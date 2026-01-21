Sâm nhung đại bổ Tâm Bình - giải pháp bồi bổ sức khỏe cho người bệnh mạn tính

(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Hiệp (87 tuổi, Hưng Yên) bị xơ vữa động mạch phải đặt 3 stent, huyết áp cao, tiểu đường và đã từng phẫu thuật polyp trực tràng. Vì thế, sức khỏe đi xuống, ăn ngủ kém, người gầy, suy nhược.

Nhờ có Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sức khỏe bà Trịnh Thị Ngân đã cải thiện rõ rệt.

Tháng 5/2024, ông được con gái biếu 2 hộp Sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Sau 2 tuần sử dụng, ông ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe khoắn. Dùng liên tục trong 2 tháng, kết hợp với cách chăm sóc bệnh mãn tính thông thường ông tăng cân, da dẻ hồng hào, đầu óc minh mẫn, huyết áp ổn định, tinh thần thoải mái. Hiện tại, ông vẫn dùng bổ sung đều đặn mỗi tháng 1 hộp để cải thiện sức khỏe.

Khi dùng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, ông Hữu Hiệp đã nghiên cứu kỹ từng thành phần. Ông chia sẻ: “Trong sản phẩm có sâm, nhung, đông trùng - 3 vị thuốc bổ đầu bảng, nâng cao sức khỏe, giảm mệt mỏi. Kỳ tử, đương quy, thục địa giúp bổ huyết, cải thiện suy nhược; hoài sơn tốt tiêu hóa, ăn ngon miệng. Sự kết hợp này rất tốt cho người thể trạng yếu, nhiều bệnh nền”.

Ở nhóm người mắc bệnh mạn tính, suy nhược cơ thể là vấn đề thường gặp phải. Đặc biệt sau tai biến, ngoài những di chứng về vận động, nhiều người bệnh còn phải đối mặt với tình trạng chán ăn, mất ngủ, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn khiến quá trình phục hồi chậm hơn và tăng nguy cơ tái phát đột quỵ. Do đó, việc bồi bổ sức khỏe kết hợp với điều trị chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ sau tai biến là cần thiết.

Hiểu được điều này, ông Lương Đình Cử (73 tuổi, Hà Nam) sau trận đột quỵ cách đây 4 năm luôn chủ động khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù di chứng nhẹ nhưng cơ thể suy nhược, trí nhớ kém, mất ngủ. Tết năm 2024, ông được con rể biếu một hộp Sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Sau 1 tháng sử dụng kết hợp, ông ngủ sâu giấc, ăn tốt, tinh thần thoải mái. Mua tiếp 2 hộp nữa về dùng, ông tăng 3kg, đi lại nhanh nhẹn, người khỏe khoắn.

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình không chỉ giúp tăng cường sinh lực, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phục hồi vận động cho người hậu tai biến. Đồng thời, sản phẩm giúp ổn định huyết áp, mỡ máu, phòng ngừa đột quỵ. Sâm nhung đại bổ Tâm Bình cũng được mà còn dùng trong các trường hợp suy nhược thần kinh nhờ các vị thuốc bổ khí, bổ huyết.

Ông Bùi Ngọc Vinh (69 tuổi, Hà Nội) duy trì uống Sâm nhung đại bổ Tâm Bình mỗi ngày 1 viên. Sau 1 tuần, ông cảm nhận ăn ngon, ngủ tốt. Sang tuần thứ 2, người khỏe khoắn, đỡ hoa mắt, chóng mặt. Kiên trì dùng hết 3 hộp, ông cho biết, rối loạn tiền đình cải thiện rõ rệt, đi lại nhanh nhẹn, tinh thần vui vẻ.

Bên cạnh các vấn đề như huyết áp, tim mạch, tai biến, suy nhược thần kinh, người cao tuổi còn phải đối mặt với bệnh lý mạn tính phổ biến như tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường lâu năm thường xuyên gặp phải tình trạng mệt mỏi và suy nhược, cùng với chế độ ăn uống kiêng khem càng làm cho sức khỏe suy giảm. Vì vậy, việc chăm sóc, bồi bổ thể trạng là cần thiết.

Bà Trịnh Thị Ngân (66 tuổi, Trưởng ban Cố vấn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội) bị huyết áp cao, tiểu đường nhiều năm. Chỉ số đường huyết của bà luôn cao, 8-9mmol/l. Việc mắc bệnh nền kèm uống thuốc liên miên khiến sức khỏe của bà đi xuống. “Đến bữa cơm là không muốn ăn, tối ngủ chập chờn, chỉ loanh quanh 2-3 giờ, đứng lên ngồi xuống là hoa mắt, chóng mặt”, bà chia sẻ.

Thật may mắn, nhờ người bạn, bà biết đến Sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Chỉ sau nửa tháng sử dụng kết hợp, bà đã ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc. Sau 1 tháng, bà thấy người khỏe khoắn, không còn hoa mắt, chóng mặt như trước. Đặc biệt, chỉ số đường huyết cũng giảm và ổn định còn 6-7mmol/l.

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đạt danh hiệu Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Sản phẩm hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe. Với thiết kế sang trọng, Sâm nhung đại bổ Tâm Bình được nhiều người lựa chọn làm quà tặng sức khỏe ý nghĩa dành cho người thân và đối tác.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.