Phá đường dây livestream bán đá ‘đổ thạch’, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Tối 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức phát trực tiếp (livestream) bán đá “đổ thạch”.

Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 11 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”. Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 21/8, Ban chuyên án triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà nhóm trên thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, cảnh sát bắt giữ và vận động đầu thú 11 người, gồm: Hoàng Quốc Trị (SN 1993), trú xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Giang (SN 2000); Hoàng Văn Thứ (SN 1991); Phòng Văn Khuyến (SN 2003); Nông Văn Lâm (SN 2003); Nông Văn Huyện (SN 1991); Nông Văn Quê (SN 1998); Hứa Văn Lên (SN 1992); Hoàng Anh Tuấn (SN 2006), cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 22/8, Triệu Văn Trúc (SN 1991) và Lăng Văn Liêm (SN 1991), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đầu thú do có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Nhóm này khai nhận từ tháng 6/2025, Hoàng Văn Giang đã lập, quản trị kênh YouTube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”.

Giang bàn bạc, thống nhất với Hoàng Văn Thứ về việc tổ chức thực hiện việc livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream.

Sau đó, Thứ mua thêm 3 kênh YouTube có tên “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc”, “@Thaospinel” để phát livestream. Thứ tìm người nhờ thuê địa điểm là quán karaoke “Quán Dốc” (đã nghỉ kinh doanh ở số 1056, đường tỉnh lộ 151, thôn 1, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) để bố trí làm địa điểm và chuẩn bị máy tính, đường truyền, tài khoản ngân hàng, tài khoản YouTube ảo cũng như công cụ, phương tiện khác phục vụ phát livestream.

Trong quá trình tham gia hoạt động livestream bán đá “đổ thạch” với Hoàng Văn Thứ, Hoàng Văn Giang còn trao đổi, thống nhất và cho Hoàng Quốc Trị mượn kênh YouTube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá “đổ thạch.”

Trị thuê địa điểm (tại số nhà 79, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), chuẩn bị máy tính, điện thoại, mua sim tạo tài khoản Zalo, chuẩn bị các viên đá và công cụ, phương tiện khác để thực hiện livestream.

Tang vật thu được của nhóm đối tượng lừa đảo (Ảnh: TTXVN phát)

Sau đó, Giang, Thứ và Trị tìm thuê các đối tượng còn lại đến làm nhiệm vụ livetream cho các kênh YouTube có sẵn. Tại 2 địa điểm này, các đối tượng tổ chức livestream (phát trực tiếp) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, chứa đá ruby giá trị cao bên trong. Quá trình này, chúng còn đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin cho các con mồi, nhóm này còn sử dụng khoảng 70 tài khoản YouTube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm tạo lòng tin cho người xem.

Các bị hại tham gia mua đá thì khi đập ra sẽ không có đá quý hoặc các đối tượng chỉ cài các viên đá trọng lượng nhỏ không đủ điều kiện mua lại để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.