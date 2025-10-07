Ròng dây thừng giải cứu 5 người trong gia đình mắc kẹt giữa dòng lũ xiết

(VTC News) -

Sáng 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Bắc Ninh ngập sâu. Trong đó gia đình 5 thành viên ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ bị mắc kẹt hoàn toàn trong nhà do nước lũ dâng cao và bao vây khu vực.

Gia đình gồm 5 người: Bà Lê Thị Ký (SN 1949), anh Vũ Đức Thọ (SN 1983), chị Lý Thị Năm (SN 1987), Vũ Trà My (SN 2010) và Vũ Đức Việt (SN 2015).

Khu vực này hiếm khi xảy ra ngập lụt. Cả gia đình bà Ký không kịp di dời và bị cô lập trong nhà.

Công an đưa một cháu bé vượt dòng nước xiết.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng với 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng. Lực lượng này tức tốc phối hợp với chính quyền và công an địa phương triển khai phương án giải cứu.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết: “Lúc chúng tôi đến nơi, nước chảy xiết, địa hình nguy cơ sạt lở, mực nước có chỗ sâu khoảng 3m. Gia đình lại có người già và 2 trẻ nhỏ nên quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn”.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án ròng dây thừng, cố định chắc chắn vào thân cây lớn trước khi tiếp cận, từ đó lần lượt đưa được 5 thành viên trong gia đình ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm.