Quang Thắng đóng Táo quân bị bạn diễn chế giễu, phải uống thuốc an thần

(VTC News) -

Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao, NSƯT Quang Thắng hồi tưởng chặng đường dài của mình trong sự nghiệp, trong đó đặc biệt là kỷ niệm với Táo Quân – chương trình đã gắn bó với tên tuổi anh suốt hơn hai thập kỷ. Thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Quang Thắng là năm 2003 – năm đầu tiên Táo Quân phát sóng, cũng là lần đầu tiên anh được ra nước ngoài biểu diễn.

"Tôi bắt đầu được khán giả yêu mến và nhờ đó, cuộc sống bước sang một trang mới. Lúc đó tôi 36 tuổi, một năm sau khi cưới vợ. Có người hỏi tôi lúc đó mới thành công thấy muộn không. Tôi nghĩ, với nghệ sĩ, chỉ cần khán giả còn yêu mến thì không bao giờ là muộn. Chỉ có điều, 35 tuổi mới cưới thì đúng là muộn thật nhưng phải đến lúc đó tôi mới có đủ tiền để cưới vợ!", anh cho biết.

NSƯT Quang Thắng trong chương trình "Khách sạn năm sao".

Anh nhớ lại cơ duyên gặp vợ một cách đầy hài hước và duyên dáng: "Cơ quan tôi hồi đó đối diện với nhà bà xã. Thấy cô ấy hay ra hành lang học bài, tôi 'chấm' từ hồi đấy. Đến năm 2000, khi tôi bắt đầu làm chương trình Gặp nhau cuối tuần, bắt đầu có chút tiền để hẹn hò. Đến năm 2002, vợ tôi ra trường, chúng tôi chính thức về một nhà".

Trước khi nổi tiếng, Quang Thắng từng có một thời gian dài vật lộn với cuộc sống. Anh kể lại những ngày tháng cơ cực ở Hải Phòng: “Tôi làm nghề 10 năm mà không mua nổi một chiếc xe đạp. Khi học trung cấp nghệ thuật, có thời điểm nhà trường không có gạo phát cho học sinh nên cho nghỉ học, nhưng vẫn phải phân công người ở lại trực trường. Những ngày trực trường ấy lại là những ngày vui nhất. Đói nhưng mà vui!”

Cuộc sống chật vật tiếp tục đeo bám anh ngay cả khi đã bắt đầu lên Hà Nội làm Táo Quân. Anh chưa có nhà, phải đi ở nhờ, ở trọ, lang thang hết nơi này đến nơi khác. "Tôi chưa có nhà, phải đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Nhiều người không hiểu được rằng phải an cư mới lạc nghiệp. Có những lúc tôi phải uống thuốc an thần bởi vì khi học lời không thuộc, những người bạn diễn không thông cảm với mình, còn công kích mình, coi mình là trò vui của họ. Lúc ấy tôi suy sụp lắm".

Quang Thắng chia sẻ từng bị bạn diễn công kích, chế giễu, phải uống thuốc an thần khi đóng Táo Quân.

Anh kể thêm: “Có những đêm diễn xong, bạn diễn thì về nhà, có chăn ấm nệm êm. Còn tôi lại phi xe máy trong mưa gió, đến bến xe Gia Lâm gửi xe để sáng sớm bắt chuyến đầu tiên về Hải Phòng làm việc. Có những yêu cầu công việc rất sớm, nếu lỡ chuyến xe là hỏng. Thế nên dù rét, dù mưa phùn, tôi cũng phải cố gắng".

Những tổn thương ban đầu khiến anh luôn mang trong lòng sự tự ái của một người làm nghề chưa ổn định. “Có những chuyện nên giữ làm kỷ niệm. Mọi người trêu tôi cũng chỉ là vô tư cho vui, nhưng mình tự ái nên phải cố gắng bằng được, phải mua nhà, ổn định nơi ăn chốn ở và từ đó trở đi là các bạn không bao giờ trêu mình như thế nữa”, anh kể với nụ cười ấm áp.

Gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu, từng thử qua nhiều vai như Táo Giao thông, Táo Quy hoạch, Táo Y tế…, nhưng vai Táo Kinh tế là vai diễn khiến khán giả nhớ đến Quang Thắng nhiều nhất.

Quang Thắng cho biết: “Tất cả các nghệ sĩ đóng Táo đều là những người từng tham gia Gặp nhau cuối tuần, đã hiểu nhau rất rõ. Khi làm Táo Quân, đạo diễn chỉ cần mời đến, đọc thoại và phân vai phù hợp. Táo Kinh tế là vai tôi gắn bó lâu nhất, vì có vẻ ngoại hình tôi... hơi sang, dính đến tiền nong thì hợp!”.

Anh cũng kể lại một kỷ niệm suýt nguy hiểm đến tính mạng khi quay cảnh treo người trên không trung trong Cung Việt Xô: “Lúc đó đoàn kịch Hải Phòng yêu cầu tôi phải có mặt họp gấp nên tôi không kịp tập màn kéo rút. Dây treo được buộc bằng nhiều mảnh vải kết lại, chỉ có một đai giữ phần dưới người. Ngồi trên đó nửa tiếng đồng hồ, người tê cứng. Khi hạ xuống thì bị lệch, đầu tôi cắm thẳng xuống. May mắn là vẫn xuống đất an toàn. Đạo diễn sau đó cũng nói rõ lỗi là do tôi chưa tập kỹ".

Đối với NSƯT Quang Thắng, Táo Quân không chỉ là một chương trình truyền hình ăn khách mà còn là bệ phóng, là cơ hội, thay đổi cuộc đời trong những thời khắc khó khăn nhất của đời nghệ sĩ. "Táo Quân cho tôi rất nhiều thứ, công việc và cả sự yêu mến trong lòng công chúng. Tôi luôn trân trọng điều đó".