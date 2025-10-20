Quân đội Việt Nam - Belarus nghiên cứu hợp tác lĩnh vực khoa học quân sự

Sáng 20/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.
Lễ đón được tổ chức trọng thể, trong không khí hữu nghị, thân mật, thể hiện tình cảm tốt đẹp, mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.
Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Pavel Muraveiko đã giới thiệu các thành phần đoàn đại biểu hai bên, gồm lãnh đạo, sĩ quan cấp cao và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.
Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết.
Trước khi bước vào cuộc hội đàm, Thiếu tướng Pavel Muraveiko ghi sổ lưu bút, bày tỏ niềm vinh dự được thăm chính thức Việt Nam.
Về phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi đoàn, giao lưu và hợp tác đào tạo, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tham gia các triển lãm quốc phòng quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như khoa học quân sự và quân y.
Chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất vì lợi ích của Nhân dân hai nước.
