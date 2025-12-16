PVSM đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm qua

(VTC News) -

Ngày 16/12, PVSM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2026.

Năm 2024, PVSM lần đầu tiên cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2025, thị trường đóng mới và sửa chữa tàu có xu hướng thuận lợi, tạo điều kiện để PVSM khai thác hiệu quả năng lực sản xuất hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực sửa chữa và gia công cơ khí. Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của PVSM đạt 1.491,62 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm và 131% so với thực hiện năm 2024. Đây là mức doanh thu cao nhất của PVSM trong 10 năm trở lại đây, cho thấy sự phục hồi rõ nét của doanh nghiệp sau giai đoạn dài gặp nhiều khó khăn.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2026 của PVSM.

Trong năm 2025, PVSM thực hiện 54 đơn hàng thuộc các lĩnh vực đóng mới, sửa chữa và gia công. Cơ cấu đơn hàng thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong chiến lược thị trường của doanh nghiệp, trong đó nhóm đơn hàng quốc tế chiếm hơn một nửa tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện.

Trong năm 2025, PVSM cũng đã tập trung triển khai đồng bộ công tác đầu tư, tiền lương và đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học nhằm củng cố nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, tiền lương bình quân của người lao động đạt 16,37 triệu đồng/người/tháng, tăng 23% so với năm 2024.

PVSM cũng triển khai cập nhật kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ trên hệ thống ERP của Petrovietnam, ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030.

Bước vào kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, PVSM xác định đây là giai đoạn có ý nghĩa then chốt, vừa là năm đầu của chu kỳ kế hoạch mới, vừa là thời điểm doanh nghiệp phải chuyển đổi từ phục hồi sang tăng trưởng bền vững trên nền tảng đề án tái cơ cấu đã được Bộ Chính trị thông qua.

Trọng tâm xuyên suốt của giai đoạn này là tiếp tục triển khai hoàn thành các nhiệm vụ tái cơ cấu, củng cố năng lực quản trị, cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn – hiệu quả. Đồng thời bố trí, sắp xếp lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, tập trung nâng cao năng lực lõi ở các mảng đóng mới, sửa chữa tàu và gia công cơ khí, chủ động mở rộng thị trường, duy trì khách hàng truyền thống trong nước và tăng tốc khai thác thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, PVSM cũng đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến mô hình quản trị số và nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm soát chi phí.