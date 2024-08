Quán quân The New Mentor 2023: Nhiều lúc ăn mì gói sống qua ngày vẫn thấy vui

Trở thành quán quân The New Mentor 2023, Lê Thu Trang được khán giả nhìn nhận là một người mẫu sáng giá. Suốt 10 năm làm nghề, người đẹp thử sức với nhiều cuộc thi nhan sắc. Lê Thu Trang tự nhận đó là thời điểm còn nhiều thiếu sót khi chưa nhận ra bản thân cần gì và muốn gì.

Lê Thu Trang trải lòng tại "Khỏe đẹp 24h".

- Sau khi trở thành quán quân The New Mentor 2023, cuộc sống của Lê Thu Trang thay đổi thế nào?

Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Ngoài thay đổi ngoại hình, tôi cảm thấy có rất nhiều thứ bên trong đã khác. Ngôi vị quán quân The New Mentor không chỉ cho tôi vị trí tốt mà còn giúp kết nối thêm nhiều mối quan hệ, giúp bản thân tôi bước ra khỏi cái bọc an toàn của bản thân.

Tôi cũng học được cách "chơi chiêu" của các chị lớn (cười). Nói vui là vậy, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiêm từ các anh chị để bản thân biết cách thể hiện cá tính mình nhiều hơn.

Tôi không nghĩ sẽ là người chiến thắng nhưng có niềm tin sẽ chạm tay tới vị trí cao nhất.

- Sau chung kết, nhiều bình luận so sánh Lê Thu Trang với một số thí sinh khác, cho rằng chị chưa xứng đáng. Chị có áp lực về những điều này?

Ban đầu tôi cảm thấy áp lực khi bị so sánh nhiều thí sinh khác. Khi đăng kí tham gia chương trình, tôi muốn truyền động lực cho học trò rằng chỉ cần cố gắng sẽ làm được mọi việc.

Tuy nhiên khi kết thúc cuộc thi, tôi bị hoang mang vì thấy mình đã làm tốt nhưng vẫn vấp phải tranh cãi. Tôi đã mất khoảng 3 tháng bị lo lắng với những lời nhận xét. Sau đó, tôi mới quyết tâm lấy lại tinh thần để trở lại công việc. Những lời góp ý chân thành, tôi xin được tiếp thu. Từ đầu năm tới nay, tôi đã xuất hiện nhiều hơn để mọi người thấy được cá tính của mình. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân, cập nhật xu hướng mới để được mọi người công nhận.

- Lê Thu Trang làm gì với giải thưởng 1 tỷ đồng?

Tôi đã dùng số tiền này để đầu tư cho hình ảnh và việc học của bản thân. Dù chiến thắng nhưng tôi còn thiếu sót rất nhiều nên muốn đầu tư cho mình. Ngoài ra, tôi trích một phần số tiền để ủng hộ cho dự án với các em nhỏ bị HIV. Đây là dự án tôi đã thực hiện từ khi tham gia Hoa hâu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Dù không nhiều nhưng tôi vẫn muốn góp một phần sức nhỏ cho các dự án cộng đồng.

- Từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng đều dừng chân tiếc nuối ở những vị trí quan trọng, Lê Thu Trang có nghĩ do bản thân thiếu may mắn?

Khi dừng chân ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, tôi buồn vì nghĩ có lẽ do bản thân thiếu may mắn. Giờ đây khi nhìn lại, tôi nhận ra ở thời điểm đó mình chỉ có sức trẻ, không đủ sâu sắc và hiểu hết được bản thân. Lúc đó, tôi thiếu kinh nghiệm, thiếu chiều sâu nên chỉ tập trung ở bên ngoài. Tôi chưa thể trả lời được câu hỏi đến với những cuộc thi nhan sắc để làm gì. Tôi nghĩ đơn giản đi thi để trở thành Hoa hậu và điều đó khiến bản thân rơi vào ngõ cụt.

Khi làm nghề nhiều năm, tôi biết được bản thân đã từng thiếu nhiều nên không có gì phải tiếc nuối.

- Danh hiệu Hoa hậu sẽ giúp một cô gái đổi đời?

Hoa hậu sẽ giúp một cô gái đổi đời là đúng nhưng với mỗi người sẽ có những mục đích khác nhau. Với tôi, đổi đời là bước ra thế giới, được học hỏi, được cho bản thân có thêm những cơ hội mới để phát triển.

- Nhiều người vẫn cho rằng đầu tư vào các cuộc thi nhan sắc sẽ đem lại những lợi ích lâu dài về sự nghiệp hơn là người mẫu?

Hoa hậu là danh xưng và người mẫu là nghề. Hiện tại mọi người vẫn đổ xô tham gia các cuộc thi nhan sắc vì có nhiều sự lựa chọn hơn nghề người mẫu.

Có thể sẽ có nhiều người xem việc có được một danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc là một mục tiêu mà họ ước mơ chạm tới, xem nó là một thành quả, một nấc thang cần đạt được trong sự nghiệp. Nhưng Hoa hậu mà không thành thục mọi kỹ năng của người mẫu, có bản sắc riêng, thì khó có thể thành danh hay duy trì được vị thế của bản thân.

