Quà sức khỏe: Điểm sáng trong xu hướng chọn quà Tết 2026

(VTC News) -

Quà sức khỏe: Chọn uy tín, chọn an tâm

Tết 2026, nhiều người chuyển dịch ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thương hiệu nội địa uy tín để làm quà tặng người thân, đối tác... Việc lựa chọn này không đơn thuần phục vụ nhu cầu bồi bổ mà còn đảm bảo sự an tâm cho người tặng lẫn người nhận dịp năm mới.

Tại nhà thuốc Tâm Bình (349 Kim Mã, Hà Nội) những ngày cuối năm, lượng khách tìm mua dòng quà tặng sức khỏe tăng nhanh. Chị Hoàng Thị Phương (40 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, an toàn và hiệu quả là hai tiêu chí đặt lên hàng đầu: “Sau nhiều lần tiền mất tật mang mua hàng trên mạng thì năm nay tôi ưu tiên các thương hiệu uy tín, quen thuộc.

Tôi chọn Tâm Bình vì biết sản phẩm của họ có thành phần Nhân sâm, Đông trùng... rất tốt cho người cao tuổi. Cha mẹ tôi từ lâu đã tin dùng thương hiệu này nên tôi hoàn toàn an tâm khi chọn món quà sức khỏe cho gia đình”.

Không chỉ cá nhân, nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng thay đổi tư duy chọn quà Tết cho nhân viên, đối tác. Thay vì những giỏ quà bánh truyền thống, nhiều đơn vị đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp dược uy tín để lựa chọn quà sức khỏe.

Anh Phạm Văn Tường (35 tuổi, Giám đốc Công ty Ureka Việt Nam, chi nhánh Hà Nội) chia sẻ: “Trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Do đó, quà Tết năm nay hướng tới giá trị thực tế chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trước thực trạng hàng giả, kém chất lượng, chúng tôi ưu tiên hợp tác các đơn vị dược uy tín như Tâm Bình để đảm bảo chất lượng quà tặng.

Qua trải nghiệm thực tế nước uống Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình, tôi nhận thấy sự phù hợp cả về hiệu quả lẫn hình thức bao bì, đáp ứng tốt tiêu chí quà biếu của doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đã đặt mua làm quà Tết cho nhân viên”.

Anh Phạm Văn Tường lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe của thương hiệu uy tín làm quà Tết cho nhân viên.

Quà sức khỏe Tâm Bình – Thương hiệu uy tín gửi gắm niềm tin

Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu quả, nguồn gốc và uy tín, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Tâm Bình đang trở thành lựa chọn tin cậy, tháo gỡ nỗi lo của người tiêu dùng khi chọn quà Tết 2026.

Với hơn 15 năm trên thị trường, Dược phẩm Tâm Bình không chỉ uy tín với các sản phẩm hỗ trợ bệnh lý, thương hiệu còn mở rộng danh mục chăm sóc sức khỏe chủ động với nhiều set quà và sản phẩm khác nhau.

Dòng sản phẩm quà sức khỏe Tâm Bình gồm có viên uống: Sâm Nhung Đại Bổ, Hồng sâm Linh chi Táo đỏ, nước uống Hồng sâm Đông trùng, Hồng sâm Linh chi Tâm Bình giúp bồi bổ, tăng đề kháng, nâng cao sức khỏe; nước uống Kế sữa Đông trùng Tâm Bình hỗ trợ giải rượu, giải độc gan, tăng cường chức năng gan. Các sản phẩm có dạng viên và nước uống tiện lợi, giá thành từ trung bình đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Quà sức khỏe Tâm Bình đa dạng, sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng.

Để có chất lượng sản phẩm tốt nhất, Tâm Bình lựa chọn các dược liệu quý, có xuất xứ rõ ràng. Đó là Hồng sâm 6 năm tuổi được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhung hươu từ vùng núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) – địa danh nổi tiếng với các sản phẩm Nhung hươu cao cấp, Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa với hàm lượng hoạt chất cao. Ngoài ra, các sản phẩm còn có sự kết hợp khéo léo của Đương quy, Thục địa, Kỷ tử, Hoài sơn không chỉ giúp bồi bổ nguyên khí mà còn hỗ trợ tiêu hóa, nâng cao đề kháng tự nhiên.

Các set quà sức khỏe Tâm Bình.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Tâm Bình đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến bào chế thành phẩm giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi trao gửi món quà này đến người thân, đối tác.

Hiểu được tâm lý quà biếu cần sự trang trọng, lịch sự, Tâm Bình cũng đầu tư thiết kế vỏ hộp tinh tế với màu sắc rạng rỡ, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Món quà sức khỏe không chỉ thay lời chúc bình an mà còn là sự quan tâm chân thành dành cho người thân và cộng sự. Chính vì vậy, sự an toàn, chất lượng luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do quà sức khỏe Tâm Bình trở thành lựa chọn tin cậy để gửi trao tâm tình giúp niềm vui sum vầy thêm trọn vẹn trong mùa Tết 2026.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Dược phẩm Tâm Bình triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đến ngay nhà thuốc Tâm Bình 349 Kim Mã – Hà Nội hoặc gọi hotline miễn cước 1800 28 28 85 để đặt hàng và nhận ưu đãi.