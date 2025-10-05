Phòng chống bệnh tật trong mùa mưa bão - chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Khi nguồn nước, môi trường và thực phẩm bị ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh lây lan rất cao, có thể làm sức khỏe cộng đồng suy giảm nhanh chóng.

Thạc sĩ – Bác sĩ Vũ Thanh Phong – Phòng khám Tim Mạch – Tiểu Đường 315 - chia sẻ: “Với trách nhiệm của người làm y tế, chúng tôi xin gửi đến bà con những thông tin khoa học và lời khuyên thiết thực, để cùng nhau giữ vững sức khỏe, vượt qua mùa mưa bão”.

Các bệnh thường gặp sau mưa bão

• Bệnh đường tiêu hóa: Tiêu chảy cấp, tả, thương hàn do nước và thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau lũ lụt nguy cơ bùng phát bệnh tiêu chảy có thể tăng gấp 3–4 lần.

• Bệnh ngoài da: Nấm, viêm da, ghẻ lở do tiếp xúc lâu với nước bẩn.

• Bệnh hô hấp: Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi vì cơ thể dễ nhiễm lạnh trong điều kiện ẩm ướt.

• Bệnh do muỗi truyền: Sốt xuất huyết, sốt rét, do muỗi sinh sản mạnh ở vùng nước đọng.

• Chấn thương & nhiễm trùng vết thương: Thường gặp khi di chuyển trong vùng lũ, va chạm vật cứng, sắc nhọn.

Khuyến cáo y tế để bảo vệ sức khỏe

Nên làm:

• Dùng nước an toàn: uống nước đun sôi hoặc đã khử khuẩn bằng Cloramin B, Aquatabs.

• Ăn chín – uống sôi: loại bỏ thực phẩm ôi thiu, không dùng rau quả đã ngâm trong nước lũ.

• Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với nước bẩn.

• Giữ ấm và khô ráo cơ thể: nhất là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền.

• Phòng chống muỗi đốt: ngủ mắc màn, che chắn cửa, loại bỏ các ổ nước tù đọng quanh nhà.

• Chuẩn bị thuốc thiết yếu: Oresol, thuốc hạ sốt, bông gạc, dung dịch sát trùng… để xử trí bước đầu.

Không nên làm:

• Không uống trực tiếp nước mưa, nước giếng, ao hồ chưa xử lý.

• Không để trẻ em tắm, bơi, chơi trong vùng nước ngập.

• Không để vết thương hở tiếp xúc với nước lũ; cần rửa sạch, sát trùng và băng kín.

• Không chủ quan khi có dấu hiệu sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, khó thở… Hãy đến cơ sở y tế sớm để được điều trị kịp thời.

Chủ động tầm soát là cách đơn giản để bảo vệ tuyến giáp luôn khỏe mạnh.

Bác sĩ Vũ Thanh Phong gửi lời chia sẻ đến bà con vùng lũ: Mưa bão có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tình người và niềm tin. Giữ sức khỏe chính là giữ lấy sức mạnh để bảo vệ gia đình, để cùng nhau dựng lại cuộc sống sau thiên tai.

Chúng tôi hiểu rằng những ngày này, bà con đang chịu muôn vàn khó khăn. Nhưng xin hãy nhớ: “Mỗi hành động giữ gìn vệ sinh hôm nay chính là lá chắn bảo vệ cả gia đình ngày mai.”

Sau giông bão, mặt trời sẽ lại chiếu sáng, với tinh thần kiên cường và sự chung tay của cộng đồng, chúng ta sẽ vượt qua, để mùa màng xanh tươi trở lại, để tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong những mái nhà yên ấm. Đội ngũ y tế 315 luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và cùng bà con bảo vệ sức khỏe trong mọi hoàn cảnh!

Hệ Thống Y Tế 315 thông qua báo Thanh Niên trao tặng 1 tỷ đồng và khám phát thuốc thiết yếu với tổng trị giá 100 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do bão lũ số 3 năm 2024.

