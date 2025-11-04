Phú Mỹ - tâm điểm hạ tầng và logistics, mở hướng phát triển đột phá Đông Nam Bộ

(VTC News) -

Đô thị cửa ngõ hội tụ tiềm năng phát triển toàn diện

Phú Mỹ - đô thị trẻ năng động ở cửa ngõ phía Đông Nam đang trở thành tâm điểm trong chiến lược phát triển không gian vùng TP.HCM mở rộng. Với lợi thế hạ tầng cảng biển, công nghiệp và logistics, cùng vị trí kết nối chiến lược, Phú Mỹ được kỳ vọng trở thành đô thị cảng quốc tế và trung tâm logistics hàng đầu Việt Nam trong thập kỷ tới.

Từ khi được sáp nhập vào TP.HCM, Phú Mỹ (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được tổ chức lại với 5 đơn vị hành chính gồm phường Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành và xã Châu Pha. Việc mở rộng không gian này không chỉ giúp TP.HCM gia tăng diện tích phát triển, mà còn tạo ra một cực tăng trưởng mới gắn liền với hành lang cảng biển, công nghiệp và dịch vụ logistics.

Một góc phường Phú Mỹ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quang Vũ)

Trong bức tranh phát triển đô thị vùng, Phú Mỹ giữ vai trò như một “điểm hội tụ” hạ tầng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối trực tiếp với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải – cụm cảng có thể đón tàu mẹ trọng tải lớn, vận hành tuyến đi châu Âu, châu Mỹ mà không cần trung chuyển. Đây là lợi thế đặc biệt mà hiếm đô thị nào trong khu vực Đông Nam Á có được.

Bên cạnh lợi thế cảng biển, Phú Mỹ còn đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư đồng bộ. Các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, cùng Quốc lộ 51 và tuyến đường sắt Biên Hòa - Cái Mép sau khi hoàn thành sẽ tạo nên mạng lưới giao thông đa chiều - đa hướng, kết nối thông suốt từ cảng biển đến sân bay quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm.

Đặc biệt, khu vực Cái Mép Hạ đang được quy hoạch trở thành Trung tâm logistics quy mô hơn 1.700 ha, gắn với mô hình Khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ). Đây được xem là “hạt nhân” của chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

Khi hạ tầng được hoàn thiện, Phú Mỹ sẽ hình thành hệ sinh thái liên hoàn giữa biển - đất liền - bầu trời, trở thành điểm giao thoa chiến lược của chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời là trung tâm phân phối và logistics quy mô vùng.

Hưởng lợi từ cấu trúc phát triển mới của TP.HCM

Sự mở rộng không gian đô thị sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. Ba thực thể kinh tế với đặc trưng riêng - công nghiệp (Bình Dương), dịch vụ - tài chính (TP.HCM) và logistics - cảng biển (Phú Mỹ) – khi được tích hợp sẽ hình thành tam giác phát triển hoàn chỉnh, đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong cấu trúc này, Phú Mỹ đảm nhận vai trò “chân trụ logistics” - điểm kết nối hàng hải, công nghiệp và thương mại quốc tế. Nhờ đó, không chỉ TP.HCM, mà toàn vùng Đông Nam Bộ được tiếp thêm động lực tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và phát triển bền vững, cân bằng giữa công nghiệp - dịch vụ - đô thị.

Cảng Cái Mép - Thị Vải.

Phát biểu tại sự kiện “Kick-off dự án Maison Grand - Bigbang 1000 Stars” do Tumys Homes phối hợp DKRS tổ chức ngày 8/10 tại TP.HCM, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh: “Phú Mỹ đang giữ vị trí không thể thay thế trong quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là khu vực hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics và đô thị cảng quốc tế hàng đầu Việt Nam”.

Ông cho biết, từ nhiều năm trước, ông đã đề xuất định hướng phát triển Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng trung chuyển quốc tế, gắn liền với khu thương mại tự do và mô hình đô thị cảng biển hiện đại. Đến nay, định hướng ấy đang dần trở thành hiện thực, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc tái định vị vị thế trên bản đồ logistics toàn cầu.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam đang đứng ở vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, và Phú Mỹ chính là “mắt xích vàng” trong hệ thống đó. Mục tiêu dài hạn là đưa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và khu vực Phú Mỹ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của chuỗi logistics toàn cầu, qua đó giúp TP.HCM khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế khu vực Đông Nam Á.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, TP.HCM cần chuyển từ tư duy “đô thị mặt đất” sang tư duy “đô thị đa không gian” – tức là khai thác không chỉ mặt đất mà còn không gian biển, bầu trời, lòng đất và không gian số.

“Chỉ khi tận dụng toàn diện các không gian phát triển, chúng ta mới có thể rút ngắn khoảng cách, giảm tải hạ tầng và hình thành mô hình tăng trưởng đa chiều, bắt kịp xu hướng siêu đô thị của thế giới”, ông Thiên nhấn mạnh.

Theo đó, Phú Mỹ sẽ là bệ đỡ quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn ấy. Với vị trí đặc biệt giữa biển - cảng - công nghiệp - đô thị, Phú Mỹ đủ điều kiện để trở thành “trái tim” trong chiến lược phát triển kinh tế biển và logistics quốc gia.

Từ hạ tầng đến hành động - Phú Mỹ vươn tầm khu vực

Khi các tuyến cao tốc và cảng trung chuyển quốc tế đi vào hoạt động, Phú Mỹ sẽ không chỉ là trung tâm công nghiệp, mà còn trở thành đô thị thương mại – dịch vụ - logistics tầm khu vực. Các khu đô thị mới, khu dịch vụ hậu cần, trung tâm phân phối và khu thương mại tự do sẽ hình thành chuỗi giá trị liên hoàn, tạo việc làm, thu hút dân cư và doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Ông Trần Đình Thiên chia sẻ về lợi thế của Phú Mỹ.

Phú Mỹ được kỳ vọng là mô hình phát triển kiểu mẫu – nơi kết nối giữa đô thị thông minh, logistics xanh và hạ tầng bền vững. Từ đây, động lực phát triển sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi thành phố, mà còn lan tỏa ra toàn vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hình thành hệ sinh thái logistics toàn cầu.

Với lợi thế cảng nước sâu, vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, Phú Mỹ đang tiến những bước vững chắc trên hành trình trở thành đô thị cảng quốc tế và trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á.

Sự xuất hiện của Phú Mỹ trong cấu trúc phát triển mới không chỉ mở rộng biên độ tăng trưởng cho TP.HCM, mà còn tạo cú hích lan tỏa cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – một vùng năng động, hội nhập và sẵn sàng bứt phá.

Từ tiềm năng đến thực tế, Phú Mỹ đang chứng minh năng lực của một đô thị tiên phong – nơi kết nối, sáng tạo và hội nhập toàn cầu, đóng góp vào hành trình xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm logistics và thương mại biển của khu vực.