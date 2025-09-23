Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển đơn vị hành chính cấp huyện ở Huế
Nhiều người qua quốc lộ 49 đoạn qua phường Mỹ Thượng (TP Huế) không khỏi giật mình khi thấy nhiều toà nhà bỏ hoang như những ngôi nhà "ma" ngay mặt tiền đường.
Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, những công sản trên vốn là trụ sở của các cơ quan của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay thuộc phường Mỹ Thượng, TP Huế).
Được biết, năm 2003, trung tâm hành chính huyện Phú Vang được chuyển từ 2 xã Phú Thượng và Phú Dương (nay là phường Dương Nỗ và Mỹ Thượng) về thị trấn Phú Đa (nay là xã Phú Vang). Do đó, tất cả các cơ quan cấp huyện cũng lần lượt được di dời đến trung tâm hành chính mới. Trong khi, một số công sở cũ như Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện có đơn vị mới tiếp quản, sử dụng thì nhiều trụ sở bị bỏ hoang hơn 20 năm qua.
Điển hình trong số công sản bị bỏ hoang là trụ sở TAND huyện Phú Vang (cũ). Toà nhà được xây dựng khang trang, bề thế trên khu đất rộng gần 500 m2 ở mặt tiền đường quốc lộ 49 thuộc thôn Trung Đông, xã Phú Thượng (nay là Tổ dân phố Trung Đông, phường Mỹ Thượng). Thế nhưng sau hơn 20 năm bỏ hoang hiện ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, gần như không còn giá trị sử dụng.
Bên ngoài nhìn vào, toà nhà đổ nát, bị phủ kín bởi rêu và các cây lớn tạo ra cảm giác ớn lạnh như những căn nhà "ma" trong phim ảnh.
Cách đó không xa là dãy nhà cấp 4, được xây khu đất rộng gần 800 m2. Đây vốn là trụ sở Viện KSND huyện Phú Vang (cũ). Hơn 20 năm bỏ hoang, tường rào ngôi nhà cong vênh, sắt thép hoen gỉ, cửa kính vỡ nát từ lâu, mái thủng lỗ chỗ, xung quanh cỏ dại mọc quá đầu người.
Tương tự, tòa nhà hai tầng từng là trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang (cũ) cũng xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm bỏ hoang. Người dân tận dụng một phần khuôn viên toà nhà để cất giữ máy cưa xẻ gỗ, tập kết gỗ, dựng chuồng nuôi gà.
Bên trong các nhà trên đều có điểm chung là cảnh hoang tàn, đồ đạc hư hỏng, xuống cấp, bẩn thỉu đến rợn người.
Theo chính quyền địa phương, một trong những nguyên nhân khiến nhiều khu đất gắn với công sở cũ không thể bán đấu giá hay chuyển nhượng do dính quy hoạch cây xanh hoặc mở rộng đường giao thông.
Cùng với đó, khi xã Phú Thượng (cũ) sáp nhập vào TP Huế (cũ) để trở thành phường Phú Thượng (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế), việc bàn giao quản lý, sử dụng công sản bị kéo dài, dẫn đến tình trạng “treo” trong khai thác nguồn lực đất đai, bất động sản.
Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng (TP Huế), hiện địa phương đang thực hiện rà soát toàn bộ cơ sở nhà đất, công sản dôi dư để lập phương án sử dụng, khai thác. Khu nào thuộc quy hoạch đất ở sẽ đưa ra đấu giá, khu nào thuộc đất thương mại dịch vụ sẽ đề xuất cho thuê, còn những vị trí vướng lộ giới phải chờ giải phóng mặt bằng mới có hướng xử lý tiếp theo.
