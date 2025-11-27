Sắc Ngọc Khang và xu hướng làm đẹp thời 5.0

(VTC News) -

Chuyển dịch xu hướng từ "chữa cháy" sang dưỡng da bền vững

Trước đây, các giải pháp làm đẹp nhanh tại spa thường được lựa chọn khi da gặp vấn đề, thì thời 5.0 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phương pháp dưỡng da bền vững và khoa học. Làm đẹp không còn là “chữa cháy” khi da gặp vấn đề, mà là chủ động chăm da toàn diện từ trong ra ngoài. Chính vì vậy xu hướng “Trong uống ngoài thoa” trở thành lựa chọn phổ biến của phụ nữ hiện đại.

Điều thú vị là xu hướng này thực tế đã có từ thời các mẹ, các bà – những thế hệ phụ nữ luôn chú trọng kết hợp chăm sóc sâu bên trong và bảo vệ bên ngoài. Ngày nay, thói quen ấy được nâng cấp bằng khoa học, công nghệ và sản phẩm chuyên biệt nhưng tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn. Trong dòng chảy ấy, Sắc Ngọc Khang chính là thương hiệu được phụ nữ Việt tin tưởng qua nhiều thế hệ.

Giải pháp làm đẹp "trong uống, ngoài thoa" của Sắc Ngọc Khang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc da toàn diện thời 5.0.

Cầu nối giá trị giữa các thế hệ phụ nữ Việt

Gắn bó hơn 17 năm trên thị trường mỹ phẩm Việt, Sắc Ngọc Khang không chỉ đồng hành cùng vẻ đẹp của các mẹ, mà còn trở thành lựa chọn quen thuộc của phụ nữ trẻ. Việc thương hiệu này được sử dụng xuyên suốt nhiều thế hệ cho thấy giá trị cốt lõi mà Sắc Ngọc Khang mang lại vẫn vẹn nguyên: an toàn, uy tín và phù hợp với đặc tính làn da Á Đông.

Am hiểu khí hậu nóng ẩm, cường độ nắng cao và đặc tính “dễ sạm – dễ nám” của phụ nữ Việt, Sắc Ngọc Khang phát triển các sản phẩm chăm sóc đáp ứng đúng nhu cầu làn da bản địa. Đây là yếu tố giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin bền vững ngay cả khi thị trường ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn mới.

Sắc Ngọc Khang là thương hiệu mỹ phẩm đồng hành và gắn kết vẻ đẹp qua nhiều thế hệ phụ nữ Việt.

Giải pháp chăm da toàn diện “trong uống ngoài thoa”

Nắm bắt xu hướng làm đẹp thời 5.0, Sắc Ngọc Khang phát triển hệ sản phẩm đa dạng theo triết lý “trong uống – ngoài thoa”, giúp chăm sóc làn da một cách chủ động và bền vững.

Tác động bên trong: Viên uống và nước uống hỗ trợ cải thiện nền da, nuôi dưỡng từ gốc, giúp da khỏe – sáng – giảm sạm nám và hạn chế dấu hiệu lão hóa.

Tác động bên ngoài: Các sản phẩm dưỡng sáng, đều màu, khóa ẩm, hỗ trợ da căng mướt, rạng rỡ và bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Một điểm đáng chú ý đó chính là Sắc Ngọc Khang luôn ưu tiên những nguồn nguyên liệu chất lượng cao, được nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế uy tín như Astareal, Nitta Gelatin, Mitsubishi,.... Tinh thần “Mang tinh hoa Thế Giới phục vụ cho sức khỏe & sắc đẹp Việt với giá thành Việt Nam” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt, giúp thương hiệu duy trì chất lượng ổn định và phù hợp với nhu cầu của phụ nữ Việt.

Sức hút bền vững trên thị trường làm đẹp

Bên cạnh nguồn nguyên liệu đầu vào thương hiệu cũng thể hiện sự chú trọng rõ rệt đến tính minh bạch trong quy trình sản xuất . Toàn bộ quy trình sản xuất được vận hành khép kín tại nhà máy đạt chuẩn GMP, đây cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp thương hiệu xây dựng được vị trí uy tín ở kênh truyền thống lẫn online.

Với nền tảng chất lượng này, Sắc Ngọc Khang hiện diện rộng rãi tại các chuỗi nhà thuốc, siêu thị lớn – nơi đặt yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn gốc, tiêu chuẩn và tính minh bạch của sản phẩm. Đồng thời, thương hiệu cũng phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử:

Shopee: Nằm trong nhóm sản phẩm dưỡng da bán chạy.

TikTok Shop: Nhận được nhiều nội dung review uống – thoa, thu hút hàng triệu lượt xem & hàng ngàn đơn hàng mỗi ngày.

Facebook / Website: Thuộc nhóm sản phẩm được yêu thích, có lượng phản hồi tích cực cao.

Sắc Ngọc Khang hiện diện mạnh mẽ tại các chuỗi nhà thuốc lớn và phát triển trên nhiều nền tảng thương mại điện tử phổ biến.

Người dùng trẻ, nhóm ưu tiên mua sắm online và đề cao tính minh bạch, đặc biệt tin tưởng Sắc Ngọc Khang nhờ độ an toàn, hiệu quả thực tế và bảo chứng từ các đơn vị Sở Ngành cấp phép.

Sự hiện diện mạnh mẽ từ kênh truyền thống đến online cho thấy sức hút bền vững của thương hiệu, củng cố vị thế Sắc Ngọc Khang như lựa chọn đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc da hiện đại.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm HTP (HTP Pharma) Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, TP.HCM Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.