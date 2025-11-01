Phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan để điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe ô tô đã bốc mùi sáng cùng ngày.

Chủ xe cho biết, gia đình đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ 27/10. Sáng sớm nay, 1/11, khi dọn dẹp gần chiếc xe thì ngửi thấy mùi hôi thối từ xe và phát hiện kính xe bị bể.

Nghi có dấu hiệu bất thường, chủ nhà đã thông báo và cùng lực lượng chức năng mở cốp xe của mình kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái đang phân huỷ.

Rất đông người dân tụ tập xung quanh khu vực phát hiện vụ việc khiến lực lượng chức năng phải cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. (Ảnh: H. Viễn)

Khai với cơ quan công an, chủ xe nói không biết danh tính nạn nhân, và cũng không hiểu lý do vì sao thi thể này lại nằm trong cốp xe của mình.

Khu vực này nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết thi thể đã phân hủy mạnh, không thể nhận diện khuôn mặt. Công an đã lấy mẫu dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu thập các vật chứng liên quan tại hiện trường.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an xác định đúng như lời khai của chủ nhà, là chiếc xe đậu tại vị trí này từ tối 27/10. Xác minh danh tính thi thể cô gái, công an nắm thông tin có một gia đình tại địa phương này tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

Hiện gia đình đã nhận dạng, xác định đúng là người thân của mình. Cơ quan chức năng đã đưa thi thể cô gái giám định pháp y nguyên nhân tử vong; làm rõ tình tiết nạn nhân nằm trong cốp ô tô.