Romania và Bulgaria bảo vệ các nhà máy lọc dầu của Nga

Quyết định đưa Tập đoàn Lukoil và Rosneft vào danh sách đen của Mỹ đã khiến các nước EU, nơi có sự hiện diện của hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, rơi vào tình trạng hỗn loạn khi phải cố gắng ngăn chặn việc cắt nguồn cung nhiên liệu trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực vào ngày 21/11.

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez tại thành phố Orsk, tỉnh Orenburg, Nga, ngày 28/8/2025. Ảnh: Reuters

Các nhà lập pháp Bulgaria đã phải thông qua một dự luật mới cho phép chính phủ bổ nhiệm một giám đốc nhà máy lọc dầu Burgas khổng lồ do Lukoil sở hữu, trao toàn quyền kiểm soát hoạt động của nhà máy, phê duyệt việc bán và quốc hữu hóa nếu cần thiết. Trong khi đó, quốc gia này đang đề nghị được miễn trừ trừng phạt.

Ở một động thái tương tự, Romania, nơi có nhà máy lọc dầu Petrotel của Lukoil, vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ giấu tên cho biết nước này cũng đang cân nhắc việc xin gia hạn lệnh trừng phạt trong quá trình triển khai các phản ứng trước các lệnh trừng phạt, thậm chí quốc hữu hóa cũng được coi là lựa chọn cuối cùng.

Bộ trưởng Năng lượng Romania cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản. Kế hoạch của chính phủ sẽ nhằm mục đích duy trì hoạt động kinh tế của Romania, nhưng đồng thời ngừng kết nối với Liên bang Nga.

Các biện pháp mới cũng tác động đến các quốc gia EU khác. Đức đã giành được quyền miễn trừ sáu tháng cho nhà máy lọc dầu Schwedt thuộc sở hữu của Rosneft, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ kể từ năm 2022.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Washington cuối tuần này và đã đạt được thỏa thuận miễn trừ một năm với Mỹ. Hungary cũng đồng ý mua lượng khí đốt tự nhiên trị giá hàng trăm triệu đô la của Mỹ như một phần của thỏa thuận được ký kết.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng trước những thách thức để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong những tháng gần đây, EU cũng đã đẩy mạnh chiến dịch chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng của khối này vào Nga.