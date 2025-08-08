Phó Chủ tịch Hà Nội trao thư cảm ơn điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín

(VTC News) -

Sáng 8/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và đoàn công tác tới xã Thường Tín để động viên và trực tiếp trao thư cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng trao thư cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín và ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã cùng cán bộ, công chức tại điểm Phục vụ hành chính công xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng gửi thư khen của UBND thành phố đến cán bộ, công chức Điểm phục vụ hành chính công xã Thường Tín.

Sau hơn một tháng vận hành, điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín giải quyết gần 2.000 thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ số hóa đạt 100%, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình đạt gần 70%.

Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trực tuyến được tổ chức bài bản, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, vượt chỉ tiêu thành phố giao, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hà Nội ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức tại điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín trong triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 và Công văn số 4173/UBND-ĐMPT ngày 21/7/2025 của UBND Thành phố.

Ông Trương Việt Dũng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân, hướng tới một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.