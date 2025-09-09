Rác đổ như thác khi cửa mở nhà bà lão, chính quyền cử 40 người tới dọn 2 ngày

(VTC News) -

Sống một mình tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, Trung Quốc, bà cụ 70 tuổi này bị ám ảnh bởi việc nhặt rác và tích trữ rác trong nhiều năm. Bà không chỉ chất rác đầy nhà mà còn thuê thêm hai căn phòng với giá 4.500 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng) mỗi tháng để cất giữ đồ đạc và cuối cùng tất cả đều bị rác chiếm lĩnh. Tình trạng này khiến cộng đồng và chính quyền địa phương không thể làm ngơ.

Theo Red Star News và Chao News, người phụ nữ này sống tiết kiệm nhưng lại cực kỳ ám ảnh về rác thải. Người con trai cho biết mẹ anh phải chi 4.500 nhân dân tệ mỗi tháng chỉ để thuê thêm phòng chứa số rác bà thu gom được. Rác chất đống trong nhà bà, hễ mở cửa là rác đổ ra ngoài như thác nước.

Hễ mở cửa căn nhà là rác trào ra, đổ xuống như thác. (Ảnh: Newsroom)

Rác chiếm toàn bộ không gian sống, tổng cộng đến 30 tấn. (Ảnh: News Workshop)

Người dân địa phương cho biết bà lão này lục lọi khắp nơi ngay sau khi chuyển đến khu dân cư. Ban đầu, bà thuê một căn hộ tầng trệt và từ chối dọn ra ngoài ngay cả sau khi căn hộ đã được bán. Rác thải chất đống bên ngoài cửa ra vào và thậm chí cả trên cầu thang thoát hiểm, gây bất bình cho hàng xóm và lây gián sang những hộ dân khác.

Ban quản lý khu dân cư cho biết họ đã đến nhà hai lần mỗi tuần để hỗ trợ giải quyết tình hình. Dù là ngày hay đêm, người phụ nữ này đều mang bất kỳ thứ phế liệu nào bà tìm thấy được vào nhà. Bất chấp sự thúc giục của cộng đồng và ban quản lý, bà ta luôn nói sẽ bán những món đồ đó, nhưng thực tế chưa bao giờ dọn dẹp.

Ngoài nhà của mình, nữ chủ nhân còn thuê thêm hai phòng với giá 4.500 nhân dân tệ/tháng để chứa những thứ nhặt được. (Ảnh: Newsroom)

Con trai của người phụ nữ cho biết anh và vợ đã giúp dọn căn hộ của mẹ ba lần kể từ năm 2014 nhưng chẳng ích gì. Từ khi còn nhỏ anh đã chứng kiến cảnh nhà mình đã bừa bộn và quá tải, điều đó khiến anh phải sống tách biệt với mẹ khi trưởng thành.

Với sự phối hợp của chính quyền, đồn công an và ban quản lý cộng đồng, mới đây một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn cũng được triển khai. Hơn 40 nhân viên từ các phòng ban khác nhau của thị trấn Phố Giang cùng nhau làm việc trong hai ngày để dọn dẹp 30 tấn rác từ nhà bà cụ; 7 xe chở rác được sử dụng.

Ban quản lý cộng đồng cho biết đây là lần thứ ba họ hỗ trợ người phụ nữ giải quyết vấn đề tích trữ rác.

Sau khi rác được dọn sạch, cảnh sát cùng người con trai đưa bà lão đến bệnh viện để đánh giá tâm thần. Bác sỹ chẩn đoán bà bị trầm cảm nhẹ và chỉ định dùng thuốc, hỗ trợ tâm lý, nhưng bà kiên quyết từ chối điều trị.

40 người được chính quyền cử đến dọn rác giúp, họ mang đi 7 xe tải rác trong hai ngày. (Ảnh: News Workshop)

Chuyện của người phụ nữ này là một trong những ví dụ cho thấy tình trạng rối loạn tích trữ ngày càng gia tăng ở người cao tuổi ở Trung Quốc, thường liên quan đến sự cô đơn, bất an và bệnh lý tâm thần tiềm ẩn. Các bác sĩ tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải lưu ý rằng hành vi tích trữ có thể trở thành bệnh lý nếu mất kiểm soát lý trí.

Theo các cuộc khảo sát, tỷ lệ mắc chứng rối loạn tích trữ ở người cao tuổi có thể lên tới 6%. Nếu đi kèm với mất trí nhớ, rối loạn này có thể liên quan đến bệnh Alzheimer hoặc chứng sa sút trí tuệ trán-thái dương.

Các bác sỹ tâm thần nhấn mạnh rằng ít nhất một nửa số người mắc rối loạn tích trữ bị trầm cảm, một số gặp phải lo lắng hoặc khó khăn trong giao tiếp xã hội. Việc ép buộc tống xuất rác có thể khiến cảm xúc và hành vi trở nên tồi tệ hơn. Để điều trị hiệu quả, cần có sự hỗ trợ xã hội, can thiệp tâm lý và sự đồng hành lâu dài để dần cải thiện tình trạng bệnh.