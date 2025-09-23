Quan chức Quốc hội: Học sinh lệch chuẩn rất lớn mà chỉ thuần túy nhắc nhở sẽ rất khó

(VTC News) -

Quan điểm trên được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề cập tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/9, khi thảo luận báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Đề cập đến lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ông bày tỏ băn khoăn về việc xây dựng văn hóa học đường.

"Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khen thưởng, kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng "không xử lý phạt mà chỉ nhắc nhở". Trong một xã hội, bao giờ cũng có người này người kia, biện pháp chỉ thuyết phục không thì các đồng chí xem xem là có hiệu quả không? Vấn đề là giáo dục trong trường học không thành công, ra ngoài xã hội sau này ra đời sẽ có những tác động xã hội", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nói.

Khẳng định quan điểm nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có cách xử lý phù hợp nhất.

"Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề về giáo dục phổ thông, ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cũng có khá nhiều vấn đề, điển hình là tình trạng thừa - thiếu giáo viên hay mục tiêu kiên cố hóa trường học... cần giải quyết bằng biện pháp dài hạn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ngành giáo dục có thuận lợi rất lớn khi Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về đột phá phát triển trong lĩnh vực này, trong đó có giải pháp đầu tư kiên cố hóa trường học, xây dựng trường bán trú, nội trú ở các tỉnh biên giới.

Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trước đây nói vướng thể chế nhưng nay Luật Nhà giáo cùng ba luật liên quan đã sửa đổi, trao quyền nhân sự cho ngành giáo dục.

"Bây giờ giải quyết không được thì không thể nói là vướng thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi thì cần tập trung xử lý", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Về dạy thêm, học thêm, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư riêng quy định nội dung này, trong năm đầu tiên đã thực hiện tốt nhưng cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, nên cần lắng nghe thêm từ thực tiễn để nghiên cứu.

Cho rằng tình trạng dạy thêm, học thêm đã giảm, nhưng ông Vinh nói việc này lại được chuyển từ hình thức này sang hình thức khác.

"Vì thế, cần quan tâm xử lý việc này cho tốt, phải có giải pháp căn cơ hơn gắn với việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", ông Nguyễn Đắc Vinh nêu ý kiến và đề nghị xử lý từ chuyện tổ chức dạy học trong trường, phương pháp thi và đánh giá học sinh.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh kỳ thi THPT rất quan trọng, vừa đánh giá một giai đoạn đào tạo của học sinh, vừa đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục để tìm ra điểm tốt, khiếm khuyết và khắc phục xử lý. Do đó, ông đề nghị tiếp tục quan tâm vấn đề này.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết đối với lĩnh vực giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, chất lượng, trình độ giáo dục các cấp học được cải thiện; mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp; tăng cường khả năng tự chủ; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phát triển về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo nghề được quan tâm.

Tuy nhiên, ông Dương Thanh Bình cũng nêu chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện tự chủ đại học còn gặp khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp.