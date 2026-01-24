(VTC News) -

Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng trong năm âm lịch, mang ý nghĩa rất đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây không chỉ là thời điểm khép lại một năm cũ mà còn là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, các vị thần linh, cầu mong bình an, may mắn và chuẩn bị tâm thế đón chào năm mới.

Chính vì vậy, nghi lễ cúng rằm tháng Chạp luôn được coi trọng, dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Vậy rằm tháng Chạp năm 2026 rơi vào ngày nào theo dương lịch? Các gia đình cần lưu ý những gì khi chuẩn bị lễ cúng?

Rằm tháng Chạp 2026 là ngày mấy dương lịch?

Tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) là tháng cuối cùng của năm và trong tháng này có 4 lễ cúng quan trọng đối với người Việt, gồm: cúng mùng 1 tháng Chạp, cúng rằm tháng Chạp, lễ cúng ông Công ông Táo và lễ cúng Tất niên. Mỗi nghi lễ đều mang một ý nghĩa riêng, gắn với đời sống tinh thần và phong tục truyền thống của dân tộc.

Theo lịch vạn niên, rằm tháng Chạp năm 2026, tức ngày 15/12 Âm lịch, rơi vào thứ Hai, ngày 2/2/2026 Dương lịch. Đây là thời điểm những ngày cuối cùng của năm âm lịch đang dần trôi qua, không khí chuẩn bị Tết bắt đầu rõ nét hơn trong mỗi gia đình.

Ngày rằm tháng Chạp rơi vào thứ Hai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Rằm tháng Chạp không chỉ đánh dấu chặng cuối của một năm mà còn là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân các đấng bề trên và cầu mong cho năm mới được thuận hòa, hanh thông. Nhiều gia đình coi lễ cúng này như một bước khởi đầu cho chuỗi nghi lễ cuối năm, chuẩn bị tiễn năm cũ và đón năm mới an lành.

Lễ cúng rằm tháng Chạp có nên thực hiện trước vài ngày?

Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có điều kiện sắp xếp thời gian để cúng đúng vào ngày 15 âm lịch. Đặc biệt, cuối năm là giai đoạn bận rộn với công việc, tổng kết, mua sắm và chuẩn bị cho nhiều hoạt động liên quan đến Tết. Vì thế, câu hỏi “có nên cúng rằm tháng Chạp trước vài ngày hay không?” được rất nhiều người quan tâm.

Theo quan niệm dân gian, nếu hoàn cảnh không cho phép, gia đình có thể tiến hành lễ cúng rằm tháng Chạp sớm hơn một vài ngày, miễn là vẫn giữ được sự thành kính và không khí trang nghiêm. Tuy nhiên, việc cúng quá sớm cũng không được khuyến khích. Nếu không thể cúng đúng ngày rằm, gia chủ nên chọn thời điểm gần nhất, thường là ngày 14 âm lịch hoặc trong trường hợp bất khả kháng có thể là ngày 13 âm lịch.

Gợi ý mâm cỗ chay cúng rằm tháng Chạp. (Ảnh: Thu Hương Vũ)

Dù thực hiện trước ngày chính rằm, mâm cúng và các nghi thức truyền thống vẫn cần được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Năm nay, rằm tháng Chạp rơi vào thứ Hai, ngày đầu tuần, vốn là thời điểm nhiều người bận rộn, vì vậy không ít gia đình sẽ lựa chọn cúng sớm từ cuối tuần để thuận tiện hơn cho việc chuẩn bị.

Về thời gian trong ngày, lễ cúng rằm tháng Chạp thường được tiến hành vào buổi sáng hoặc chiều tối. Người xưa quan niệm không nên cúng quá muộn vào ban đêm. Tuy nhiên, dù chọn thời điểm nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lòng thành, sự tưởng nhớ đến tổ tiên và mong cầu những điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới.

Mâm cỗ cúng rằm tháng Chạp gồm những gì?

Mâm cúng rằm tháng Chạp thường được chuẩn bị khá đa dạng, bao gồm phần lễ vật và mâm cỗ, có thể là cỗ chay, cỗ mặn hoặc cả hai tùy theo phong tục từng gia đình.

Các lễ vật cơ bản gồm:

Hương: Thắp hương là nghi thức mở đầu và giữ vai trò quan trọng trong mọi lễ cúng.

Hoa: Hoa tươi thường được lựa chọn là hoa cúc vàng hoặc hoa sen, được bày trí trang trọng trên bàn thờ, biểu trưng cho sự thanh khiết và lòng tôn kính.

Đèn, nến: Hai cây đèn hoặc nến đặt hai bên bát hương tượng trưng cho ánh sáng, sự tiếp nối truyền thống và tấm lòng trong sáng của gia chủ.

Trái cây: Mâm ngũ quả được chuẩn bị cẩn thận với các loại trái cây tươi ngon như chuối, bưởi, đu đủ, xoài. Tùy theo từng vùng miền, các loại quả có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng đều hướng đến ý nghĩa tốt lành, sung túc.

Trà, rượu: Một bình trà và một chai rượu nếp hoặc rượu trắng nhỏ là những vật phẩm không thể thiếu, đại diện cho sự tinh khiết và lòng thành.

Trầu cau: Trầu cau luôn gắn liền với nghi lễ cúng bái của người Việt, biểu hiện cho sự gắn kết, bền chặt và trường tồn trong các mối quan hệ gia đình.

Gợi ý mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Chạp. (Ảnh: Kim Anh)

Mâm cỗ cúng rằm tháng Chạp

Tùy vào điều kiện và phong tục, có gia đình chỉ chuẩn bị mâm cỗ chay, có gia đình dâng cỗ mặn, và cũng có nhiều nhà bày cả hai mâm.

Mâm cỗ mặn: Một mâm cơm cúng rằm tháng Chạp đầy đủ thường có bánh chưng, xôi, gà luộc, canh miến hoặc canh măng, giò chả, các món xào, nem rán… Thành phần các món ăn có thể thay đổi tùy theo từng vùng miền và truyền thống mỗi gia đình, nhưng đều hướng đến sự đủ đầy, ấm cúng.

Mâm cỗ chay: Một số gia đình lựa chọn mâm cơm chay với các món giản dị như đậu hũ, rau xào, nấm hấp để thể hiện lòng thành kính và sự thanh tịnh.

Rằm tháng Chạp không đơn thuần là một ngày lễ theo lịch âm mà còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và chuẩn bị tâm thế cho năm mới. Dù mâm cao cỗ đầy hay giản đơn, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, gìn giữ nét đẹp truyền thống và không khí sum vầy trong mỗi gia đình Việt.