Phụ huynh mang ghế nhựa, đội mưa xuyên đêm giành suất vào lớp 10 cho con

23h ngày 3/3, anh Trần Tùng (nhân vật đã được đổi tên, phường Thanh Xuân, Hà Nội) lỉnh kỉnh hồ sơ, ghế nhựa, đồ ăn nhẹ trực chờ trước cổng trường THPT Phan Bội Châu (Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội).

"Tôi là người đến sớm nhất, với mong muốn giành được một suất đăng ký hồ sơ vào lớp 10 cho con", anh Tùng chia sẻ.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu. (Ảnh: Ngọc Bích)

Ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 4h30 ngày 3/2, không riêng anh Tùng, hàng chục phụ huynh khác cũng đang trong tình trạng "mất ngủ" để chờ đợi. Gần 100 phụ huynh xếp hàng và danh sách này vẫn tiếp tục kéo dài, tăng dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với nỗi lo lắng của những người làm cha, làm mẹ. Đến hơn 6h30, áp lực lên đến đỉnh điểm khi có tới 300 phụ huynh cùng túc trực.

Người đến sớm nhất là từ 23h ngày 2/3. Ngoài hồ sơ, các phụ huynh mang ghế nhựa, đồ ăn, ô, áo mưa trực chờ bất chấp trời đổ mưa lớn. (Ảnh: Ngọc Bích)

Trắng đêm "giành" suất học cho con

Năm học tới, con gái anh Tùng sẽ vào lớp 10. Kỳ thi vào THPT công lập vốn nhiều áp lực khi chỉ hơn 60% học sinh tốt nghiệp lớp 9 có suất đỗ. Nhận thấy con gái lại học yếu môn Tiếng Anh, vì vậy, vợ chồng anh Tùng bàn bạc, quyết định đăng ký cho con học lớp 10 trường tư thục để giảm căng thẳng.

Trường THPT Phan Bội Châu gần nhà, mức học phí chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, nên anh Tùng "chốt" sau hai ngày tìm hiểu. 7h sáng 2/3, anh có mặt tại trường theo đúng lịch tuyển sinh. Tuy nhiên, lúc này, anh mới tá hỏa khi 300 phiếu nhà trường phát ra đã hết sạch.

"Nhiều phụ huynh chờ từ 2h sáng hôm trước, tôi không biết điều này. Vì vậy, hôm nay, tôi cũng xếp hàng từ nửa đêm cho chắc chắn", anh Tùng nói.

Suốt đêm trắng, anh Tùng ngồi bó gối trên chiếc ghế mang theo, không dám chợp mắt lấy một giây. Dù đã ghi danh sách tự phát ở số thứ tự đầu tiên, anh vẫn kiên quyết bám trụ ở cổng trường vì chưa nhận được số phiếu chính thức từ nhà trường và phòng những tình huống bất ngờ khác.

Các phụ huynh tự thống nhất và lập danh sách ghi số thứ tự. (Ảnh: Ngọc Bích)

Trong khi đó, chị Thanh Hương (nhân vật đã được đổi tên, phường Dương Nội, Hà Nội) lại muốn đăng ký vào trường này để làm dự phòng cho con. Giống anh Tùng, chị cũng là một trong những phụ huynh ra về tay trắng ở ngày hôm trước vì đến trường lúc 8h. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, 4h sáng, chị đã có mặt tại trường, là người thứ 75.

Năm nay, con gái chị dự định đăng ký vào hai trường THPT công lập có điểm chuẩn tốp đầu của Hà Nội. Dù sức học của con tốt, theo chị, "thi cử không biết trước điều gì, nên phải đăng ký dự phòng cho chắc".

"Trường thu phí ghi danh giữ chỗ là 1,2 triệu đồng. Nếu con đỗ trường công và rút hồ sơ, trường sẽ hoàn lại số tiền này, như vậy rất nhân văn nên đông phụ huynh đăng ký", người mẹ cho hay ngày.

Thấy dòng người xếp hàng mỗi lúc một đông, chị không khỏi sốt ruột nhưng tự trấn an khi thấy mình vẫn nằm trong top 100 người đầu tiên. Càng về sáng, phụ huynh càng sốt ruột. Một số phụ huynh bắt đầu bức xúc về việc trường không nhận hồ sơ online, dẫn đến cảnh phụ huynh phải chờ đợi, xếp hàng ngoài cổng trường từ nửa đêm.

Chị Hương cho biết theo lý giải từ nhà trường, những năm trước, trường tổ chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Song do số lượng hồ sơ lớn, trường không giải quyết hết, nhiều phụ huynh không biết đã lỡ hẹn. Vì vậy, hiện tại, trường nhận hồ sơ trực tiếp "cho chắc chắn".

Trường bắt đầu làm việc lúc 7h30 và phát phiếu chính thức theo danh sách phụ huynh đã lập. (Ảnh: Ngọc Bích)

Chỉ tiêu chỉ hơn 400

Theo thông tin trên website chính thức, trường THPT Phan Bội Châu thành lập năm 1996. Năm học 2026-2027, trường tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng chỉ tiêu 432 chỉ tiêu.

Ba phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng bằng học bạ 7 kỳ THCS. Những em có học lực tốt tối thiểu 2 kỳ, còn lại học lực khá, hạnh kiểm tốt sẽ đạt đủ điều kiện.

Nếu không đạt đủ điều kiện xét học bạ, học sinh có thể chuyển sang hình thức thứ hai - đăng ký tham gia kỳ thi khảo sát của trường, ba môn Toán, Văn, Anh (đạt 6 điểm/môn trở lên). Cuối cùng, trường sẽ xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Thời gian xét tuyển từ ngày 2/3 đến khi hết chỉ tiêu. Làm việc với các phụ huynh lúc 7h30, Hiệu trưởng Vũ Thành Thái cho biết đến hết ngày 2/3, trường đã nhận hơn 300 hồ sơ. Ngày hôm nay, trường tiếp tục phát ra 300 phiếu, tương ứng với 300 phụ huynh đến sớm nhất.

Dự kiến, buổi sáng sẽ giải quyết được khoảng 200 hồ sơ, còn lại chuyển sang chiều. Những người tới sau thứ tự 300 được hẹn quay lại sau 17h.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, các phụ huynh làm việc theo trình tự, không có tình trạng chen lấn hay xô đẩy. Nhiều người có số phiếu ngoài 200 ra về trước và hẹn quay lại vào buổi chiều.