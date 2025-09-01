Phố đi bộ Hồ Gươm thành ‘sân khấu lớn’, người dân hoà giọng chờ diễu binh A80

Người dân ca hát, nhảy múa chờ xem diễu binh A80 sáng 2/9.

Chiều 1/9, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm không còn là không gian dạo chơi quen thuộc, mà đã thành “sân khấu lớn” ngập tràn tiếng hát, điệu nhảy của người dân đang háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành A80 diễn ra sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Ngay từ chiều, dòng người đã đổ về các tuyến phố Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi..., ngồi kín vỉa hè. Có những lúc cơn mưa bất ngờ trút xuống nhưng không hề làm chùng bầu không khí.

Tiếng nhạc vang lên từ loa kéo, từ những nhóm nhỏ rồi dần dần lan tỏa khắp phố đi bộ.

Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Đất nước trọn niềm vui", "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Tàu anh qua núi"... xen lẫn giai điệu trẻ trung của "Một vòng Việt Nam", "Xinh tươi Việt Nam"… được người dân đồng thanh cất lên, tạo nên khung cảnh hào hùng, rộn ràng.

“Tôi muốn được chứng kiến không khí đặc biệt này. Ở đây không chỉ là chờ xem diễu binh mà còn là trải nghiệm tinh thần đoàn kết, tình yêu nước. Bản thân dù ướt áo vì mưa nhưng vẫn hát theo, vỗ tay theo nhạc, tôi thấy rất xúc động”, Nguyễn Mai Chi (22 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ.

Tiếng hát, vòng tròn nối tay được hình thành, gắn kết người xa lạ thành bạn đồng hành trong buổi chiều trước ngày diễu binh A80.

"Tôi thấy như đang tham dự đại nhạc hội, nhưng ý nghĩa hơn nhiều vì đây là sự kiện gắn với lịch sử dân tộc. Sau nhiều năm mới có một dịp thế này, chúng tôi muốn được ở đây từ đầu đến cuối, dù phải thức trắng đêm”, một du khách chia sẻ.

Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và khách mời quốc tế.

Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h. Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương Đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà.