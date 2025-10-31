Pi Group ký kết hợp tác cùng Uni Real, mở rộng mạng lưới Đô thị số Picity

(VTC News) -

Gia nhập mạng lưới phân phối của Pi Group, Uni Real sẽ cùng chung tay trong hành trình lan tỏa giá trị của Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế đến với khách hàng.

Sự góp mặt của Uni Real trong hệ thống phân phối Đô thị số Picity là một bước đi mang tính chiến lược, thể hiện rõ sự nhạy bén với thị trường. Vốn được biết đến là đơn vị năng động với uy tín đã được khẳng định qua việc hợp tác cùng nhiều chủ đầu tư hàng đầu, Uni Real một lần nữa cho thấy sự chủ động trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản đột phá của kỷ nguyên số để giới thiệu đến khách hàng.

Uni Real chính thức trở thành Đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

Theo chia sẻ từ Uni Real, thị trường hiện tại vẫn đang tập trung khai thác các lợi thế mang tính truyền thống, xoay quanh bài toán vị trí và quy mô xây dựng, trong khi đó Đô thị số Picity của Pi Group nổi lên như một "điểm sáng" với triết lý phát triển hoàn toàn khác biệt.

Sức hút của mô hình này đến từ việc Pi Group kiên định kiến tạo một hệ giá trị toàn diện, hội tụ đủ ba trụ cột cốt lõi: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI, IoT, Blockchain); một hệ sinh thái tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và đồng bộ thiết bị từ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đô thị số Picity phát triển dựa trên sự tích hợp sâu rộng công nghệ 5.0 trong quản lý vận hành.

Pi Group định hướng đây chính là xu hướng tất yếu, là chuẩn mực mới cho đô thị tương lai và là bản sắc định vị lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn.

Để hiện thực hóa cam kết về chất lượng, Pi Group quy tụ một hệ sinh thái đối tác công nghệ và thiết bị hàng đầu thế giới. Sự đồng hành của thương hiệu tên tuổi như Otis (thang máy), ABB và Osram (thiết bị điện – chiếu sáng), Imudex (smarthome), Grohe (thiết bị vệ sinh), Adel (khóa điện tử) và Keenon Robotics (robot vận hành) chính là bảo chứng vững chắc, giúp nâng tầm chuẩn sống quốc tế cho mô hình đô thị số tại Việt Nam, tiệm cận với các chuẩn mực sống cao cấp của các mô hình đô thị tại các quốc gia phát triển trong khu vực.

Pi Group “bắt tay” hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới tại mô hình Đô thị số Picity.

Toàn bộ chiến lược này được dẫn dắt bởi triết lý nhất quán: “Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực phát triển”. Trong khuôn khổ sự kiện, Pi Group cũng công bố lộ trình triển khai mô hình này, bắt đầu với các dự án Picity Sky Park và Phân khu cao cấp nhất SkyZen trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng, tập trung vào phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng – công nghệ và sức khỏe.

Đặc biệt, dự án trọng điểm Picity Central Park (dự kiến ra mắt Quý I/2026) được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM. Đây là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh kiến tạo các sản phẩm bất động sản bền vững, khác biệt và mang tầm quốc tế mà Pi Group đang theo đuổi.

Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược lần này không chỉ là một cột mốc quan trọng của Pi Group trong hành trình kiến tạo Đô thị số Picity. Đây còn là một tuyên ngôn tiên phong, thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn của một nhà phát triển đô thị đang dẫn dắt xu hướng.

Bằng việc ứng dụng công nghệ thực tiễn để nâng tầm chất lượng sống và kiến tạo giá trị bền vững, Pi Group không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường. Hơn thế nữa, đây là một bước đi chiến lược, góp phần thiết lập một chuẩn mực mới cho bất động sản công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đô thị và đồng hành cùng mục tiêu thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại.