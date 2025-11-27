'Quận Nhất' của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise lộ diện

(VTC News) -

Tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Vịnh Tiên đang “bước ra ánh sáng” như “Quận Nhất” mới - trung tâm văn hóa, du lịch và giao thương trong lòng siêu đô thị ESG++. Với vị trí chiến lược, hệ tiện ích quốc tế vượt chuẩn thượng lưu, cùng cộng đồng tinh hoa, Vịnh Tiên hứa hẹn trở thành biểu tượng sống, đầu tư, tích sản hàng đầu phía Nam trong thập kỷ tới.

Quận 1 - chuẩn mực đô thị trung tâm của TP.HCM

Trong tiến trình phát triển của TP.HCM, Quận 1 (cũ) được xem là hình thái trung tâm tiêu biểu nhất của một đô thị lớn, hội tụ đầy đủ 4 yếu tố then chốt: Vị trí chiến lược, hạ tầng - công năng hoàn chỉnh, dấu ấn văn hóa - thương mại đặc trưng, và mật độ cư dân tinh hoa cao.

Quận 1 (cũ) là đô thị trung tâm, biểu tượng cho sự thịnh vượng của TP.HCM. (Nguồn: Internet)

Đây là nơi hình thành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ sầm uất bậc nhất cả nước, với những tuyến phố biểu tượng, như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… Song song với đó là cộng đồng cư dân tinh hoa nắm giữ khối lượng tài sản thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Cái tên “Quận Nhất” huyền thoại là địa điểm mà các thương hiệu quốc tế đều mong hiện diện, là điểm đến biểu tượng mà mọi du khách không thể bỏ qua khi đặt chân đến TP.HCM.

Đây cũng là tọa độ danh giá với hệ thống khách sạn 5 sao, trung tâm tài chính, không gian văn hóa - nghệ thuật cao cấp, tụ điểm vui chơi giải trí sôi động… tạo thành “chuẩn mực trung tâm” mà giới doanh nhân, chuyên gia nước ngoài ưu tiên lựa chọn.

Mặc dù về mặt hành chính, tên Quận 1 không còn, nhưng giá trị biểu tượng của một trung tâm sầm uất, năng động vẫn là di sản đô thị không thể thay thế.

Giờ đây, chuẩn mực này đang được kế thừa và phát triển trong một hình hài hiện đại hơn tại Vịnh Tiên - “trái tim” của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Nếu Quận 1 (cũ) định hình bởi lịch sử và sự tích tụ giá trị theo thời gian, thì Vịnh Tiên được kiến tạo với quy hoạch ESG++ tiên phong, hạ tầng đồng bộ, tiện ích quốc tế vượt chuẩn thượng lưu và không gian xanh - sinh thái hiếm có.

Vịnh Tiên là khu cao cấp bậc nhất, được ví như “Quận Nhất” Vinhomes Green Paradise. (Ảnh phối cảnh)

“Quận Nhất phiên bản nâng cấp” trong lòng siêu đô thị ESG++

Trong lòng Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên nắm vị trí cửa ngõ chiến lược, liền kề ga depot đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ - tọa độ kim cương của một CBD ven biển. Ở phạm vi rộng hơn, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng biển Land Mark Harbour… giúp khu vực trở thành “điểm hợp lưu” của mọi dòng chảy du lịch, thương mại và đầu tư đang đổ mạnh về cực tăng trưởng mới phía Đông Nam TP.HCM.

Nếu Quận 1 (cũ) đại diện cho trung tâm kinh tế truyền thống, Vịnh Tiên lại hướng tới mô hình trung tâm của tương lai: phát triển bền vững dựa trên trụ cột môi trường - xã hội - quản trị, đồng thời mở rộng thành hệ sinh thái văn hóa, giải trí, trải nghiệm đủ chiều sâu để “di sản hóa” phong cách sống của giới thượng lưu.

