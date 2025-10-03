Phim Triệu Lộ Tư đóng có 'đường lưỡi bò' bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng ở Việt Nam

(VTC News) -

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 1537/ĐA-VP và Công văn số 1541/ĐA-VP cùng ngày 03/10/2025, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình về việc phát hành và phổ biến bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo thông tin của Cục Điện ảnh, phim "Hãy để tôi tỏa sáng" hiện không còn được phổ biến trên các nền tảng phim trực tuyến tại Việt Nam.

Đến 16h40 ngày 03/10/2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 04 Công ty. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn được phổ biến trên các nền tảng phim trực tuyến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, bộ phim ngôn tình Trung Quốc Hãy để tôi tỏa sáng với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đang thu hút đông đảo khán giả Việt Nam.

Trong tập 16, ở một phân cảnh trong phòng làm việc của nhân vật Thẩm Hạo Minh (do Trần Vỹ Đình đóng), trên tường treo bản đồ thế giới với chi tiết bị cho là có “đường lưỡi bò”.

Cảnh quay xuất hiện khi Hạo Minh bị điều về huyện Thành An để xử lý công trình bị đình trệ, sau khi không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả hết sức gay gắt. Nhiều fanpage phim ảnh tuyên bố ngừng đăng tải thông tin bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Nhiều khán giả kêu gọi các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ bộ phim.

Đây không phải trường hợp đầu tiên những bộ phim nước ngoài chiếu ở Việt Nam có cài cắm hình ảnh ''bản đồ đường lưỡi bò''. Riêng tại mảng truyền hình Trung Quốc, nhiều bộ phim từng vướng vào sự cố “đường lưỡi bò” như Hướng gió mà đi, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu hay Lấy danh nghĩa người nhà và sau đó bị gỡ khỏi các nền tảng OTT tại Việt Nam.