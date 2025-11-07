Saigon Co.op khẩn cấp 'chi viện' hàng chục tấn hàng, tiếp sức người dân vùng bão

(VTC News) -

Trước những đợt mưa bão lịch sử liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) – đơn vị đầu tàu của ngành bán lẻ Việt Nam – đã khẩn trương kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu đến vùng tâm bão, chung tay cùng chính quyền và cộng đồng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các hoạt động cứu trợ lần này nằm trong nền tảng vì cộng đồng Co.op Care – chương trình xuyên suốt của Saigon Co.op nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương.

Siêu thị bố trí nơi sạc pin miễn phí cho người dân.

Ứng phó nhanh – giữ vững mạch hàng hóa và bình ổn thị trường

Phát huy tinh thần hợp tác xã – cùng làm, cùng chia, cùng phát triển, Saigon Co.op luôn đặt lợi ích của cộng đồng song hành với mục tiêu kinh doanh bền vững. Nền tảng hoạt động vì cộng đồng Co.op Cares ra đời nhằm thực hiện hóa tinh thần sẻ chia của Saigon Co.op đến từng địa phương, điển hình như toàn bộ hoạt động cứu trợ, tiếp sức người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn này.

Co.op Food khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, tiếp tục phục vụ người dân.

Ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành “điểm kết nối” an sinh, sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần. Với thế mạnh logistics, năng lực điều phối và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op hình thành “hệ thống an sinh linh hoạt” có thể kích hoạt đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong vài giờ.

Cán bộ, nhân viên Co.opmart kiên cường bám trụ, khắc phụ hậu quả để nhanh chóng mở cửa đón người dân.

Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… Chỉ trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ – những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh – giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt.

Saigon Co.op kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Hệ thống tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung, phối hợp nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch – dân mua đủ, đúng giá, không thiếu, không tăng. Nhờ điều tiết nhịp nhàng giá bán – nguồn cung – dự trữ, Saigon Co.op trở thành “vùng đệm ổn định giá” bán lẻ trong mọi tình huống cấp bách. Giữ giá bình ổn không chỉ là kinh doanh trách nhiệm, mà là cam kết an sinh xã hội với triệu người tiêu dùng Việt.

Cán bộ nhân viên chủ động gia cố hạ tầng, phòng tránh rủi ro cho khách hàng mua sắm.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia – chung tay vì cộng đồng

Saigon Co.op cũng phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác chuẩn bị triển khai hoạt động chăm lo dài hạn cho người dân vùng bão lũ thông qua chương trình “Phiên chợ Nhân ái – Siêu thị 0 đồng”. Chương trình dự kiến diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại 5 địa phương. Mỗi phiên chợ phục vụ các hoàn cảnh khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu, chất lượng với giá 0 đồng, động viên bà con và điều kiện chuẩn bị đón Tết đủ đầy sau một năm nhiều biến động.

Co.opmart Quy Nhơn chủ động tăng cường tích trữ, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân sau bão.

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Đây là hành động nối dài truyền thống nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của tập thể hơn 15.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op chuyển đến đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Toàn hệ thống đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể địa phương, mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện, huy động lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng sâu, vùng ngập nặng, bất chấp địa hình chia cắt, bảo đảm hàng hóa được tiếp cận nhanh chóng và an toàn đến tay người dân gặp nạn.

Co.opmart Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng.

Kiên cường bám trụ – giữ vững niềm tin hàng Việt

Bên cạnh hỗ trợ cộng đồng, Saigon Co.op cũng quan tâm, ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân đã kiên cường bám trụ tại siêu thị trong suốt thời gian bão lũ, duy trì hoạt động xuyên suốt, chủ động tăng cường dự trữ nhằm bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, bình ổn giá ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Tiêu biểu như siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Co.opmart An Nhơn, Co.opmart Tuy Hoà, Co.opmart Quảng Trị, Co.opmart Huế, Co.opmart Thanh Hoá, Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Hải Phòng… cửa hàng Co.op Food, Co.op Smile tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Nhiều điểm bán thậm chí trở thành “điểm tựa an sinh” cho cộng đồng, mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Co.opmart Huế phối hợp với mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng.

Trải qua hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Saigon Co.op không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu mà còn là biểu tượng của sức mạnh nội lực và tinh thần tương thân tương ái.Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nội địa trong việc bảo đảm an sinh xã hội, bình ổn thị trường và củng cố niềm tin người Việt dành cho hàng Việt.

Co.opmart Quy Nhơn huy động nhân lực, tăng giờ làm việc để kịp thời bổ sung hàng hóa cho người dân.

Bằng bản lĩnh của doanh nghiệp Việt Nam hiện đại cùng tinh thần phục vụ cộng đồng, Saigon Co.op đang kiên định trên hành trình phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng nền kinh tế tự cường, bền vững và nhân ái cho đất nước.