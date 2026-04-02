Sai một điều khoản, có thể mất quyền lợi khi ký hợp đồng

Trong các giao dịch dân sự và kinh tế, hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn gặp rủi ro chỉ vì những sai sót nhỏ trong quá trình ký kết.

Từ mua bán tài sản đến chuyển nhượng bất động sản, việc không đọc kỹ hoặc sử dụng hợp đồng không đầy đủ nội dung đang là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp.

Khi hợp đồng không rõ ràng

Một trong những vấn đề phổ biến là hợp đồng thiếu các điều khoản quan trọng hoặc được soạn thảo sơ sài.

Trong các giao dịch liên quan đến bất động sản, việc sử dụng không đúng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể dẫn đến nhiều hệ quả như tranh chấp quyền sở hữu, chậm sang tên hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý không mong muốn.

Những sai lầm thường gặp

Theo ghi nhận, người tham gia giao dịch thường mắc các lỗi như:

Không đọc kỹ nội dung hợp đồng

Bỏ qua các điều khoản chi tiết

Không kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng

Sử dụng mẫu không phù hợp

Những sai sót này thường không gây vấn đề ngay lập tức, nhưng lại trở thành nguyên nhân chính khi xảy ra tranh chấp.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Theo luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, hợp đồng là công cụ bảo vệ quyền lợi nhưng cũng có thể trở thành rủi ro nếu không được chuẩn bị đúng.

“Nhiều người chỉ quan tâm đến giá trị giao dịch mà bỏ qua nội dung pháp lý. Trong khi đó, các điều khoản chi tiết mới là yếu tố quyết định khi xảy ra tranh chấp”, ông nhận định.

Cũng theo vị này, việc sử dụng hợp đồng không phù hợp hoặc thiếu nội dung bắt buộc là nguyên nhân khiến nhiều người gặp bất lợi.

Rủi ro không đến ngay lập tức

Một điểm đáng chú ý là các sai sót trong hợp đồng thường không gây ra hậu quả ngay.

Trong nhiều trường hợp, giao dịch vẫn diễn ra bình thường cho đến khi phát sinh mâu thuẫn. Khi đó, những điều khoản thiếu rõ ràng sẽ khiến việc giải quyết trở nên khó khăn và tốn kém.

Tâm lý chủ quan trong giao dịch

Nhiều người có tâm lý tin tưởng đối tác, đặc biệt khi giao dịch với người quen, nên không chú trọng đến việc kiểm tra hợp đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả những giao dịch tưởng chừng đơn giản cũng có thể phát sinh tranh chấp nếu hợp đồng không đầy đủ.

Xu hướng sử dụng hợp đồng chuẩn hóa

Trước những rủi ro trên, ngày càng nhiều người có xu hướng tìm kiếm các mẫu hợp đồng được chuẩn hóa theo từng loại giao dịch.

Các mẫu này giúp đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

Hợp đồng – nền tảng của sự an toàn pháp lý

Trong bối cảnh các giao dịch ngày càng phức tạp, hợp đồng không chỉ là giấy tờ mà còn là công cụ giúp hạn chế rủi ro.

Một hợp đồng rõ ràng, đầy đủ sẽ giúp các bên yên tâm hơn trong quá trình thực hiện giao dịch.