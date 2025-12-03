Phim của Lý Hải, Trấn Thành không vào đề cử 'Ngôi sao xanh', ban tổ chức nói gì?

(VTC News) -

Ban tổ chức Ngôi sao xanh 2025 vừa công bố các hạng mục đề cử của giải thưởng năm nay. Trong đó, hạng mục được quan tâm nhất là điện ảnh gồm 214 đề cử, 23 phim tham dự tranh giải. Hạng mục truyền hình gồm 27 phim tham gia. Giải cặp đôi được yêu thích nhất gồm 10 đề cử.

Hạng mục điện ảnh là sự hiện diện của nhiều bộ phim có doanh thu cao trong năm nay, gồm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Mưa đỏ....

Đáng chú ý, hai bộ phim gồm Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và Lật mặt 8 của Lý Hải không tham gia tranh giải.

Hạng mục điện ảnh lên tới 214 đề cử nhưng không có phim của Lý Hải, Trấn Thành.

Giải thích về việc này, ông Lâm Chí Thiện - Trưởng ban tổ chức cho biết các phim của hai đạo diễn này luôn được hội đồng nghệ thuật thẩm định đánh giá rất cao. Ban sơ khảo cũng đã gửi lời mời đến hai đạo diễn trên ngay từ khi cuộc thi năm nay khởi động. Đến hiện tại, đạo diễn Lý Hải vẫn chưa phản hồi, còn Trấn Thành xin không tham gia vào giải thưởng vì cảm thấy tác phẩm chưa phù hợp.

NSND Đào Bá Sơn - thành viên hội đồng nghệ thuật đánh giá Trấn Thành và Lý Hải là hai đạo diễn giỏi, đã có nhiều phim tham gia ở các năm trước và thường đều có giải cao.

Ông chia sẻ: "Năm nay, khi hai đạo diễn này không tham gia, tôi cho rằng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trên thế giới hay kể cả Việt Nam, việc lựa chọn một tác phẩm tham gia liên hoan, giải thưởng nào đều có sự tính toán chiến lược của các nhà sản xuất, đạo diễn phim đó, để có thể không lấy giải chỗ này thì họ tập trung giải thưởng khác".

Đại diện ban giám khảo cho biết, không có chuyện bất đồng hay khúc mắc giữa đơn vị tổ chức giải thưởng và các nghệ sĩ. Ông cho rằng mọi sân chơi nghệ thuật đều hướng tới việc ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm xứng đáng, vì vậy không có bất kỳ lý do nào khiến ban tổ chức phải tạo ra rào cản hay phân biệt đối xử.

Hội đồng giám khảo giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.

Giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 12 sẽ mở rộng hệ thống đề cử lên 741, trao tổng cộng 32 giải thưởng ở 4 hạng mục, gồm 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và 13 giải do khán giả bình chọn.

Ban giám khảo gồm nhà báo Đinh Trọng Tuấn, đạo diễn Đào Bá Sơn, đạo diễn Lê Hoàng, NSND Kim Xuân và nhà báo Hoàng Tuấn.

Ông Đào Bá Sơn cho biết thêm, năm nay số lượng đề cử tăng đáng kể, khiến quá trình thẩm định trở nên áp lực hơn. Vì vậy Hội đồng nghệ thuật phải xem và đánh giá rất kỹ để tìm ra những điểm nổi bật nhất của tác phẩm và vai diễn. Ban giám khảo khẳng định làm việc với tinh thần công tâm.

Về tiêu chí đánh giá, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ, mỗi giám khảo đều có quan điểm độc lập nhưng tuân theo bộ tiêu chí chung.

"Ngôi sao xanh không cố tình khác biệt hay lặp lại các liên hoan phim khác. Nếu sự lựa chọn trùng hợp, đó là vì chúng tôi đồng thuận với giá trị nghệ thuật của tác phẩm", đạo diễn nói.

Lễ trao giải Ngôi sao xanh dự kiến sẽ diễn ra vào 18h ngày 10/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.