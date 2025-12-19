Pierre Cardin Fashion Show chinh phục người xem bằng thiết kế Haute Couture

(VTC News) -

Thương hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu Pierre Cardin chính thức ra mắt show diễn Pierre Cardin Fashion Show 2025 tại Việt Nam, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử thương hiệu mang toàn bộ tinh thần Paris Fashion Week đến với khán giả Việt, sau lần đầu tiên vào năm 1999.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như siêu mẫu Minh Triệu, diễn viên Thuận Nguyễn, cùng nhiều stylist, nhà thiết kế và người hoạt động trong ngành thời trang, góp phần tạo nên một đêm diễn mang đậm chuẩn mực quốc tế.

Siêu mẫu Minh Triệu - diễn viên Thuận Nguyễn tham dự Pierre Cardin Fashion Show 2025.

Pierre Cardin Fashion Show 2025 cũng là sự kiện khép lại chuỗi chương trình đồng hành giữa hai Công ty An Phước và Công ty La Maison Pierre Cardin, diễn ra tại TP.HCM.

Show diễn không chỉ giới thiệu trọn vẹn 60 thiết kế Haute Couture từng được ra mắt tại Paris tháng 10 vừa qua, mà còn thể hiện rõ tinh thần tiên phong, sáng tạo không biên giới mà nhà mốt Pierre Cardin theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

Lấy cảm hứng từ concept “Moon & Ocean” – sự hòa quyện giữa ánh trăng và đại dương – không gian trình diễn vừa hiện đại, vừa thơ mộng. Các thiết kế tập trung vào phom dáng graphic, đường cắt kiến trúc, chất liệu modular, cùng phụ kiện kim loại. Bảng màu chủ đạo: đen – trắng – hồng – xanh lá, điểm xuyết các chi tiết oversized đặc trưng, thể hiện mạnh mẽ ngôn ngữ thẩm mỹ độc đáo của Pierre Cardin.

Điểm nhấn của Pierre Cardin Fashion Show 2025 là sự xuất hiện của Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa. Cô diện thiết kế đậm chất futuristic minimalism với bodysuit đỏ cùng áo choàng trắng dáng cape.

Trong khi đó, người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia mang đến thiết kế avant-garde với bodysuit ánh bạc cùng cape phom dáng 3D đúng tinh thần đương đại hướng về tương lai mà Pierre Cardin theo đuổi, cả 2 người mẫu đã đảm nhận vai trò vedette trọn vẹn, tạo nên một màn kết show mãn nhãn, đậm dấu ấn của nhà mốt.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa (bên phái) - sải bước cùng người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia (bên trái).

Tham gia trình diễn là loạt người mẫu quen mặt trên các sàn diễn Việt Nam như Cao Ngân, Mạnh Lân, Trà My, Anh Thư, Vĩnh Đam, Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân…góp phần mang đến những bước catwalk chuyên nghiệp và giàu cảm xúc. Đồng thời tôn vinh tinh thần sáng tạo mà Pierre Cardin muốn truyền tải qua từng thiết kế.

Ngay trong show diễn, Ông Rodrigo Basilicati Cardin, Tổng giám đốc La Maison Pierre Cardin (Paris, Pháp) công bố thí sinh chiến thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025. Ở hạng mục Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc đã thuộc về 4 thí sinh: Lương Công Bằng, Trần Hoàng Yến Ngọc, Nguyễn Xuân Trường, Phan Nguyễn Hoài Thương.

Ở hạng mục Giải thưởng Triển vọng đã gọi tên: Trần Tuấn Hải, Trương Thị Anh Thư, Nguyễn Minh Nhật, Tạ Phương Linh.

Giải ba thuộc về Trịnh Xuân Duy với giải thưởng 10 triệu đồng, giải nhì thuộc về Nguyễn Trần Phúc An giải thưởng 30 triệu đồng cùng cơ hội 3 tháng thực tập tại công ty An Phước. Thí sinh chiến thắng là Trần Thị A Khin - sinh viên trường Đại học Văn Lang. Người chiến thắng nhận 50 triệu đồng cùng cơ hội thực tập 3 tháng tại trụ sở chính La Maison Pierre Cardin (Pháp) – bước đệm quan trọng trên con đường sáng tạo chuyên nghiệp.

Các thí sinh chiến thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025.

Pierre Cardin Fashion Show 2025 một lần nữa khẳng định cam kết mở rộng thị trường quốc tế của thương hiệu, đồng thời là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai công ty La Maison Pierre Cardin và Công ty An Phước.