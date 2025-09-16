Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 16/9, nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà, phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác tại khu vực ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ và lập tức báo cho Trực ban Công an xã Sơn Hạ.

Hiện trường nơi phát hiện trẻ sơ sinh tử vong. (Ảnh: Q.N)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Công an xã Sơn Hạ kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, hãy kịp thời cung cấp cho lực lượng công an để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, khuyến nghị mỗi gia đình, mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, không để tái diễn những vụ việc đau lòng tương tự.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.