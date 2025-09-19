PVFCCo - Phú Mỹ: 21 năm bền bỉ truyền thống sáng tạo, gắn kết và sẻ chia

(VTC News) -

Ngày 21/9/2004, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (tiền thân của Tổng công ty PVFCCo – Phú Mỹ) chính thức tiếp nhận và vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ từ Liên danh Nhà thầu Technip - Samsung, mở ra hành trình đầy tự hào của một Thương hiệu quốc gia.

Nhà máy đạm Phú Mỹ là công trình khâu sau đầu tiên của Petrovietnam.

Bền bỉ sáng tạo để trưởng thành

Nhà máy đạm Phú Mỹ là công trình khâu sau đầu tiên của Petrovietnam.Thời điểm ấy, nhiều kỹ sư trẻ vừa rời ghế nhà trường đã được thử sức trong môi trường làm việc hiện đại, khắt khe, nơi từng thao tác đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Trong số đó có anh Nguyễn Hữu Tùng (46 tuổi) - Kỹ sư Xưởng Đo lường Tự động hoá. Khi tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hoá công trình dầu khí tại Ukraine, anh được điều động về nhà máy ngay trong năm đầu thành lập, đảm nhận công việc kỹ thuật hệ thống điều khiển công nghệ và bảo vệ an toàn cho nhà máy. Anh là một trong những người đã gắn bó, đồng hành cùng Nhà máy đạm Phú Mỹ từ những ngày đầu vận hành.

Anh Tùng nhớ lại, những ngày đầu ở nhà máy là quãng thời gian vừa làm vừa học, liên tục đối mặt với đủ loại khó khăn, từ rào cản ngôn ngữ đến việc làm quen với những thiết bị khổng lồ, phức tạp. Không ít lần sự cố xảy ra, nhưng anh em luôn coi đó là cơ hội để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nhờ vậy mà dần tìm ra cách hạn chế, phòng ngừa những sự cố tương tự.

“Thời điểm đó, mọi thứ đều quá mới mẻ. Ngôn ngữ kỹ thuật lại chủ yếu bằng tiếng Anh, trong khi nhiều người chỉ quen với tiếng Nga. Nhưng thay vì lùi bước, anh em càng quyết tâm hơn, bám máy, bám xưởng, vừa làm vừa học, vừa sửa chữa vừa rút kinh nghiệm”, anh Tùng kể.

Chính sự kiên trì và nỗ lực ấy đã giúp tập thể nhanh chóng làm chủ dây chuyền, vận hành nhà máy an toàn, ổn định. Những tấn urê đầu tiên ra đời là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và niềm tin người Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chinh phục những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới.

Những phần quà ý nghĩa được ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết đến xuân về.

Sáng kiến từ thực tiễn sản xuất

Khi đã quen dần với công việc, tinh thần đổi mới sáng tạo bắt đầu nảy nở. Các kỹ sư, công nhân còn tìm tòi, đưa ra hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tất cả hướng tới mục tiêu chung là tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà máy.

Anh Nguyễn Hữu Tùng – Kỹ sư Xưởng Đo lường Tự động hoá - gắn bó với nhà máy từ những ngày đầu, được tuyên dương vì có nhiều sáng kiến cải tiến đóng góp cho đơn vị. Hệ thống quản lý thông tin sản xuất (PMIS) do anh Tùng cùng các đồng nghiệp nghiên cứu và triển khai là một minh chứng điển hình.

Anh cho biết, đây là dự án có độ phức tạp cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. Mỗi người đảm nhận một phần việc riêng, đóng góp trí tuệ vào từng công thức tính toán, từng dòng code, từng chi tiết giao diện phần mềm. Thiếu đi một mắt xích chuyên môn, dự án khó lòng hoàn thành đúng tiến độ.

Sự thành công của PMIS mang lại hiệu quả thiết thực trong tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, khẳng định bản lĩnh và năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp công nghệ mới.

Những sáng kiến từ thực tiễn góp phần đưa Nhà máy đạm Phú Mỹ cán mốc nhiều kỷ lục ấn tượng: Sản lượng kỷ lục gần 920.000 tấn urê vào năm 2022, sản lượng lũy kế gần 17 triệu tấn urê, kỷ lục vận hành Nhà máy liên tục, hiệu quả đứng thứ 2 thế giới....

Ngày nay, PVFCCo - Phú Mỹ không chỉ có những hạt urê, mà đã phát triển cả một hệ sinh thái phân bón – hoá chất: NPK Phú Mỹ, hữu cơ Phú Mỹ, Phú Mỹ Xanh xử lý khí thải động cơ diesel… Tất cả đều mang dấu ấn sáng tạo và khát vọng vươn xa của những con người từng chập chững bước vào lĩnh vực mới.

Gắn kết cùng khách hàng

Nếu trong Nhà máy đạm Phú Mỹ, bàn tay những kỹ sư, công nhân làm chủ công nghệ để tạo nên những hạt sản phẩm chất lượng cao, thì ngoài đồng ruộng có những bước chân cần mẫn của cán bộ thị trường, kỹ sư nông nghiệp mang sản phẩm cùng kiến thức, kinh nghiệm đến với bà con nông dân.

Ở vùng đất Đắk Nông đầy nắng gió, hình ảnh chàng trai trẻ Trương Thanh Lương – cán bộ thị trường của Công ty Phú Mỹ Đông Nam Bộ, đơn vị thành viên của PVFCCo – Phú Mỹ, miệt mài đồng hành cùng bà con nông dân từ nương rẫy đến vườn cà phê đã trở nên quen thuộc. Với anh, công việc không chỉ là giới thiệu phân bón Phú Mỹ, mà còn là sẻ chia kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhớ lại những ngày đầu, khi bà con còn e dè, anh đã chọn cách đi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, để thuyết phục bằng sự tận tâm và kết quả thực tế. Từ đó, niềm tin với phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm mới như NPK Phú Mỹ, Hữu cơ Phú Mỹ... ngày càng sâu sắc, Phú Mỹ trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nông dân Tây Nguyên.