Mô hình này được vận hành bằng bộ sưu tập tiện ích hội tụ “vạn điểm đến trong một điểm đến” - lợi thế đã giúp “Quận Nhất Sài Gòn” thu hút triệu lượt người đến mỗi ngày. Tại đây, vai trò thánh đường kiến trúc - nghệ thuật của Nhà hát TP.HCM được nâng tầm bằng Nhà hát Sóng Xanh 7ha được ví như “Sydney Opera House” phiên bản Việt.

Nếu tại Quận 1 (cũ), những khách sạn nằm đan xen trong các khu phố đã quá tải, thì “Quận Nhất” phiên bản Vịnh Tiên có tới 2 khách sạn cao cấp 5-6 sao và 27 khách sạn Boutique Hotel được quản lý vận hành bởi hơn 20 thương hiệu uy tín toàn cầu, cùng hàng trăm villa mặt biển, hướng biển.

Tổ hợp khách sạn với hơn 20 thương hiệu uy tín toàn cầu đưa Vịnh Tiên sánh ngang với các thánh địa du lịch hàng đầu thế giới. (Ảnh phối cảnh)

Các tụ điểm vui chơi phân bổ rải rác sẽ được thay thế bằng một siêu quần thể cao cấp và đa trải nghiệm, với tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders 122ha gồm khoảng 150 trò chơi, nhiều hơn bất kỳ công viên chủ đề nào trên thế giới. Cùng với đó, 2 sân golf 18 hố đẳng cấp top đầu thế giới 155ha đan xen cảnh quan thiên nhiên sinh thái cùng biển hồ Lagoon nước mặn tự nhiên 800ha chính là những tiện ích trong mơ của mọi cư dân đô thị.

Và khi mô hình đô thị cũ đã bộc lộ những hạn chế về quỹ đất, hạ tầng và môi trường, Vịnh Tiên lại sở hữu bầu sinh quyển nguyên sơ hiếm có với mặt nước rộng của biển Thái Bình Dương, hệ thực vật bản địa từ rừng ngập mặt được bảo tồn. Trên nền thiên nhiên hiếm có này, Vịnh Tiên phát triển hướng tới chuẩn ESG++, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi, đẳng cấp và bền vững.

Những căn villa xa hoa tại Vịnh Tiên, với bãi biển riêng sau nhà và tầm view trực diện biển hồ Lagoon 800ha. (Ảnh phối cảnh)

“Đất lành chim đậu”, Vịnh Tiên cũng sẽ giống như Quận 1 (cũ) trở thành chốn an cư danh giá, “tấm hộ chiếu quyền lực” định danh cộng đồng tinh hoa. Tại đây, giới siêu giàu sẽ được tận hưởng chất sống riêng tư, xanh, tiện nghi, đa trải nghiệm trong một hệ sinh thái đồng bộ.

Về thương mại, Quận 1 (cũ) là chốn sống xa hoa bậc nhất TP.HCM, nơi tấc đất tấc vàng, thì Vịnh Tiên trong tương lai cũng sẽ là “cứ điểm” của những thương hiệu toàn cầu. Hệ sinh thái kinh tế - xã hội sầm uất nơi đây sẽ mang đến hàng triệu cơ hội đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp hấp dẫn.

Các bất động sản của “Quận Nhất” ven biển cũng sở hữu tiềm năng tăng trưởng đột phá để đạt tới đỉnh cao giá trị như các tài sản ở lõi trung tâm hiện tại. Biên độ tăng trưởng đó đặc biệt lớn khi Vịnh Tiên hiện sở hữu 2 nền tảng quan trọng: nền giá hấp dẫn - chỉ bằng 1/10 trung tâm hiện hữu, và hạ tầng tỷ đô đang được dồn lực triển khai.

Trong bối cảnh đô thị biển phía Đông Nam TP.HCM đang trỗi dậy mạnh mẽ, Vịnh Tiên được dự báo sẽ trở thành “Quận Nhất phiên bản nâng cấp”, một biểu tượng hội tụ trọn vẹn các giá trị trung tâm, an cư, thương mại, du lịch, tích sản có sức hút hàng đầu Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.