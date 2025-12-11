ROX Living lọt 'Top 10 Thương hiệu phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam'

(VTC News) -

Giải thưởng là kết quả sau quá trình thẩm định độc lập và khắt khe, dựa trên 5 nhóm tiêu chí quan trọng phản ánh toàn diện năng lực và cam kết của doanh nghiệp bất động sản gồm: chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, đổi mới sáng tạo, đóng góp xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Kiến tạo các khu đô thị văn minh, bền vững

ROX Living là nhà phát triển bất động sản luôn chú trọng kiến tạo các khu đô thị với mục tiêu mang đến không gian sống văn minh, hiện đại cho người dân địa phương. Từ giai đoạn nghiên cứu, đánh giá bao gồm đánh giá điều kiện tự nhiên, phân tích dự báo kinh tế - xã hội, đánh giá phát triển giao thông công cộng đô thị, đơn vị luôn tính toán nhằm đưa ra các giải pháp quy hoạch ngay từ khâu thiết kế kiến trúc, cảnh quan kết hợp với hệ thống cây xanh đa tầng.

Qua đó, mang tới không gian sống đẹp về hình thức, bồi đắp giá trị về tinh thần, nơi mỗi cư dân không chỉ sở hữu một chốn an cư mà còn được sống trong một cộng đồng tử tế, văn minh và đồng điệu. Các dự án còn được tích hợp đa tiện ích từ giáo dục, thể chất, giải trí, mua sắm mang lại sự tiện lợi cho cư dân.

Khu đô thị ROX Living Amaluna tại Vĩnh Long

Kết quả mang lại chính là sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm của ROX Living - chuỗi khu đô thị thuận ích tại các khu vực trung tâm với tiện ích đồng bộ, tiến độ khẩn trương, pháp lý đầy đủ và tiềm năng tăng giá.

Hàng loạt dự án như ROX Living Aquamarine (Nghệ An); ROX Living Đồng Hới (Quảng Trị), ROX Living Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), ROX Living Kiến Tường (Tây Ninh)... đã mang đến diện mạo đô thị mới cũng như góp phần thay đổi đời sống kinh tế, giải trí…tại những địa phương hiện diện.

Đặc biệt, các dự án đều nằm trong khu vực phát triển trọng điểm của địa phương với tầm nhìn chiến lược thúc đẩy kế hoạch phát triển, làm đẹp nông thôn mới. Điều đó lý giải các dự án của ROX Living luôn duy trì được giá trị bền vững và tăng trưởng theo thời gian.

Xây dựng cộng đồng văn minh

Có một điểm khác biệt nổi bật tại các dự án do ROX Living quản lý đó là sự chú trọng phát triển giáo dục, kiến tạo nền tảng tương lai con trẻ. Bằng việc tích hợp quy hoạch phát triển các cơ sở giáo dục ngay trong lòng từng khu đô thị, liên kết các mô hình giáo dục tiên tiến vốn chỉ có tại các trung tâm đô thị lớn, ROX Living đã mang các thương hiệu giáo dục hàng đầu về gần hơn với phụ huynh địa phương, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục hiện đại ngay tại chỗ.

Đặc biệt, chương trình trại hè “ROX Living 2025 - Đi để lớn" được ROX Living triển khai tại nhiều dự án khu đô thị với thiết kế dành cho cư dân nhí. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình giúp các em trau dồi các kỹ năng sống, trải nghiệm sống.

Một hoạt động dành cho thiếu nhi tại dự án ROX Living Kiến Tường.

Đặt trọn tâm huyết vào việc phát triển cộng đồng cư dân chất lượng, ​ROX Living chú trọng kiến tạo những khu đô thị hiện đại song song với việc phát triển cộng đồng an toàn, thịnh vượng và bền vững cho cư dân.

Các sự kiện gắn kết cộng đồng tại các dự án do ROX Living phát triển được tổ chức thường xuyên, không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng mà còn tạo dựng giá trị sống đích thực - nơi tinh thần sống “Đẹp & Chất" hiện hữu trong từng hoạt động cộng đồng, từng nụ cười và ánh nhìn của cư dân mỗi ngày.

Tại mỗi dự án do ROX Living phát triển, trẻ em được lớn lên an toàn, được phát triển toàn diện; cha mẹ có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp, được nghỉ ngơi tái tạo năng lượng; cả gia đình cùng nhau tạo dựng tương lai hạnh phúc.

Thông qua các dự án được hiện diện ngày một nhiều trên các tỉnh thành, ROX Living đang từng bước xây dựng những cộng đồng sống vui - sống khỏe - sống chất.