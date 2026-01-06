Phạt 5 triệu đồng tài xế đỗ ô tô ngang ngược gây ùn tắc ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối 6/11, thông tin từ Cuc CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế đỗ xe ngang ngược gây ùn tắc.

Nhận được tin báo phản ánh vi phạm của Nhân dân tới App VNeTraffic và Fanpage Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp đỗ xe trái quy định.

Đội CSGT đường bộ số 10 đã xác minh và mời lái xe Lê Văn T. (sinh năm 1958, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội), là tài xế xe ô tô biển số 30F-198.xx đến trụ sở làm việc.

Qua quá trình làm việc, lái xe xác nhận đã đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông vào hồi 17h ngày 1/1, tại Quốc Lộ 21B, địa phận thôn Tảo Dương, Dân Hòa, Hà Nội.

Tài xế đỗ xe ngang ngược khiến các xe khác di chuyển khó khăn. (Ảnh cắt từ clip)

Đội CSGT số 10 lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với lái xe Lê Văn T., quy định tại điểm k, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc người dân chủ động cung cấp thông tin đã góp phần giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông đỗ xe ngược chiều trên phố đông phương tiện di chuyển.

Theo đoạn video, nam tài xế dừng xe ô tô con màu trắng ở làn đường ngược chiều, chắn trước đầu xe tải. Mặc dù tài xế xe tải nháy đèn tín hiệu nhưng tài xế xe con vẫn thản nhiên dừng xe, mở cửa đưa nhiều người trên xe bước xuống.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông, việc đỗ xe sai quy định của tài xế xe ô tô con khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận tỏ thái độ bức xúc trước ý thức đỗ xe "coi đường phố như sân nhà mình" của tài xế xe con.