Rẻ vô địch đón Tết Dương lịch: 9 ngày siêu sale đến 70% hàng ngàn sản phẩm

(VTC News) -

Nắm bắt nhu cầu tăng cao này, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart chính thức triển khai chương trình “Tết Dương lịch – Rẻ vô địch”, diễn ra trong 9 ngày từ 27/12/2025 đến 04/01/2026, với hàng nghìn sản phẩm điện máy, gia dụng và công nghệ đồng loạt giảm giá tới 70%.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, đây là giai đoạn người tiêu dùng tập trung mua sắm nhiều nhất trước khi bước sang năm mới, vừa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt dịp lễ, vừa tận dụng các đợt xả kho cuối năm. Việc MediaMart tung ra chương trình quy mô lớn ngay thời điểm này được xem là cú hích mạnh cho thị trường điện máy dịp Tết Dương lịch.

Giá “rẻ vô địch”, nhiều mặt hàng về mức thấp hiếm thấy

Điểm nổi bật của đợt khuyến mại lần này là mức giảm sâu trải rộng trên nhiều ngành hàng chủ lực. Các nhóm TV, tủ lạnh, máy giặt được áp dụng ưu đãi lên tới 70%, trong khi gia dụng – đồ bếp cũng được giảm mạnh kèm theo voucher và quà tặng trị giá đến 2 triệu đồng.

Chương trình diễn ra trong 9 ngày vàng, từ 27/12 đến 04/01. Nhiều sản phẩm đang có mức giảm kỷ lục, được săn đón nhất trong đợt này như:

• Tủ lạnh Side by side COEX RM-4005MIB (442L): Giảm sốc 50% chỉ còn 9.990.000đ (Giá niêm yết: 19.900.000đ).

• QLED TV 4K Coex 55QA9000XG 55" Google TV: Thiết kế màn hình tràn viền hiện đại, giảm 40% chỉ còn 8.990.000đ (Giá niêm yết: 14.990.000đ).

• Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 9Kg FV1409S4M1: Công nghệ giặt thông minh giảm 40% còn 8.190.000đ (Giá niêm yết: 13.690.000đ).

• Tủ lạnh Toshiba Inverter 312L GR-RT416WE-PMV(58)-MM: Tiết kiệm điện tối ưu, giảm 26% còn 7.290.000đ (Giá niêm yết: 9.890.000đ).

• Máy giặt lồng đứng Coex 8,5kg TW-80CW1415IGB: Lựa chọn kinh tế cho mọi nhà, giảm 39% chỉ còn 3.990.000đ (Giá niêm yết: 6.490.000đ).

Mức giá đợt này đang rẻ hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng 12, tạo sức hút lớn với người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị trước thềm năm mới.

TV giảm sâu – “Lên đời” đẳng cấp, giá hời nhất năm

Nhu cầu giải trí tại gia tăng cao trong kỳ nghỉ Tết khiến các dòng TV trở thành tâm điểm của chương trình. Nhiều mẫu TV được MediaMart mạnh tay trợ giá, đơn cử như LG Smart TV 4K 75 inch 75UR7550PSC ThinQ AI sau ưu đãi chỉ còn 15.990.000 đồng.

Ở phân khúc phổ thông hơn, mẫu LG Smart TV 55 inch UHD AI 55UA7350PSB giảm tới 56% còn 9.990.000 đồng, trong khi Coex Smart TV 4K 65 inch 65UT7002XG sở hữu mức giá cực "hời" 10.490.000 đồng. Đây được xem là thời điểm vàng để các gia đình sở hữu không gian giải trí đỉnh cao ngay tại phòng khách với mức giá hời nhất năm.

Tủ lạnh, máy giặt đồng loạt giảm mạnh – Tiết kiệm tối đa, tiện nghi đủ đầy

Trong 9 ngày cao điểm mua sắm Tết Dương lịch, loạt máy giặt và tủ lạnh được MediaMart áp dụng mức giảm sâu, đưa nhiều model bán chạy về mức giá thấp hiếm thấy như: Máy giặt LG Inverter 10kg FV1410S4P hiện được điều chỉnh còn 8.190.000 đồng, trong khi máy giặt Coex Inverter 10.5kg FW-110W143SG chỉ còn 6.990.000 đồng, đáp ứng tốt nhu cầu giặt giũ cao điểm dịp lễ.

Ở phân khúc dung tích lớn, tủ lạnh Samsung Side by Side RS57DG400EMSV đang có giá 14.990.000 đồng, trong khi tủ lạnh Coex SBS RS-400MS được bán ở mức 11.990.000 đồng, mang đến lựa chọn nâng cấp thiết bị gia đình với chi phí dễ tiếp cận hơn trong dịp đầu năm..

Các sản phẩm đều được áp dụng trả góp 0% lãi suất, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị gia đình ngay đầu năm mới mà không tạo áp lực tài chính.

Thiết bị gia dụng ưu đãi lớn – Tiện ích thông minh, chi phí cực "mềm"

Dịp đầu năm cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị sưởi và đồ gia dụng tăng cao. MediaMart triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhóm hàng này như Bình nóng lạnh Roler WH-8111 giảm tới 54%, còn 1.390.000 đồng; Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115CPRO giá 490.000 đồng; Máy sưởi gốm Rapido RCH-2000SB còn 890.000 đồng; Nồi cơm điện tử Cuckoo CR-1020F/BKWH cũng được ưu đãi còn 1.590.000 đồng.

Ngoài mức giá tốt, khách hàng mua đồ gia dụng còn có cơ hội nhận voucher 200.000 đồng cùng các gói quà tặng có tổng giá trị lên đến 2 triệu đồng.

Lên đời Smartphone, Laptop đón Tết 2026 - Công nghệ đỉnh cao, giá thành "vừa túi"

Ở mảng công nghệ, MediaMart mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Laptop Acer Aspire Lite 14 AL14-52M-32KV hiện có giá 9.990.000 đồng, trong khi ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-NK177W được bán ở mức 11.990.000 đồng.

Các dòng smartphone cũng được điều chỉnh giá hấp dẫn, nổi bật là siêu phẩm Apple iPhone 17 Pro Max 256GB giảm trực tiếp 2 triệu đồng, còn 36.990.000 đồng. Bên cạnh đó, mẫu phổ thông như Xiaomi Redmi Note 14 giá 4.350.000 đồng hay OPPO A18 chỉ 2.690.000 đồng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dùng. Khách hàng mua sản phẩm công nghệ còn được tặng kèm balo, túi đựng máy hoặc ưu đãi phụ kiện chính hãng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, MediaMart duy trì các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, bao gồm đổi cũ lấy mới trợ giá đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nơi, cùng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên tới 90 ngày (tùy dòng sản phẩm).

Chỉ diễn ra trong 9 ngày vàng, chương trình “Tết Dương lịch – Rẻ vô địch” được xem là thời điểm thuận lợi để người tiêu dùng mua sắm điện máy, gia dụng và công nghệ với mức giá tốt. Hãy nhanh chân ghé thăm hệ thống MediaMart trên toàn quốc hoặc đặt mua online tại mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com để không bỏ lỡ những deal hời nhất năm. Thông tin chi tiết tư vấn qua Hotline:1900 6788.