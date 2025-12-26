ROX Tower Goldmark City: Tài sản thông minh nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp

(VTC News) -

Với các doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn tăng trưởng ban đầu, văn phòng vừa là nơi làm việc vừa là địa chỉ “định danh thương hiệu”. Việc sở hữu văn phòng cao cấp thay vì tiếp tục đi thuê đang được xem là bước đi chiến lược, không chỉ nâng tầm thương hiệu, đó còn là tài sản chuyển đổi thông minh nhằm tối ưu dòng vốn.

Dịch chuyển nhu cầu từ thuê sang sở hữu khai thác dài hạn

Trước đây, thuê văn phòng là lựa chọn phổ biến nhờ tính linh hoạt và ít ràng buộc vốn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, mô hình thuê dần bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu ổn định, rủi ro tăng giá và sự phụ thuộc vào chủ nhà. Đến giai đoạn vận hành ổn định sau 5–10 năm, cách nhìn về văn phòng của nhiều doanh nghiệp bắt đầu thay đổi: từ chi phí sang tài sản, từ thuê sang sở hữu khai thác dài hạn, nhằm tối ưu dòng tiền và hướng tới củng cố vị thế, phát triển bền vững.

Ông Bùi Quang Hiệp, đại diện một thương hiệu kinh doanh văn phòng tại Hà Nội, cho rằng việc sở hữu mặt bằng mang lại giá trị vượt xa bài toán chi phí.

“Doanh nghiệp kinh doanh trên một tài sản sở hữu thì độ uy tín rất cao, cao hơn nhiều so với việc đi thuê sàn bên ngoài. Không chỉ khách hàng, đối tác, mà chính nhân sự cũng cảm thấy yên tâm về tiềm lực và sự ổn định dài hạn của doanh nghiệp”, ông cho biết.

Theo các đơn vị môi giới, nhu cầu mua văn phòng chủ yếu đến từ doanh nghiệp đã tích lũy đủ dài, đồng thời mở rộng sang một số startup có tầm nhìn, coi không gian làm việc ổn định là nền tảng để tập trung cho tăng trưởng.

Các doanh nghiệp này không hướng tới các sản phẩm nhà đất, căn hộ hay những tòa nhà văn phòng cũ, vận hành kém hiệu quả. Thứ họ tìm kiếm là các tòa văn phòng hạng A hiện đại, vừa đáp ứng vận hành, vừa có khả năng tích lũy giá trị.

Trong bối cảnh đó, sở hữu văn phòng như mô hình tài sản thông minh (Smart Asset) trở thành lựa chọn nổi bật khi giải quyết đồng thời hai bài toán: vận hành hiệu quả và kiểm soát chi phí dài hạn.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, số lượng dự án cung cấp các sản phẩm đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về vị trí, thiết kế, chất lượng vận hành, tính linh hoạt và khả năng khai thác dài hạn vẫn khá hạn chế. Chính sự khan hiếm này khiến những dự án tiên phong như tòa văn phòng hạng A ROX Tower Goldmark City (phố Hồ Tùng Mậu, thuộc khu vực Mỹ Đình) nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.

Smart Asset – tài sản bảo chứng giá trị và uy tín thương hiệu

Tại ROX Tower Goldmark City, Smart Asset không được xem là văn phòng làm việc thuần túy mà là tài sản chiến lược có thể đồng hành cùng nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động sử dụng làm trụ sở khi mở rộng, đồng thời linh hoạt khai thác cho thuê trong quá trình tái cấu trúc hoặc mở chi nhánh mới, qua đó tạo dòng tiền ổn định và tối ưu hiệu quả vốn.

ROX Tower Goldmark City - tòa văn phòng hạng A phát triển theo mô hình Smart Asset.

Cùng với đó, thiết kế linh hoạt cho phép dễ dàng chia tách, mở rộng hoặc tái bố trí diện tích, phù hợp nhiều mô hình từ công nghệ, tài chính đến dịch vụ chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp thích ứng với biến động thị trường mà không đánh đổi hình ảnh thương hiệu hay địa chỉ trụ sở.

Bên cạnh yếu tố sở hữu, phân khúc văn phòng hạng A được xem là “bảo chứng mềm” cho uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp. Một không gian làm việc đạt chuẩn hạng A, thiết kế hiện đại, vận hành chuyên nghiệp không chỉ phục vụ nội bộ mà còn trực tiếp tác động đến cách doanh nghiệp được nhìn nhận trên thị trường.

Với các doanh nghiệp đã vượt mốc 5 năm, bước chuyển từ văn phòng hạng B, C hoặc không gian thuê linh hoạt sang sở hữu riêng văn phòng hạng A là dấu mốc quan trọng để định vị thương hiệu bền vững.

Yếu tố vị trí tiếp tục là lợi thế then chốt trong giá trị của ROX Tower Goldmark City. Tọa lạc tại lõi khu đô thị Goldmark City, tòa nhà không chỉ thừa hưởng hạ tầng giao thông hoàn thiện, kết nối thuận tiện tới các khu hành chính, tài chính và công nghệ phía Tây Hà Nội, mà còn nằm gần trục metro số 3 - động lực quan trọng trong xu hướng đô thị đa trung tâm.

Hệ sinh thái cư dân và doanh nghiệp xung quanh tạo ra lợi thế kép: vừa tối ưu thời gian di chuyển cho nhân sự, vừa góp phần củng cố tính thanh khoản và giá trị tài sản trong dài hạn. Ngay phía dưới khối văn phòng, khu trung tâm thương mại 5 tầng tích hợp siêu thị, cửa hàng tiện lợi, F&B, café, Gym-Yoga, các dịch vụ hỗ trợ văn phòng… giúp hoàn thiện hệ tiện ích phục vụ vận hành và gia tăng hiệu suất sử dụng cho tòa nhà.

Nhờ chính sách sở hữu ưu việt, khoảng cách giữa thuê và sở hữu văn phòng đang được thu hẹp đáng kể. Chỉ với khoảng 20% vốn ban đầu, doanh nghiệp có thể sử dụng các chương trình ưu đãi tài chính để sở hữu ngay một “nhà riêng” cho doanh nghiệp, trong khi dòng tiền trả vay hàng tháng gần tương đương chi phí thuê.

Với diện tích 137 m², giá trị khoảng 7,5 tỷ đồng, giá thuê theo thị trường 15-17 USD/m²/tháng, tương đương 55-62 triệu đồng/tháng, 660-740 triệu đồng/năm. Theo đó, thời gian thu hồi vốn ước khoảng dưới 10 năm; các năm tiếp theo gần như là lợi nhuận thuần, chưa kể khả năng tăng giá thuê theo chu kỳ thị trường.

Thực chất, đây là bài toán tái cấu trúc bảng cân đối kế toán hơn là quyết định mua hay thuê văn phòng. Khi văn phòng trở thành tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp đồng thời gia tăng tín nhiệm, tăng giá trị tài sản trong vốn và củng cố nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Khi doanh nghiệp không còn chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, những mô hình vừa phục vụ vận hành, vừa tích lũy giá trị như loại hình Smart Asset đang dần hình thành một lớp tài sản mới trên thị trường. Với các doanh nghiệp đã trưởng thành, đây không chỉ là nơi đặt trụ sở, mà là nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo.