với các dịch vụ hậu mãi: đổi cũ lấy mới trợ giá đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, miễn phí giao hàng và lắp đặt nhanh chóng, cùng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên tới 90 ngày.

Với thông điệp “Sắm Tết sớm – Mua sớm giảm sâu”, chương trình là giải pháp tối ưu giúp người tiêu dùng chủ động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 một cách trọn vẹn và tiết kiệm nhất.

Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn, quý khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến tại website: mediamart.vn và thegioidienmay.com. Mọi thắc mắc về sản phẩm và chương trình khuyến mại sẽ được tư vấn tận tình qua Hotline: 1900 6788.