Tôi tin rằng một người dám đi thi và đoạt giải Hoa hậu luôn là những người đã và đang xem trọng sự nghiệp người mẫu của bản thân.

- Đang là giảng viên catwalk, chị truyền tài điều gì cho những thế hệ học trò của mình đam mê với nghề người mẫu?

Tôi đã làm cô giáo catwalk được khoảng 3 năm. Trong thời gian đó, tôi luôn muốn học trò hiểu được rằng nếu yêu và thực sự muốn sống với nghề người mẫu thì phải cố gắng, kiên trì. Con đường này chắc chắn sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng đừng từ bỏ vì Tổ nghề vẫn luôn dõi theo và soi sáng. Đó là thứ tôi rút ra được sau hơn 10 năm theo đuổi với con đường này.

Hiện tại, tôi đã không còn áp lực và sợ hãi mỗi khi đứng trước đám đông. Tôi cũng không còn sợ những lời đánh giá vì coi đó là một phần trong cuộc sống. Lê Thu Trang của hiện tại cũng đã hiểu được định nghĩa về nghề, có thêm những đam mê mà trước đó chưa cảm nhận được.

- Vậy còn áp lực về kinh tế thì sao?

Trong suốt 10 năm làm nghề, tôi không bị gia đình thúc ép chuyện phải kiếm được bao nhiêu tiền. Gia đình tôi cũng rất bình thường, bố mẹ xuất thân từ dân lao động nên chỉ cần con vui và hạnh phúc với công việc của mình. Tuy nhiên, tôi là chị cả và cũng là trụ cột chính trong nhà nên vẫn tự lấy đó là động lực để cố gắng nhiều hơn.

Dù vậy tôi nghĩ không quá giàu có đôi khi lại dễ dàng hơn trong việc chi tiêu. Nhiều lúc phải ăn mì gói sống qua ngày nhưng tôi vẫn thấy vui (cười).

- Ngoài công việc thì khi nhắc tới Lê Thu Trang, mọi người cũng sẽ nhớ tới chuyện tình yêu giữa bạn và bạn trai - người mẫu Quang Sơn. Để kể về tình yêu của mình, Lê Thu Trang muốn nói gì?

Tình yêu của chúng tôi như hai ông bà già (cười). Suốt 4 năm yêu nhau, cả hai chưa ra ngoài xem phim được quá 5 lần. Cả hai đều ở xa gia đình nên rất trân trọng bữa cơm. Chúng tôi rất ít ra ngoài hẹn hò mà thường chọn ở nhà nấu ăn cùng nhau. Nhiều lúc hai người cũng tự thắc mắc tại sao vẫn còn trẻ mà lại yêu nhau như những người U50, U60 vậy.

Ở ngoài tôi là người mạnh mẽ, đầy năng lượng nhưng khi ở nhà vẫn chỉ muốn làm một công chúa nhỏ bên người yêu.

- Hành trình đồng hành cùng bạn trai mắc bệnh ung thư có là áp lực của Lê Thu Trang?

Tôi và Quang Sơn quen nhau khi anh mới xạ trị lần đầu được 10 ngày. Khi nghe tin bạn trai ung thư, tôi khá sợ. Thời điểm đó, anh ở một mình, cô lập mọi thứ vì sợ làm phiền mọi người. Tôi là người có thể ở bên để chạm vào Sơn.

Khi gặp Quang Sơn, tôi cảm thấy như đã quen biết anh từ lâu và có cảm giác muốn được ở bên người này. Tuy nhiên đó không phải là cảm giác thương hại.

Bạn bè tôi cũng ngăn cản nhưng họ khuyên tôi hãy làm theo trái tim, còn mọi thứ để chúa an bài. Sau hơn 1 tháng suy nghĩ, tôi quyết định nhận lời yêu. Quang Sơn cũng lăn tăn không dám nhận lời vì nghĩ sẽ khiến tôi khổ. Nhiều lần anh muốn chia tay vì sợ sẽ trở thành gánh nặng của tôi. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy nếu không có Sơn thì đó mới là gánh nặng của mình. Khi yêu Sơn, tôi được là chính mình và có thể không tìm được sự lựa chọn nào tốt hơn.

- Cả hai gặp phải khó khăn ra sao khi đồng hành chữa bệnh?

Thời gian khó khăn là lúc Quang Sơn phải xạ trị lần 2, 3 và 4. Cả hai sợ bệnh tình sẽ phát triển thêm và không có chi phí chữa trị. Thời điểm đó, chúng tôi không có nhiều việc nên phải đi vay mượn để chữa bệnh. Nhiều lúc tôi có cảm giác ông trời đang thử thách hai đứa. Cuối cùng, cả hai vẫn động viên nhau để cố gắng và bước qua. Tiền bạc có thể vay mượn và chỉ cần có sức khoẻ thì sẽ làm ra được nhiều thứ.

- Lê Thu Trang từng nói cả hai đã lên kế hoạch cho đám cưới?

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới nhưng sẽ phải khoảng 2 năm nữa. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng "sống chết" với nghề. Quang Sơn cũng nói muốn tôi được làm việc đến khi nào cảm thấy đủ. Khi đó, tôi sẵn sàng tính đến chuyện làm vợ.

- Cảm ơn Lê Thu Trang về những chia sẻ!