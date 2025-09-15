(VTC News) -

Cụ thể, Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1/9/2025.

Quy định về hồ sơ của người học lái xe từ tháng 9/2025 có nhiều điểm mới. (Ảnh minh họa)

Hồ sơ người học lái xe sẽ bao gồm:

1. Đơn đề nghị học, sát hạch lái xe theo mẫu mới.

2. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế đủ điều kiện cấp (với hạng B1 trở lên, cần khám đầy đủ thể lực, thị lực).

3. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (bản photo kèm bản gốc đối chiếu).

4. Ảnh chân dung định danh điện tử - đây là điểm mới quan trọng, nhằm kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, hạn chế làm giả hồ sơ.

5. Trường hợp nâng hạng, cần bổ sung giấy phép lái xe hiện có và giấy chứng nhận thời gian lái xe theo quy định.

Ngoài ra, từ 9/2025, các trung tâm đào tạo lái xe sẽ áp dụng quản lý học viên qua dữ liệu điện tử thay vì hoàn toàn giấy tờ. Việc điểm danh, theo dõi giờ học, giờ thực hành cũng được tích hợp bằng công nghệ nhận diện.

Các luật sư khuyến cáo, nếu người dân có dự định học lái xe trong thời gian tới, hãy chuẩn bị hồ sơ sớm, nhất là giấy khám sức khỏe và ảnh định danh. Việc chuyển sang quản lý điện tử cũng giúp thí sinh yên tâm hơn về tính minh bạch, tránh tình trạng “học hộ, thi hộ”.