Tích cực trong công việc chuyên môn, anh Lương cũng đầy nhiệt huyết trong các hoạt động cộng đồng kết hợp cùng Nhà phân phối của Phú Mỹ: Trao quà Tết cho người nghèo, tặng quần áo, vận hành mô hình "Tủ đồ 0 đồng" đến với các em nhỏ, bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn...

Anh Nguyễn Lê Đức Trọng – Thạc sĩ nông nghiệp của Ban Tiếp thị và Truyền thông Tổng công ty - cũng miệt mài, gắn bó với bà con và các đơn vị chuyên môn trên khắp các vùng miền và cả thị trường quốc tế.

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, gần 15 năm gắn bó với nông nghiệp và PVFCCo - Phú Mỹ, anh Trọng có vai trò quan trọng trong phân tích, thiết lập, quản lý bản đồ dinh dưỡng “sức khỏe đất”, từ đó xây dựng bộ sản phẩm và quy trình sử dụng phân bón Phú Mỹ cho các nhóm cây trồng trên cả nước theo tiêu chuẩn “phân bón đúng”.

Anh hệ thống hóa kiến thức theo từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng, từng vùng đất; trả lời nhanh – rõ – có dẫn chứng thực địa, giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản. Anh Trọng còn là nhân tố chủ chốt thực thi Đề án Drone Phú Mỹ đang được triển khai thành công từ năm 2024, một giải pháp canh tác hiện đại, khoa học, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe cho người dân nông dân.

Anh Trọng chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn đem đến những giá trị trong từng việc làm ở PVFCCo - Phú Mỹ, từ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm có được đến giới thiệu những sản phẩm phân bón Phú Mỹ mà tôi luôn tin tưởng về chất lượng. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ tốt mà còn không ngừng cải tiến để ngày càng tốt hơn, và tôi luôn tự tin khi khuyến khích bà con sử dụng. Điều tôi mong mỏi là bà con có trong tay sản phẩm tốt, sử dụng khoa học và tiết kiệm, thật sự cho mùa bội thu như chính slogan của phân bón Phú Mỹ”.

Cũng như anh Trọng, anh Lương, khắp các vùng miền, đội ngũ cán bộ thị trường – kỹ sư nông nghiệp của Phú Mỹ vẫn ngày ngày có mặt trên ruộng đồng, “cầm tay chỉ việc”, cùng bà con tính toán hiệu quả để có mùa bội thu đã tạo nên sự khác biệt – khẳng định Phú Mỹ không chỉ là sản phẩm, mà là sự đồng hành đáng tin cậy.

21 năm qua, PVFCCo - Phú Mỹ đã tổ chức hàng chục ngàn buổi tập huấn “hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả”, hàng ngàn chương trình “Nhà nông Phú Mỹ”… và giờ đây, qua công nghệ hiện đại, kết hợp offline và online, đang ngày càng lan tỏa mục tiêu chung là giúp nông dân sử dụng phân bón hiệu quả, tăng năng suất và thu nhập.

Phú Mỹ không chỉ là sản phẩm, mà là sự đồng hành đáng tin cậy.

Sẻ chia thịnh vượng

21 năm, có gần 27.000 căn nhà Đại đoàn kết Phú Mỹ trở thành mái ấm nghĩa tình cho đồng bào vùng sâu vùng xa, có hơn 300 công trình y tế, giáo dục được hoàn thành, đi vào hoạt động khắp các vùng nông thôn, có hàng trăm ngàn suất học bổng, xe đạp, quà Tết, quà cứu trợ thiên tai ...được tận tay trao gửi cho những mảnh đời khó khăn.

Song song đó, các chương trình tri ân anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà các gia đình có công với cách mạng cũng được tổ chức thường xuyên, phối hợp cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại địa phương.

Mỗi mùa hè, đoàn viên Nhà máy lại tỏa đi nhiều nơi để thực hiện các công trình, phần việc thiết thực.Phong trào thiện nguyện còn gắn liền với tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Như chia sẻ của chị Nguyễn Ngọc Mai - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy đạm Phú Mỹ: “Mỗi mùa hè, đoàn viên Nhà máy lại tỏa đi nhiều nơi để thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, từ sửa chữa hệ thống điện, lợp lại mái nhà... đến Tủ sách cho em, Tuyến đường Tổ quốc, Vườn cây ao cá, khu tăng gia sản xuất tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân...

Mỗi công trình, mỗi phần việc được hoàn thành cũng là sự bồi đắp, tôi luyện, trưởng thành cho tuổi trẻ chúng tôi, và qua đó, cũng bình dị chuyên chở tình cảm, hình ảnh của PVFCCo - Phú Mỹ đến và neo lại cùng cộng đồng. Giá trị, tuyên ngôn “Sẻ chia thịnh vượng” mà PVFCCo - Phú Mỹ theo đuổi cũng vì thế mà được xã hội cảm nhận rõ nét và sát thực”.

Với sự đoàn kết, nỗ lực cùng truyền thống bền bỉ sáng tạo, gắn bó và sẻ chia, chắc chắn rằng PVFCCo - Phú Mỹ sẽ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho sự vững chãi của Petrovietnam - trụ cột hàng đầu của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia cũng như kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc.